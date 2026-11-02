Καλεσμένος στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 2/11 ο Γιώργος Πολιώνης, λίγο μετά την αποχώρησή του από το GNTM 7.

Το νεαρό μοντέλο μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star, η οποία ξεκίνησε με δυναμική και ανοδική τροχιά, αλλά στη συνέχεια παρουσίασε κάμψη, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός του διαγωνισμού.

Ο Γιώργος στην πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρησή του από το GNTM 7

Κάνοντας τον απολογισμό της διαδρομής του, ο Γιώργος παραδέχτηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: «Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μπήκα όντως με φόρα στο παιχνίδι. Το έζησα όσο μπορούσα. Εντάξει, οι συγκυρίες δεν το έφεραν έτσι όπως ήθελα. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δεν πειράζει. Εγώ σίγουρα κερδισμένος έχω βγει μόνο από αυτό».

Παράλληλα, ο ίδιος σχολίασε την έντονη αντίδραση και την έκρηξη που είχε στο τελευταίο πλατό:

«Όταν νιώθω αδικημένος, δεν μπορώ να μην το εκφράσω και να μην το βγάλω προς τα έξω, γιατί γενικά ως άνθρωπος είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Τη στιγμή εκείνη το ένιωσα πολύ έντονα και είπα να το δείξω κιόλας, γιατί φεύγοντας από το παιχνίδι τουλάχιστον να είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου, να εκφράσω αυτό που νιώθω και να μην έχω τύψεις μετά».

Σε μια πιο ανάλαφρη στιγμή της συνέντευξης, ο Γιώργος κλήθηκε να σχολιάσει το χιουμοριστικό παρατσούκλι «γυπαετός» που του έχουν αποδώσει οι φίλοι του. Παραδεχόμενος με χαμόγελο πως του αρέσει το έντονο φλερτ, δήλωσε αφοπλιστικά:

«Παναγία μου, με δώσανε στεγνά! Εντάξει, είμαι 20 χρόνων. Πρέπει να πάρω τα σκήπτρα».

Γιώργος Πολιώνης: Τα μαθήματα από την εμπειρία του στο GNTM

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα πολύτιμα εφόδια που απέκτησε μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο:

«Το παιχνίδι μου έμαθε κατ' αρχάς να συμβιώνω με τόσα άτομα, τα οποία είναι διαφορετικοί χαρακτήρες με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Επίσης, μου έμαθε να είμαι σε εγρήγορση καθημερινά ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω σε δύσκολες καταστάσεις. Το γεγονός ότι ήμασταν τόσα πολλά άτομα και ότι έπρεπε να ανταπεξέλθουμε στα concepts αντιλαμβανόμενοι τι μας ζητάνε, με βοήθησε να αποκτήσω καλύτερη κριτική σκέψη και να μαθαίνω να προσαρμόζομαι».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»