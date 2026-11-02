Συναγερμός σήμανε στις ουγγρικές αρχές, όταν αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Wizz Air, που εκτελούσε την πτήση από το Λονδίνο προς τη Σόφια, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας.
Την είδηση γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο υπουργός Άμυνας της Ουγγαρίας, Ρουσίν-Σέντι, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
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Μάλιστα, για την ασφαλή συνοδεία του επιβατικού αεροσκάφους απογειώθηκε ουγγρικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Gripen, το οποίο το συνόδευσε μέχρι την προσγείωσή του στη Βουδαπέστη. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το μαχητικό επέστρεψε στη στρατιωτική του βάση.
Σύμφωνα με τη Wizz Air, όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος 24.hu, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτενής έλεγχος ασφαλείας τόσο στο αεροσκάφος όσο και στους επιβάτες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.
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Παράλληλα, η ουγγρική αστυνομία έχει λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στον χώρο του αεροδρομίου, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
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