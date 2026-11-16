Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, που αλλάζει ριζικά το τοπίο στις Πολεοδομίες με στόχο να βάλει τέλος στην διαφθορά, αλλά και στον τρόπο που γίνοταν μέχρι σήμερα η έκδοση οικοδομικών αδειών. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Γιώργου Βότσκαρη.

Να μπει «φρένο» στην αυθαίρετη δόμηση, αλλά και στο κεφάλαιο της διαφθοράς στις κατά τόπους πολεοδομίες, έχει στόχο το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση.

Πώς θα σταματήσει η διαφθορά στις Πολεοδομίες και η αυθαίρετη δόμηση; Με πραγματικούς ελέγχους. Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και περνούν στο Κτηματολόγιο. Kάθε χρόνο εκδίδονται 34.000 άδειες, ωστόσο έλεγχος γίνεται μόνο στο 35% αυτών.

Πλέον, θα γίνεται έλεγχος στο 100% των φακέλων πριν εκδοθεί η άδεια. Αυτός θα πραγματοποιείται από ανεξάρτητους ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι θα επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση από ειδικό μητρώο του ΤΕΕ. Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, θα γίνεται νέος δειγματοληπτικός έλεγχος στο 30% των αδειών, ώστε η οικοδομή να χτίζεται στο σημείο για το οποίο έχει δοθεί η άδεια και όχι σε κάποιο άλλο.

Παράλληλα, ο πήχης της υποχρεωτικής προέγκρισης πέφτει από τα 3.000 στα 1.000 τ.μ. Αυτό σημαίνει ότι μικρότερα κτίρια θα περνούν υποχρεωτικά από ένα αρχικό στάδιο ελέγχου, πριν προχωρήσουν οι μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Ένα ακόμη μεγάλο ζητούμενο είναι οι αλλαγές να συμβάλουν στην εξάλειψη των ουρών και στην αποσυμφόρηση των πολεοδομιών, βάζοντας τέλος στις μεγάλες καθυστερήσεις.



