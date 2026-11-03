Aπάτη ΜΚΟ: Τα «ρίχνει» όλα στον πρώην σύζυγό της η 35χρονη

Ξεκίνησαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ φέρεται να ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Σήμερα πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή η 35χρονη πρώην σύζυγός του, ο 32χρονος αδερφός της, καθώς και δύο παράγοντες της διαιτησίας, για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων. Την Πέμπτη αναμάνεται να απολογηθεί ο 37χρονος ιδρυτής της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η 35χρονη που έφτασε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά στον ανακριτή, κατά την απολογία της αρνήθηκε ότι υπεξαιρέθηκαν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στη δικογραφία και υποστήριξε ότι την ευθύνη έχει ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος, όπως είπε, ασχολούνταν συστηματικά με τον τζόγο και έχασε περισσότερα από 600.000 ευρώ σε στημένους αγώνες.

Ερωτηθείσα για τη νομιμότητα των εράνων, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να διαθέτουν σχετική άδεια για τη διοργάνωσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας του Star, ανακριτής και εισαγγελέας φέρεται να έχουν διαφωνία ως προς την ποινική της μεταχείριση. Ο ανακριτής προτείνει την επιβολή ηλεκτρονικής επιτήρησης, ώστε να παραμείνει στο σπίτι με τα δύο ανήλικα παιδιά της, ενώ ο εισαγγελέας ζητά την προφυλάκισή της.

Απάτη ΜΚΟ: Στον κουνιάδο του θα τα «ρίξει» ο ιδιοκτήτης

Από την άλλη, ο 37χρονος κατηγορούμενος και ιδιοκτήτης της ΜΚΟ φέρεται ότι θα «ρίξει» την ευθύνη στον 32χρονο αδερφό της πρώην γυναίκας του, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

Η απολογία του 32χρονου έχει ολοκληρωθεί, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες.

Στη συνέχεια απολογείται ο διαιτητής από την Πιερία, ο οποίος επίσης κατηγορείται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

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