ΜΚΟ: Τα «ρίχνει» όλα στον σύντροφό της η 35χρονη - Τι υποστήριξε

«Είναι εθισμένος στον τζόγο. Έχασε 600.000 ευρώ», είπε στην απολογία της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αρχίζουν οι απολογίες στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που εκμεταλλεύτηκε ΜΚΟ για κέρδη από δωρεές.
  • Η 35χρονη πρώην σύζυγος του ιδρυτή αρνείται τις κατηγορίες και ρίχνει την ευθύνη στον πρώην σύζυγό της.
  • Ο πρώην σύζυγος φέρεται να έχει χάσει πάνω από 600.000 ευρώ σε στημένους αγώνες.
  • Διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση της 35χρονης, με τον ανακριτή να προτείνει ηλεκτρονική επιτήρηση.
  • Ο ιδιοκτήτης της ΜΚΟ αναμένεται να ρίξει την ευθύνη στον αδερφό της πρώην γυναίκας του.

Ξεκίνησαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ φέρεται να ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.  

«Δεν έχετε ίχνος ντροπής;»: Απολογείται η σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ

Σήμερα πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή η 35χρονη πρώην σύζυγός του, ο 32χρονος αδερφός της, καθώς και δύο παράγοντες της διαιτησίας, για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων. Την Πέμπτη αναμάνεται να απολογηθεί ο 37χρονος ιδρυτής της. 

ΜΚΟ: Οι «χρυσές» ερωμένες του αρχηγού & το πάρτι σπατάλης με λεφτά δωρεών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η 35χρονη που έφτασε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά στον ανακριτή, κατά την απολογία της αρνήθηκε ότι υπεξαιρέθηκαν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στη δικογραφία και υποστήριξε ότι την ευθύνη έχει ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος, όπως είπε, ασχολούνταν συστηματικά με τον τζόγο και έχασε περισσότερα από 600.000 ευρώ σε στημένους αγώνες. 

Aπάτη ΜΚΟ: Τα «ρίχνει» όλα στον πρώην σύζυγό της η 35χρονη

Ερωτηθείσα για τη νομιμότητα των εράνων, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να διαθέτουν σχετική άδεια για τη διοργάνωσή τους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας του Star, ανακριτής και εισαγγελέας φέρεται να έχουν διαφωνία ως προς την ποινική της μεταχείριση. Ο ανακριτής προτείνει την επιβολή ηλεκτρονικής επιτήρησης, ώστε να παραμείνει στο σπίτι με τα δύο ανήλικα παιδιά της, ενώ ο εισαγγελέας ζητά την προφυλάκισή της.  

Διαφθορά ΜΚΟ

Απάτη ΜΚΟ: Στον κουνιάδο του θα τα «ρίξει» ο ιδιοκτήτης 

Από την άλλη, ο 37χρονος κατηγορούμενος και ιδιοκτήτης της ΜΚΟ φέρεται ότι θα «ρίξει» την ευθύνη στον 32χρονο αδερφό της πρώην γυναίκας του, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.  

Η απολογία του 32χρονου έχει ολοκληρωθεί, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες.  

Στη συνέχεια απολογείται ο διαιτητής από την Πιερία, ο οποίος επίσης κατηγορείται στο πλαίσιο της υπόθεσης. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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