Μεγάλες ζημιές στην Αττική από την κακοκαιρία. Ποια σχολεία θα είναι κλειστά / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η κακοκαιρία Άργος έφερε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Λόγω των προβλημάτων που προκάλεσαν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, αλλά και αλλαγές στο ωράριο προσέλευσης των μαθητών.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως λόγω των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών, με τη Φλώρινα, το Αμύνταιο και τις Πρέσπες να ανακοινώνουν διαφορετικά μέτρα για τη λειτουργία των σχολείων.

Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα και Αμύνταιο λόγω κακοκαιρίας

Στη Φλώρινα, με απόφαση της δημοτικής αρχής, τη Δευτέρα δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, με χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Κανονικά, ωστόσο, θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί.

Ανάλογα μέτρα αποφασίστηκαν και στον Δήμο Αμυνταίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί.

Αλλαγή στην ώρα των μαθημάτων στις Πρέσπες

Διαφορετική απόφαση ελήφθη στον Δήμο Πρεσπών. Εκεί, όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μία ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική

Την Κυριακή (29/11/2026), η Αττική βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Ωστόσο, στο επικαιροποιημένο δελτίο για τη Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις στο Λεκανοπέδιο.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση για αναστολή λειτουργίας των σχολείων, συνεπώς οι μαθητές τη Δευτέρα θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές αίθουσες.