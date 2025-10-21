Πτήση Κέρκυρα - Αθήνα: Σαν σήμερα η πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία του 1972

Ο τελευταίος διάλογος με τον Πύργο Ελέγχου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 11:15 Μάρα Ζαχαρέα – Γιώργος Κουβαράς: Οι συμφοιτητές σχολιάζουν την επικαιρότητα
21.10.25 , 11:06 Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της
21.10.25 , 10:50 Άσχημα νέα για τον Ομπράντοβιτς- Πρόβλημα με Παρτιζάν
21.10.25 , 10:46 Κρονάκη: «Φοβάμαι μη φύγει ο Τάσος από δίπλα μου - Είναι σαν τις σχέσεις»
21.10.25 , 10:46 Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ
21.10.25 , 10:45 Κώστας Τσουρός: «Δε θέλω να μιλάω για την Τατιάνα Στεφανίδου...»
21.10.25 , 10:38 Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας το χέρι της Μπρούνι, οδηγείται στη φυλακή
21.10.25 , 10:29 Nissan: Τώρα και στην Αγία Παρασκευή
21.10.25 , 10:20 «Η μάνα σου»: Αδιανόητη απάντηση εκπροσώπου του Τραμπ σε δημοσιογράφο
21.10.25 , 10:11 Παναγιώτα Βλαντή: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της σε θεατρική πρεμιέρα
21.10.25 , 09:57 Κουστουρίτσα: Η CIA έφτιαξε τη woke ατζέντα για να ελέγξει τον πληθυσμό
21.10.25 , 09:56 Νόνη Δούνια: Σε αυτό το κανάλι θα κάνει τη νέα της εκπομπής
21.10.25 , 09:38 Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»
21.10.25 , 09:29 Έβαλε φωτιά στο σπίτι της προσπαθώντας να σκοτώσει κατσαρίδα με φλογοβόλο
21.10.25 , 09:24 Παλαιό Φάληρο: Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας – Βίντεο ντοκουμέντο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας το χέρι της Μπρούνι, οδηγείται στη φυλακή
Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ
Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»
Λιάγκας - Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»
Δώρα Παντέλη: Η ηλικία, το ύψος, ο σύζυγος και το Harvard!
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: corfutvnews.gr
Το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του 1972 / Βίντεο: mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ήταν σαν σήμερα όταν το αεροπλάνο της Ολυμπιακής, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα-Αθήνα, συνθλίβεται στα νερά του αργοσαρωνικού και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βούλας.

Από την αεροπορική τραγωδία διασώθηκαν 19 άτομα, ενώ 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα αίτια στην αρχή άγνωστα, τι να είχε συμβεί;

Πτήση Κέρκυρα - Αθήνα: Σαν σήμερα η πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία του 1972

Ήταν σαν σήμερα όταν το αεροπλάνο της Ολυμπιακής, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα-Αθήνα, συνθλίβεται στα νερά του αργοσαρωνικού. Από την αεροπορική τραγωδία διασώθηκαν 19 άτομα, ενώ 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους / Φωτογραφία: corfutvnews.gr

Οι κανίβαλοι των Άνδεων - Η πραγματική ιστορία που συγκλόνισε τον κόσμο

Όπως έγραψαν τα ΝΕΑ: «Ξαφνικά οι 49 επιβάτες του υπό στοιχεία SX-BBQ δικινητηρίου αεροσκάφους της Ολυμπιακής που εκτελούσε την 506 πτήση από την Κέρκυρα στην Αθήνα, αισθάνθηκαν ένα ισχυρό τράνταγμα, άκουσαν ένα παφλασμό και τελικά διαπίστωσαν ότι το αεροπλάνο τους βρισκόταν στη θάλασσα. (…)».

Πτήση Κέρκυρα - Αθήνα: Σαν σήμερα η πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία του 1972

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα ΝΕΑ», Οκτώβριος 1972 

Ενώ, όσον αφορά στους νεκρούς, καθώς και σε όσους κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα συντρίμια του αεροσκάφους, έγραψαν ότι: «Και οι τυχεροί αυτοί μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, είναι 16 από τους επιβάτες και 3 από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος. Από τους υπόλοιπους 34 επιβάτες βρέθηκαν ήδη τα πτώματα τεσσάρων και αγνοείται η τύχη των υπολοίπων 28 και του συγκυβερνήτου του αεροπλάνου Δημ. Βασταρδή. (…)».

Πρώτη δοκιμαστική πτήση στην Ιταλία με σκυλιά που ταξίδεψαν στην καμπίνα!

Κέρκυρα - Αθήνα: Το χρονικό του πολύνεκρου αεροπορικού δυστυχήματος

Ήταν βραδυ Σαββάτου όταν το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, με προορισμό το Ελληνικό στην Αθήνα. Ο καιρός δεν ήταν καλός, και όπως ανέφεραν οι επιβάτες που διασώθηκαν, το αεροπλάνο έφτασε έως την Κόρινθο με λίγες αναταράξεις, αλλά από εκεί και έπειτα ο καιρός χειροτέρεψε αρκετά.

Όπως γράφουν τα ΝΕΑ: «Όλη την περιοχή σάρωναν αλλεπάλληλα κύματα από καταιγίδες. Το ραντάρ του Ελληνικού που είχε στην οθόνη του το “YS-11” αντιμετώπιζε δυσκολίες. Ο Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας έχανε πολλές φορές το αεροπλάνο από την οθόνη του. (…) Και τότε (…) αποφασίζει να αλλάξει το ύψος πτήσεως του αεροπλάνου». Παρόλα αυτά, ο καιρός ακόμη και έπειτα από την αλλαγή ύψους, πάντα σε συνεννόηση με τον ελεγκτή του ραντάρ, χειροτέρευε και τότε συνέβη αυτό που όλοι απεύχονταν: «Το ραντάρ συνεχώς αγρυπνεί και δίνει οδηγίες. Αλλά…ξαφνικά, το φωτεινό στιγματάκι που απεικονίζει το αεροπλάνο στην οθόνη εξαφανίζεται».

Ακολούθησε ο εξής μονόλογος μονόλογος από τον ελεγχτή ραντάρ, που προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον πιλότο:

«Oλυμπιακή 506, πού είσαι; Δεν σε βλέπω», ρωτά ο ελεγκτής.

Καμμία απάντηση.

«506, με ακούς;», ξαναρωτά.

Και πάλι ησυχία... Όλες οι φοβίες του πύργου ελέγχου δυστυχώς επαληθεύτηκαν. Αμέσως ο ελεγχτής του ραντάρ σημαίνει συναγερμό και ειδοποιεί τα σωστικά συνεργεία. Η τραγωδία είναι πλέον γεγονός.

Αεροπορικό δυστύχημα 1972: Η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία

Οι ζημιές σπό την αναγκαστική προσθαλάσσωση ήταν μοιραίες για το αεροσκάφος της Ολυμπιακής: «Aπό την πρόσκρουση του αεροσκάφους στη θάλασσα, προκλήθηκαν μεγάλα ρήγματα στην άτρακτό του. Τα νερά μπήκαν γρήγορα στο εσωτερικό του και πολλοί από τους επιβάτες δεν πρόλαβαν καν να λύσουν τις ζώνες τους. Βρέθηκαν αργότερα πνιγμένοι, δεμένοι ακόμα στις θέσεις τους στο αεροπλάνο, που είχε μέσα σε λίγα λεπτά βυθιστεί».

Πτήση Κέρκυρα - Αθήνα: Σαν σήμερα η πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία του 1972

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το ΒΗΜΑ», Οκτώβριος 1972

Ο κυβερνήτης του αεροπλάνου, Πάτροκλος Θωμαδάκης, είχε διασωθεί κι έτσι κλήθηκε να καταθέσει για όσα συνέβησαν, ενώ κατέθεσαν και διασωθέντες επιβάτες και μέλη του πληρώματος, όπως και υπάλληλοι του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου Αθηνών. 

Ο πιλότος οδηγήθηκε σε δίκη, αφού το πόρισμα των πραγματογνωμόνων απεφάνθη ότι ο κυβερνήτης έκανε κακούς χειρισμούς «που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει ύψος το αεροπλάνο και να βρεθεί στη θάλασσα». Εν τέλει, στον Θωμαδάκη απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες εξ αμελείας. 

Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι ο κυβερνήτης λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων μπέρδεψε τα φώτα της παραλιακής με αυτό του διαδρόμου προσγείωσης αεροδρομίου, και όταν το κατάλαβε την τελευταία στιγμή, αποφάσισε να το προσθαλασσώσει. 

Η δίκη του κυβερνήτη Θωμαδάκη ξεκίνησε στα μέσα του καλοκαιριού του 1974 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τον έκρινε αθώο, καθώς «δεν προέκυψε ότι ο κ. Θωμαδάκης έκανε παραλείψεις ή άστοχες ενέργειες».

Ο πιλότος δέχτηκε με δάκρυα στα μάτια την απόφαση. «Με μια υπόκλιση ευχαρίστησε το δικαστήριο και μετά έπεσε στην αγκαλιά του συνηγόρου του κ. Δ. Πουλέα, ενώ το ακροατήριο χειροκροτούσε».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
 |
ΚΕΡΚΥΡΑ
 |
AΘΗΝΑ
 |
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
 |
ΠΤΗΣΗ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top