Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη μαρίνα του Φλοίσβου για τον εντοπισμό του 30χρονου ναυτικού που έπεσε στη θάλασσα και αγνοείται. Η σύζυγός του και οι συνάδελφοί του ζουν ώρες αγωνίας.

Η σύζυγος του αγνοούμενου περιέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν της κινητοποίησης, αναφέροντας ότι ο συνάδελφός του πήγε το πρωί στη θαλαμηγό για να αλλάξει βάρδια. Εκεί διαπίστωσε ότι τα ρούχα, τα παπούτσια και το κινητό τηλέφωνο του 30χρονου βρίσκονταν μέσα στο σκάφος, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο ίχνος του ίδιου.

«Και κύμα και βροχή. Δεν ξέρω τώρα... Το πρωί που πήγε το παιδί να αλλάξει βάρδια, μπήκε μέσα και όλα τα ρούχα και τα παπούτσια και το κινητό (σ.σ. ήταν εκεί)», δήλωσε η σύζυγος του 31χρονου αγνοούμενου στο Star.

Το χρονικό του ατυχήματος στον Φλοίσβο με τον αγνοούμενο ναυτικό

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Γύγος που βρέθηκε στον Φλοίσβο, η σύζυγος του 30χρονου προσπαθούσε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς να λαμβάνει απάντηση. Ανησύχησε και επικοινώνησε με συνάδελφό του, ο οποίος εργάζεται ως καπετάνιος στη θαλαμηγό όπου απασχολείται ο ναυτικός.

Ο συνάδελφός του μετέβη στο σκάφος προκειμένου να διαπιστώσει πού βρίσκεται. Όμως δεν κατάφερε να τον εντοπίσει σε κανένα σημείο της θαλαμηγού. Εντόπισε, ωστόσο, το κινητό τηλέφωνο και τα προσωπικά του αντικείμενα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η αναζήτησή του.

Στη συνέχεια, οι Αρχές εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της μαρίνας. Από την αναδρομή στις καταγραφές διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος κατά την προσπάθειά του να ανέβει στη θαλαμηγό, ενώ στην περιοχή έβρεχε.

Η μαρίνα αποκλείστηκε, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης. Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, με τους θυελλώδεις ανέμους και τη βροχή να δυσκολεύουν τις προσπάθειες εντοπισμού.

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