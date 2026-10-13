Μεγάλη ανησυχία επικράτησε στον αέρα σε πτήση από Κέρκυρα προς Νυρεμβέργη, όταν αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία, με αποτέλεσμα να σηκωθεί μαχητικό Eurofighter.

Το αεροπλάνο Boeing 737 της εταιρείας Corendon απογειώθηκε το πρωί από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» στην Κέρκυρα.

Λίγο πριν φτάσει στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, ο αναμεταδότης εξέπεμψε τον κωδικό 7500 για αεροπειρατεία. Ο πιλότος δεν τον εκφώνησε στον ασύρματο, τον πληκτρολόγησε, ώστε να ενημερωθούν αθόρυβα οι ελεγκτές στο έδαφος για την απειλή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, υπήρξαν έντονοι φόβοι μήπως συμβεί ό,τι και στην πτήση της Flydubai τον Σεπτέμβριο.

Για τον λόγο αυτό, γερμανικά μαχητικά Eurofighter απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν το αεροπλάνο. Ευτυχώς, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης και ο κόσμος αποβιβάστηκε.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σήμα οφειλόταν σε δυσλειτουργία στα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας.

Ήταν ο δεύτερος σοβαρός συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης μέσα σε λίγες ώρες. Τα ξημερώματα, τρεις πιλότοι ξεχωριστά ανέφεραν ότι είδαν ιπτάμενο αντικείμενο που παρέπεμπε σε drone.

Δεν επιβεβαιώθηκε ο κίνδυνος, αλλά οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση.

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