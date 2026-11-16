Στον ανακριτή θα οδηγηθούν αύριο οι τρεις Ρομά, που συνελήφθησαν για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι. Συνελήφθη πριν λίγες ώρες και ο πατέρας της οικογένειας. Την ίδια ώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star φέρνει στο φως στοιχείο για τις φιάλες οξυγόνου των δυο άτυχων πυροσβεστών που προκαλεί ερωτήματα. Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τα πάντα και αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες που έχασαν τη ζωή τους.

To Star αποκαλύπτει ότι η φιάλη οξυγόνου του 44χρονου Ηλία ο οποίος εντοπίστηκε στην αρχή του κλιμακοστασίου δεν βρέθηκε. Χάθηκε ένα σημαντικό στοιχείο. Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι δόθηκε σε άλλον.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Η φιάλη πεπιεσμένου αέρα δεν ανευρέθη καθότι κατά την εξέλιξη του συμβάντος περισυλλέχθηκε, πληρώθηκε και τοποθετήθηκε σε άλλη άγνωστη συσκευή για εμάς».

Ζεφύρι: Εισπνοή καπνού η αιτία θανάτου για τους πυροσβέστες σύμφωνα με την ιατροδικαστική

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση και οι δυο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Μπήκαν μέσα στο φλεγόμενο υπόγειο για να ελέγξουν με αυτοθυσία αν υπήρχε εγκλωβισμένο ένα μικρό παιδί, όπως προτάσσει το πρωτόκολλο.

«Στην μακροσκοπική εξέταση διαπιστώθηκε εισπνοή αιθάλης. Ενώ δεν εντοπίστηκαν θανατηφόρες κακώσεις».

Το υπόγειο μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου. Δεν έπεσαν, δε χτύπησαν. Πέθαναν γιατί δεν είχαν οξυγόνο. Η εξαφανισμένη φιάλη θα έδινε την απάντηση στο ερώτημα αν είχε τελειώσει το οξυγόνο και αναγκάστηκαν μέσα στον καπνό να βγάλουν τις μάσκες.

Από τον 23χρονο Γιώργο που βρέθηκε στο βάθος του υπογείου σε σημείο που δεν υπήρχε καύσιμη ύλη εντοπίστηκε:

Αναπνευστική συσκευή με φιάλη πεπιεσμένου αέρα με κλείστρο

Πυροσβεστικό κράνος

γάντια

προσωπίδα

Σύμφωνα με την έρευνα είχαν όσα απαιτούνταν, όμως ο βασικός εξοπλισμός δεν έχει συστήματα ενδοεπικοινωνίας.



