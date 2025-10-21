Πτήση Κέρκυρα - Αθήνα: Σαν σήμερα η πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία του 1972

Ήταν σαν σήμερα όταν το αεροπλάνο της Ολυμπιακής, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα-Αθήνα, συνθλίβεται στα νερά του αργοσαρωνικού και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βούλας.

Ήταν σαν σήμερα όταν το αεροπλάνο της Ολυμπιακής, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα-Αθήνα, συνθλίβεται στα νερά του αργοσαρωνικού. Από την αεροπορική τραγωδία διασώθηκαν 19 άτομα, ενώ 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους / Φωτογραφία: corfutvnews.gr

Όπως έγραψαν τα ΝΕΑ: «Ξαφνικά οι 49 επιβάτες του υπό στοιχεία SX-BBQ δικινητηρίου αεροσκάφους της Ολυμπιακής που εκτελούσε την 506 πτήση από την Κέρκυρα στην Αθήνα, αισθάνθηκαν ένα ισχυρό τράνταγμα, άκουσαν ένα παφλασμό και τελικά διαπίστωσαν ότι το αεροπλάνο τους βρισκόταν στη θάλασσα. (…)».

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα ΝΕΑ», Οκτώβριος 1972

Ενώ, όσον αφορά στους νεκρούς, καθώς και σε όσους κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα συντρίμια του αεροσκάφους, έγραψαν ότι: «Και οι τυχεροί αυτοί μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, είναι 16 από τους επιβάτες και 3 από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος. Από τους υπόλοιπους 34 επιβάτες βρέθηκαν ήδη τα πτώματα τεσσάρων και αγνοείται η τύχη των υπολοίπων 28 και του συγκυβερνήτου του αεροπλάνου Δημ. Βασταρδή. (…)».

Κέρκυρα - Αθήνα: Το χρονικό του πολύνεκρου αεροπορικού δυστυχήματος

Ήταν βραδυ Σαββάτου όταν το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, με προορισμό το Ελληνικό στην Αθήνα. Ο καιρός δεν ήταν καλός, και όπως ανέφεραν οι επιβάτες που διασώθηκαν, το αεροπλάνο έφτασε έως την Κόρινθο με λίγες αναταράξεις, αλλά από εκεί και έπειτα ο καιρός χειροτέρεψε αρκετά.

Όπως γράφουν τα ΝΕΑ: «Όλη την περιοχή σάρωναν αλλεπάλληλα κύματα από καταιγίδες. Το ραντάρ του Ελληνικού που είχε στην οθόνη του το “YS-11” αντιμετώπιζε δυσκολίες. Ο Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας έχανε πολλές φορές το αεροπλάνο από την οθόνη του. (…) Και τότε (…) αποφασίζει να αλλάξει το ύψος πτήσεως του αεροπλάνου». Παρόλα αυτά, ο καιρός ακόμη και έπειτα από την αλλαγή ύψους, πάντα σε συνεννόηση με τον ελεγκτή του ραντάρ, χειροτέρευε και τότε συνέβη αυτό που όλοι απεύχονταν: «Το ραντάρ συνεχώς αγρυπνεί και δίνει οδηγίες. Αλλά…ξαφνικά, το φωτεινό στιγματάκι που απεικονίζει το αεροπλάνο στην οθόνη εξαφανίζεται».

Ακολούθησε ο εξής μονόλογος μονόλογος από τον ελεγχτή ραντάρ, που προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον πιλότο:

«Oλυμπιακή 506, πού είσαι; Δεν σε βλέπω», ρωτά ο ελεγκτής.

Καμμία απάντηση.

«506, με ακούς;», ξαναρωτά.

Και πάλι ησυχία... Όλες οι φοβίες του πύργου ελέγχου δυστυχώς επαληθεύτηκαν. Αμέσως ο ελεγχτής του ραντάρ σημαίνει συναγερμό και ειδοποιεί τα σωστικά συνεργεία. Η τραγωδία είναι πλέον γεγονός.

Αεροπορικό δυστύχημα 1972: Η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία

Οι ζημιές σπό την αναγκαστική προσθαλάσσωση ήταν μοιραίες για το αεροσκάφος της Ολυμπιακής: «Aπό την πρόσκρουση του αεροσκάφους στη θάλασσα, προκλήθηκαν μεγάλα ρήγματα στην άτρακτό του. Τα νερά μπήκαν γρήγορα στο εσωτερικό του και πολλοί από τους επιβάτες δεν πρόλαβαν καν να λύσουν τις ζώνες τους. Βρέθηκαν αργότερα πνιγμένοι, δεμένοι ακόμα στις θέσεις τους στο αεροπλάνο, που είχε μέσα σε λίγα λεπτά βυθιστεί».

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το ΒΗΜΑ», Οκτώβριος 1972

Ο κυβερνήτης του αεροπλάνου, Πάτροκλος Θωμαδάκης, είχε διασωθεί κι έτσι κλήθηκε να καταθέσει για όσα συνέβησαν, ενώ κατέθεσαν και διασωθέντες επιβάτες και μέλη του πληρώματος, όπως και υπάλληλοι του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου Αθηνών.

Ο πιλότος οδηγήθηκε σε δίκη, αφού το πόρισμα των πραγματογνωμόνων απεφάνθη ότι ο κυβερνήτης έκανε κακούς χειρισμούς «που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει ύψος το αεροπλάνο και να βρεθεί στη θάλασσα». Εν τέλει, στον Θωμαδάκη απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες εξ αμελείας.

Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι ο κυβερνήτης λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων μπέρδεψε τα φώτα της παραλιακής με αυτό του διαδρόμου προσγείωσης αεροδρομίου, και όταν το κατάλαβε την τελευταία στιγμή, αποφάσισε να το προσθαλασσώσει.

Η δίκη του κυβερνήτη Θωμαδάκη ξεκίνησε στα μέσα του καλοκαιριού του 1974 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τον έκρινε αθώο, καθώς «δεν προέκυψε ότι ο κ. Θωμαδάκης έκανε παραλείψεις ή άστοχες ενέργειες».

Ο πιλότος δέχτηκε με δάκρυα στα μάτια την απόφαση. «Με μια υπόκλιση ευχαρίστησε το δικαστήριο και μετά έπεσε στην αγκαλιά του συνηγόρου του κ. Δ. Πουλέα, ενώ το ακροατήριο χειροκροτούσε».