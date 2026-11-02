GNTM: Για ένα από τα μοντέλα ο γάμος θα... σχολάσει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν με bridal looks σε ποδήλατα, αλλά ο Γιώργος Πολιώνης αποχώρησε από τον διαγωνισμό.
  • Ο Χρήστος Κουτούλας κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία, ενώ ο Ακύλλας Μουρίκης δεν απέδωσε όπως αναμενόταν.
  • Η Σταυρούλα Μαυρομάτη και ο Μάνος Τζαμπαζάκης αντιμετωπίζουν προβλήματα συνεργασίας, προκαλώντας εντάσεις στο σπίτι.
  • Ο φωτογράφος Διονύσης Κούτσης δεν είναι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα των φωτογραφιών.
  • Ο νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει 50.000€, αυτοκίνητο, συμβόλαιο modeling και υποτροφία.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 27/10), οι διαγωνιζόμενοι του GNTM 7 κλήθηκαν να συνδυάσουν την υπερβολή της δεκαετίας του ’80 και το dramatic posing με τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, παρουσιάζοντας high fashion λήψεις που εντυπωσίασαν, αλλά και προβλημάτισαν τους κριτές.

Ο Ακύλλας Μουρίκης, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που είχε στη διάθεσή του, δεν απέδωσε όπως αναμενόταν. Αντίθετα, ο Χρήστος Κουτούλας κατάφερε να ξεχωρίσει, κερδίζοντας την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας. Ο Γιώργος Πολιώνης πραγματοποίησε την πιο αδύναμη προσπάθεια και παρότι δεν συμφώνησε απόλυτα με την κριτική που του ασκήθηκε, ήταν τελικά εκείνος που αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό.

Γιώργος Πολιώνης για την αποχώρησή του: «Κερδισμένος βγήκα από το GNTM»

GNTM: Για ένα από τα μοντέλα ο γάμος θα... σχολάσει

Απόψε, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα μοντέλα μεταφέρονται σε ένα ονειρικό σκηνικό, που μοιάζει βγαλμένο από κάποιο χωριό της Ιταλίας. Για άλλη μία φορά καλούνται να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την επιμέλεια του styling τους. Αυτή τη φορά, φωτογραφίζονται πάνω σε ποδήλατα εν κινήσει, φορώντας bridal looks και υποδυόμενοι ζευγάρια που μόλις παντρεύτηκαν. Ποιοι θα καταφέρουν να ισορροπήσουν πάνω στα ποδήλατα και ποιοι θα δυσκολευτούν στο πετάλι;

GNTM: Τα μοντέλα ντύνονται νύφες και γαμπροί!

GNTM: Για ένα από τα μοντέλα ο γάμος θα... σχολάσει

Ο σχηματισμός των ζευγαριών μπορεί να μοιάζει εύκολη υπόθεση για τους περισσότερους, ωστόσο για τον Μάνο Τζαμπαζάκη και τη Σταυρούλα Μαυρομάτη το γεγονός ότι βρίσκονται και πάλι στο ίδιο ζευγάρι δεν φαίνεται να αποτελεί το ιδανικό σενάριο.

GNTM: Η Σταυρούλα δε θέλει τον Μάνο για παρτενέρ και βάζει τα κλάματα

Ο φωτογράφος Διονύσης Κούτσης αναλαμβάνει να αποτυπώσει την απόλυτη ευτυχία των νεόνυμφων μοντέλων. Τα αποτελέσματα, όμως, δεν φαίνεται να τον ικανοποιούν. Τι είναι αυτό που τον προβληματίζει στα sets των διαγωνιζομένων και ποιες δυσκολίες θα κληθούν να ξεπεράσουν μπροστά στον φακό;

GNTM: Για ένα από τα μοντέλα ο γάμος θα... σχολάσει

Στο σπίτι του GNTM 7, η ενόχληση της Σταυρούλας Μαυρομάτη απέναντι στον Μάνο κορυφώνεται. Πώς αντιδρούν τα υπόλοιπα μοντέλα; Η μεταξύ τους αντιπαράθεση δεν περνά απαρατήρητη ούτε στο πλατό της αποχώρησης και η στάση της απέναντι στον συμπαίκτη της δεν μένει ασχολίαστη.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς καλούνται να αξιολογήσουν τις φωτογραφίες των διαγωνιζόμενων και να αποφασίσουν ποιο μοντέλο κατάφερε να αποδώσει πιο πειστικά την έννοια της απόλυτης γαμήλιας ευτυχίας.

Για ένα, όμως, από τα μοντέλα, ο γάμος θα… σχολάσει και η πορεία του στο GNTM 7 θα ολοκληρωθεί απόψε.

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

  • 50.000€ μετρητά
  • Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ
  • Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως
  • Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM  

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GNTM
 |
GNTM TRAILER
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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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GNTM 7
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