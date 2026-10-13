Σήμα κινδύνου για πιθανή αεροπειρατεία σε πτήση Κέρκυρα - Νυρεμβέργη

Σηκώθηκε μαχητικό Eurofighter

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Σήμα κινδύνου για πιθανή αεροπειρατεία σε πτήση Κέρκυρα - Νυρεμβέργη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πτήση από Κέρκυρα προς Νυρεμβέργη εξέπεμψε σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία, προκαλώντας την απογείωση μαχητικού Eurofighter.
  • Ο πιλότος πληκτρολόγησε τον κωδικό 7500 για να ενημερώσει αθόρυβα τους ελεγκτές εδάφους.
  • Το αεροπλάνο Boeing 737 της Corendon προσγειώθηκε ασφαλώς στη Νυρεμβέργη, με τους επιβάτες να αποβιβάζονται χωρίς προβλήματα.
  • Η εταιρεία δήλωσε ότι το σήμα κινδύνου προήλθε από δυσλειτουργία στα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας.
  • Στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης υπήρξε δεύτερος συναγερμός λόγω αναφορών για ιπτάμενο αντικείμενο, πιθανόν drone.

Μεγάλη ανησυχία επικράτησε στον αέρα σε πτήση από Κέρκυρα προς Νυρεμβέργη, όταν αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία, με αποτέλεσμα να σηκωθεί μαχητικό Eurofighter.  

Το αεροπλάνο Boeing 737 της εταιρείας Corendon απογειώθηκε το πρωί από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» στην Κέρκυρα. 

Λίγο πριν φτάσει στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, ο αναμεταδότης εξέπεμψε τον κωδικό 7500 για αεροπειρατεία. Ο πιλότος δεν τον εκφώνησε στον ασύρματο, τον πληκτρολόγησε, ώστε να ενημερωθούν αθόρυβα οι ελεγκτές στο έδαφος για την απειλή. 

Σήμα κινδύνου για πιθανή αεροπειρατεία σε πτήση Κέρκυρα - Νυρεμβέργη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, υπήρξαν έντονοι φόβοι μήπως συμβεί ό,τι και στην πτήση της Flydubai τον Σεπτέμβριο. 

Για τον λόγο αυτό, γερμανικά μαχητικά Eurofighter απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν το αεροπλάνο. Ευτυχώς, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης και ο κόσμος αποβιβάστηκε. 

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σήμα οφειλόταν σε δυσλειτουργία στα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας. 

Ήταν ο δεύτερος σοβαρός συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης μέσα σε λίγες ώρες. Τα ξημερώματα, τρεις πιλότοι ξεχωριστά ανέφεραν ότι είδαν ιπτάμενο αντικείμενο που παρέπεμπε σε drone. 

Δεν επιβεβαιώθηκε ο κίνδυνος, αλλά οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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