Φώτης Σεργουλόπουλος: H ερώτηση του γιου του που τον ξάφνιασε

«Ο γιος μου, μου μαθαίνει την υπομονή», εξομολογήθηκε ο παρουσιαστής

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP & Instagram.com
Φώτης Σεργουλόπουλος: «Ο γιος μου ήθελε σκουλαρίκι και με ρώτησε γιατί τα κορίτσια φοράνε, αφού είμαστε ίσοι και εγώ δεν έχω» / Βίντεο: EΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φώτης Σεργουλόπουλος θα πρωταγωνιστήσει στο θέατρο με τον μονόλογο «Το Παρτάλι».
  • Στη συνέντευξή του, μοιράστηκε μια συζήτηση με τον γιο του για τα κοινωνικά στερεότυπα, όταν εκείνος ρώτησε αν μπορεί να βάλει σκουλαρίκι.
  • Η ερώτηση του γιου του τον ξάφνιασε και τον έκανε να σκεφτεί την ισότητα ανδρών και γυναικών.
  • Ο Σεργουλόπουλος προσπαθεί να διδάξει στον γιο του την ισότητα και τον σεβασμό, αναγνωρίζοντας ότι η πατρότητα είναι μια διαδικασία μάθησης.
  • Η σχέση του με τον γιο του τον διδάσκει υπομονή, ενώ συχνά αλληλοπαρατηρούνται.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, αναφέροντας τα νέα επαγγελματικά του βήματα, αφού πρόκειται σύντομα να πρωταγωνιστήσει στο θέατρο, ερμηνεύοντας έναν απαιτητικό μονόλογο στην παράσταση «Το Παρτάλι», ενώ μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πατρότητα και τη σχέση του με τον γιο του, περιγράφοντας ένα περιστατικό όπου τον ξάφνιασε.

Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του

 

 

Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής και ηθοποιός μία συζήτηση που είχε με το γιο του, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνος τον ρώτησε εάν μπορεί να βάλει σκουλαρίκι, ήταν και η αφορμή να αναλογιστεί τα κοινωνικά στερεότυπα που εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα. Όπως είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος: «Ενώ προσπαθείς να του μεταδώσεις τα πάντα γύρω από την ισότητα, ότι άνδρες και γυναίκες είναι το ίδιο πράγμα, και να του μάθεις τον σεβασμό, ξαφνικά σου κάνει μια ερώτηση που σε ξαφνιάζει. Μου ζήτησε να βάλει σκουλαρίκι και του απάντησα ότι δεν γίνεται. Τότε με ρώτησε: “Και τα κορίτσια γιατί φοράνε; Γιατί εκείνα έχουν από μικρά κι εγώ όχι, αφού είμαστε ίσοι;”», ανέφερε, λέγοντας στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο ότι τέτοιες συζητήσεις τον βοηθούν να βλέπει διαφορετικά ορισμένες καθημερινές καταστάσεις.

 

 

Ενώ στη συνέχεια περιέγραψε πώς απάντησε σε αυτή την ερώτηση, που όπως παραδέχτηκε μια φαινομενικά απλή απορία του παιδιού του τον αιφνιδίασε και τον έκανε να προβληματιστεί γύρω από την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών: «Εκεί προσπαθείς να εξηγήσεις ότι είναι πιο συνηθισμένο. Ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να απαντήσεις, αλλά μια τέτοια ερώτηση από τα αθώα μάτια ενός παιδιού σε δυσκολεύει. Σκέφτεσαι ότι είναι ένα στερεότυπο, το οποίο δεν το έχω αντιληφθεί ή το αντιλαμβάνομαι, μερικές φορές και δεν περιμένω να το αντιμετωπίσω σε μια καθημερινή κουβέντα», εξομολογήθηκε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, ενώ εξήγησε, ότι προσπαθεί να διδάσκει στον γιο του την ισότητα και τον σεβασμό. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη ερώτηση του γιου του ανέδειξε ένα στερεότυπο που δεν είχε σκεφτεί ότι θα συναντούσε τόσο άμεσα στην καθημερινότητά του.

«Έχω βάλει άνθρωπο που θα κλείσει το Facebook μου μετά τον θάνατό μου»

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής και ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η σχέση με το παιδί του αποτελεί και για τον ίδιο μια διαρκή διαδικασία μάθησης, ενώ συχνά στο επίκεντρο βρίσκεται η βασική αρετή της υπομονής. «Ο γιος μου μου μαθαίνει την υπομονή, την οποία συχνά χάνω και ψάχνω να τη βρω. Μου κάνει μάλιστα και παρατηρήσεις. Αν του κάνω κάποιο σχόλιο, θα μου απαντήσει “ναι, αλλά κι εσύ το κάνεις”. Φυσικά του ξεκαθαρίζω ότι εγώ είμαι ο ενήλικας, αλλά η αλήθεια είναι πως έχουμε τσακωθεί για ορισμένα πράγματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

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ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ
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ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
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ΗΘΟΠΟΙΟΣ
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