Βαμμένο σε British Racing Green, το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper SE φέρνει ένα θρυλικό χρώμα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Με ισχύ έως 160 kW/218 hp και ηλεκτρική αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα (WLTP), συνδυάζει την αποδοτικότητα με τη γνώριμη διασκεδαστική οδήγηση MINI.





Το British Racing Green είναι εδώ και χρόνια συνδεδεμένο με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχει ταυτιστεί με το διαχρονικό στυλ. Στο MINI Cooper SE, αυτή η κλασική απόχρωση αμαξώματος αποκτά νέο νόημα: εμβληματική σχεδίαση σε συνδυασμό με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Το βαθύ πράσινο χρώμα τονίζει τις συμπαγείς αναλογίες, τις καθαρές επιφάνειες και τη δυναμική παρουσία του τρίθυρου MINI, χαρίζοντάς του μια οικεία αλλά ταυτόχρονα αναμφισβήτητα νέα εμφάνιση.

Το MINI Cooper SE επιταχύνει άμεσα και αβίαστα. Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει ισχύ έως 160 kW/218 hp, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης, τοποθετημένη χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος, συμβάλλει στην ισορροπημένη κατανομή βάρους και στην αμεσότητα της οδικής συμπεριφοράς.Με ηλεκτρική αυτονομία έως και 400 χιλιόμετρα (WLTP), το MINI Cooper SE είναι σχεδιασμένο για τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις, τις αυθόρμητες αποδράσεις και τα μεγαλύτερα ταξίδια εκτός πόλης. Στο εσωτερικό, η λιτή σχεδίαση, η κεντρική στρογγυλή οθόνη και οι ψηφιακές λειτουργίες διαμορφώνουν ένα σύγχρονο cockpit, με έμφαση στην ευκολία οδήγησης, την πρακτικότητα σε καθημερινή χρήση και τη μοναδικότητα ενός MINI.

Ο συνδυασμός του British Racing Green με την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και τη σύγχρονη σχεδίαση κάνει το MINI Cooper SE να ξεχωρίζει. Έτσι, το μοντέλο συνδέει το αγωνιστικό παρελθόν της μάρκας με το αμιγώς ηλεκτρικό παρόν της, δείχνοντας πώς η MINI συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα εμβληματικά της μοντέλα.