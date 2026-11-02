Ένα μικρό ατύχημα στο πόδι αποκάλυψε ότι είχε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, ενημερώνοντας ο ίδιος τους τηλεθεατές το πρωί της Δευτέρας μέσα από την εκπομπή Πρωίαν σε είδον στην ΕΡΤ. Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι ο τραυματισμός επηρεάζει την κίνησή του και για αυτό το επόμενο διάστημα θα παραμένει καθιστός στο πλατό.

Η ενημέρωση έγινε στον αέρα της εκπομπής, όταν ο Φώτης αναφέρθηκε ανοιχτά στη δυσκολία που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του εξαιτίας του τραυματισμού. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα μας βλέπετε λίγο καθιστούς αυτόν τον καιρό, διότι δεν μπορώ να περπατήσω δυστυχώς. Είχα ένα μικρό ατύχημα στο πόδι, οπότε θα είμαστε καθιστοί».

Τι είπε για το ατύχημα στο πόδι

Από όσα έγιναν γνωστά, ο παρουσιαστής δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ούτε για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Περιορίστηκε στην ανακοίνωση της προσωρινής αλλαγής στην παρουσία του στο στούντιο, εξαιτίας της δυσκολίας που έχει στο περπάτημα.

Μετά τη σύντομη αναφορά στο ατύχημα, ο Φώτης Σεργουλόπουλος κι η Τζένη Μελιτά προχώρησαν κανονικά στη θεματολογία τους. Η εκπομπή συνέχισε χωρίς περαιτέρω αναφορά στο θέμα της υγείας του παρουσιαστή.

Τι είναι γνωστό μέχρι τώρα

Μέχρι στιγμής, το μόνο που έχει γνωστοποιηθεί δημόσια από τον ίδιο τον Φώτη Σεργουλόπουλο είναι ότι πρόκειται για ένα μικρό ατύχημα στο πόδι, το οποίο τον δυσκολεύει στο να περπατήσει. Δεν έχουν δοθεί άλλα στοιχεία για το περιστατικό, ενώ η προσαρμογή στην παρουσίασή του στο πλατό έχει προσωρινό χαρακτήρα.