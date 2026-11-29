Μια απίθανη φάρσα σκαρφίστηκε η Μαρίνα στα «Φαντάσματα», βάζοντας στο στόχαστρο την Μπήλιω και καταφέρνοντας να την κάνει να πιστέψει μια απίστευτη ιστορία για τον Χάρη.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Μαρίνα τής αποκάλυψε ότι ο Χάρης είναι μουσουλμάνος, καθώς ο πατέρας του είναι Τούρκος και η μητέρα του Ελληνίδα. Μάλιστα, της είπε ότι το πραγματικό του όνομα είναι Γιουσούφ και πως το χρησιμοποιεί όταν πηγαίνει στο τζαμί.
Η Μπήλιω άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ωστόσο η Μαρίνα συνέχισε να υποστηρίζει την ιστορία της, προσπαθώντας να την πείσει με κάθε τρόπο. Όταν μάλιστα η Μπήλιω τη ρώτησε αν ο Χάρης τραγουδάει αμανέ, η συζήτηση πήρε ακόμη πιο απρόβλεπτη τροπή.
Η αντίδρασή της κορυφώθηκε όταν άρχισε να συνδέει διάφορες συνήθειες του Χάρη με τη δήθεν καταγωγή του, αναφέροντας ακόμη και το γεγονός ότι δεν έτρωγε χοιρινό.
Τελικά, η Μαρίνα αποκάλυψε ότι όλα ήταν μια καλοστημένη φάρσα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σου την έφερα». Η Μπήλιω κατάλαβε ότι είχε πέσει στην παγίδα και δεν έκρυψε την έκπληξή της, με το απολαυστικό σκηνικό να κλείνει με μια ακόμη ατάκα της.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.