Ο Στέφανος Μιχαήλ φωτογραφίζει την εγκυμονούσα σύζυγό του

Ο ηθοποιός θα γίνει για πρώτη φορά μπαμπάς

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Την πιο γλυκιά αναμονή της ζωής του ζει ο Στέφανος Μιχαήλ καθώς σε λίγο καιρό θα γίνει για πρώτη φορά μπαμπάς. 

Στέφανος Μιχαήλ: Θύμα διαδικτυακής απάτης – Το fake βίντεο που κυκλοφορεί

Ο Στέφανος Μιχαήλ φωτογραφίζει την εγκυμονούσα σύζυγό του

Ο ηθοποιός είπε να μοιραστεί τις όμορφες και ξεχωριστές στιγμές που περνάει με τη σύντροφό του Νάταλι Κάντερ  και έτσι δημοσίευσε μία φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Στέφανος Μιχαήλ φωτογραφίζει την εγκυμονούσα σύζυγό του

 

 


Το ζευγάρι που μετράει επτά χρόνια σχέσης απολαμβάνει την όμορφη στιγμή της ζωής του με τα γλυκά βλέμματα μεταξύ τους να πρωταγωνιστούν σε όλες τις φωτογραφίες.

«Η γυναίκα μου. Ο άνθρωπος που θα φέρει στον κόσμο το παιδί μας. Ο άνθρωπος που αγαπώ και λατρεύω που θαυμάζω. Μαζί όλα τα μπορούμε» έγραψε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Μιχαήλ στη λεζάντα του άλμπουμ που δημοσίευσε.

Το ζευγάρι γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς του φίλους πως περιμένει παιδί, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι δύο τους πόζαραν αγκαλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα, και κάτω από τη λεζάντα αποκάλυπταν τον λόγο που το χαμόγελό τους έφτανε μέχρι τα αυτιά. 

 

 

«Μόνο εμείς… κάτω από λίγη μαγεία του ηλιοβασιλέματος!» έγραψε ο ηθοποιός.

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