Μια ξεχωριστή και άκρως συγκινητική βραδιά γεμάτη παιδικά χαμόγελα, χρώματα και αλληλεγγύη εκτυλίχθηκε στη Sianti Gallery, στα εγκαίνια της παιδικής έκθεσης ζωγραφικής «Όνειρα σε καμβά», πρωτοβουλία της Έμμας Παπασταθοπούλου.

Ανάμεσα στο πλήθος επωνύμων που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν την όμορφη πρωτοβουλία ήταν και η γνωστή δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη.

«Είμαι μια βραδιά αγάπης και προσφοράς από παιδιά. Συγχαρητήρια στην Έμμα, στον Ίωνα και σε όλα τα παιδιά που ζωγράφισαν. Και τα μπλουζάκια που αγοράσαμε και τα έργα τέχνης είναι πολύ ωραία» δήλωσε και πρόσθεσε:

Τα παιδιά έβγαλαν και τη δημιουργικότητά τους για να προσφέρουν στους συνανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Είμαι υπέροχο. Τα παιδιά είναι το μέλλον και αυτά τα παιδιά μας έβαλαν τα γυαλιά» ανέφερε στο star.gr και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη.

Η Λιλή Πυράκη με την Έμμα Παπασταθοπούλου και τον Χάρη Σιανίδη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Έχω ένα παιδάκι τον Αντώνη αλλά δεν μπόρεσα να τον φέρω σήμερα. Θα του μιλήσω όμως για τη δράση και όποτε διοργανωθεί κάτι θα τον έχω μαζί μου. Εμένα μου αρέσει το θέατρο. Θα έκανα κάτι φιλανθρωπικό όσον αφορά αυτό. Θα βρούμε τα πατήματά μας. Έχουμε δέσει πολύ σαν ομάδα. Έχουμε κέφι και περνάμε πολύ καλά. Η Ζήνα, είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να συζητήσεις μαζί της και να σε βοηθήσει. Να σου πει τρόπους να αναδειχθείς. Τη θαυμάζω και είμαι χαρούμενη γι’ αυτή τη συνεργασία».

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη