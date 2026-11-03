Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Έβερεστ - Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά την προσγείωσή τους κοντά στο Έβερεστ, με τη στιγμή της σύγκρουσης να καταγράφεται σε βίντεο.
  • Ένας 57χρονος Ινδός σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από το δυστύχημα.
  • Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν το ένα ελικόπτερο έστριψε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον έλικα του άλλου.
  • Η ουρά του ενός ελικοπτέρου έσπασε και συνετρίβη με το ρύγχος στο έδαφος.
  • Η αυξημένη χρήση ελικοπτέρων στην περιοχή οφείλεται στην περίοδο αιχμής της ορειβασίας.

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της προσγείωσής τους σε ορεινή περιοχή του Νεπάλ, κοντά στο Έβερεστ, με τη στιγμή της σύγκρουσης να καταγράφεται καρέ καρέ από κάμερα. Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 57χρονος Ινδός, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι εικόνες από τη σύγκρουση κόβουν την ανάσα. Τα δύο ελικόπτερα κατέβαιναν ταυτόχρονα για να προσγειωθούν, όταν η απόσταση μεταξύ τους μειώθηκε επικίνδυνα.

 

 

Το ένα ελικόπτερο έστριψε ελαφρά, με αποτέλεσμα ο έλικάς του να συγκρουστεί με το ελικόπτερο που βρισκόταν από πάνω του.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Η ουρά του ενός ελικοπτέρου έσπασε, και  στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη με το ρύγχος στο έδαφος, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων που παρακολουθούσαν έντρομοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 57χρονος Ινδός έχασε τη ζωή του από τη σύγκρουση.

Οι δύο πιλότοι των ελικοπτέρων, καθώς και ένας ακόμη επιβάτης, τραυματίστηκαν.

Το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη συντριβή μετέφερε ορειβάτες, οι οποίοι είχαν διασωθεί από την περιοχή του Έβερεστ.

Η περίοδος αιχμής για την ορειβασία στην περιοχή του Έβερεστ έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη χρήση ελικοπτέρων στο Νεπάλ.

Τα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται συχνά για τη μεταφορά τουριστών, ορειβατών και προμηθειών, αλλά και για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

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