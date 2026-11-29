Μια απίθανη φάρσα σκαρφίστηκε η Μαρίνα στα «Φαντάσματα», βάζοντας στο στόχαστρο την Μπήλιω και καταφέρνοντας να την κάνει να πιστέψει μια απίστευτη ιστορία για τον Χάρη.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Μαρίνα τής αποκάλυψε ότι ο Χάρης είναι μουσουλμάνος, καθώς ο πατέρας του είναι Τούρκος και η μητέρα του Ελληνίδα. Μάλιστα, της είπε ότι το πραγματικό του όνομα είναι Γιουσούφ και πως το χρησιμοποιεί όταν πηγαίνει στο τζαμί.

Η Μπήλιω άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ωστόσο η Μαρίνα συνέχισε να υποστηρίζει την ιστορία της, προσπαθώντας να την πείσει με κάθε τρόπο. Όταν μάλιστα η Μπήλιω τη ρώτησε αν ο Χάρης τραγουδάει αμανέ, η συζήτηση πήρε ακόμη πιο απρόβλεπτη τροπή.

Η αντίδρασή της κορυφώθηκε όταν άρχισε να συνδέει διάφορες συνήθειες του Χάρη με τη δήθεν καταγωγή του, αναφέροντας ακόμη και το γεγονός ότι δεν έτρωγε χοιρινό.

Τελικά, η Μαρίνα αποκάλυψε ότι όλα ήταν μια καλοστημένη φάρσα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σου την έφερα». Η Μπήλιω κατάλαβε ότι είχε πέσει στην παγίδα και δεν έκρυψε την έκπληξή της, με το απολαυστικό σκηνικό να κλείνει με μια ακόμη ατάκα της.