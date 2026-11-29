Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς της 15χρονης από το Αγρίνιο, που κατηγορούνται από το ίδιο το παιδί ότι την εξέδιδαν σε συγχωριανούς τους έναντι αμοιβής από την ηλικία των 8 ετών.

Οι οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της 15χρονης, ανάμεσα στους οποίους και οι γονείς του κοριτσιού που κατηγορούνται για μαστροπεία απολογήθηκαν σήμερα.

Από τις 12 το μεσημέρι, οι γονείς και οι υπόλοιποι συλληφθέντες βρέθηκαν στα δικαστήρια του Αγρινίου, με τη διαδικασία να είναι μαραθώνια και να διαρκεί ώρες. Το μεσημέρι αποφασίστηκε η προφυλάκιση δύο εκ των οκτώ κατηγορούμενων, ενώ το βράδυ αποφασίστηκε και η προφυλάκιση της μητέρας και του πατέρα της 15χρονης.

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει το παιδί, η μητέρα φέρεται να κανόνιζε για την κόρη της συναντήσεις με άνδρες έναντι αμοιβής, εν γνώσει του πατέρα της, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή της. Παράλληλα, το κορίτσι υποστήριξε ότι οι γονείς του ασκούσαν σωματική βία σε βάρος του, προκειμένου να το εξαναγκάζουν να συμμετέχει στις συναντήσεις που εκείνοι οργάνωναν.

Ο πατέρας φέρεται να δήλωσε άγνοια και έριξε όλες τις ευθύνες στη σύζυγό του.

Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις, καθώς έχουν εντοπιστεί τρεις σημειώσεις στο τετράδιο της 15χρονης, το περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται υπό διερεύνηση.