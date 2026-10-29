Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Tέχνη, μόδα, υψηλή γαστρονομία και βόλτες στη βρετανική πρωτεύουσα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Στιγμιότυπα από το ταξίδι της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Λονδίνο / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου πραγματοποίησε φθινοπωρινή απόδραση στο Λονδίνο, συνδυάζοντας βόλτες και γαστρονομικές εμπειρίες.
  • Δημοσίευσε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στα social media, περιλαμβάνοντας μόδα και τέχνη.
  • Επισκέφθηκε το Victoria & Albert Museum και θαύμασε έκθεση γνωστού οίκου μόδας.
  • Παρουσίασε στιλιστικές επιλογές με φαρδιά παντελόνια και επώνυμα αξεσουάρ.
  • Απόλαυσε γεύματα με χειροποίητα ζυμαρικά και εκλεκτές κοπές κρεάτων.

Η Αμαλία Κωστοπούλου πραγματοποίησε πρόσφατα μία φθινοπωρινή απόδραση στο Λονδίνο, περνώντας μερικές όμορφες μέρες στην «καρδιά» της Αγγλίας, όπου συνδύασε βόλτες, επισκέψεις σε εντυπωσιακά αξιοθέατα και υψηλή γαστρονομική εμπειρία.  

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Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, δημοσίευσε στα social media την όμορφη εμπειρία της από τις διακοπές της στη βρετανική πρωτεύουσα, μοιράζοντας με τους followers της τα highlights του ταξιδιού της στο Λονδίνο.

 

Μόδα, τέχνη, βόλτες στη φύση, χαρακτηριαστικά αξιοθέατα της πόλης καθώς και απολαυστικά πιάτα σε πολυτελή εστιατόρια ήταν κάποια από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Αμαλία Κωστοπούλου στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, δίνοντας μία γεύση από τις εμπειρίες που ξεχώρισε σε αυτό το ταξίδι της.

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Η Αμαλία Κωστοπούλου, λατρεύει τη μόδα και την τέχνη. Μία από τις επισκέψεις που πραγματοποίησε ήταν το εμβληματικό Victoria & Albert Museum, όπου θαύμασε από κοντά την έκθεση, η οποία είναι αφιερωμένη σε γνωστό οίκο μόδας., όπου η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού φωτογράφισε εντυπωσιακά εκθέματα.

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Φωτογραφίες: Instagram.com

Αλλά και οι στιλιστικές της επιλογές ενέπνευσαν δημιουργικά και εντυπωσίασαν τους followers της. Η Αμαλία Κωστοπούλου με mirror selfies, παρουσίασε τα looks που επέλεξε για τις εξόδους της στη βρετανική πρωτεύουσα, τα οποία αποτελούνταν από φαρδιά παντελόνια, κομψά πανωφόρια, γήινες αποχρώσεις και επώνυμα αξεσουάρ που κυριαρχούσαν στις επιλογές της.

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Φωτογραφίες: Instagram.com

Φυσικά δεν έλειψαν και οι βόλτες στα πάρκα καθώς και τα αξιοθέατα του Λονδίνου, όπου η Αμαλία Κωστοπούλου τράβηξε εντυπωσιακές φθινοπωρινές φωτογραφίες, τις οποίες δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Φωτογραφίες: Instagram.com

Tέλος, από τις αναρτήσεις που πραγματοποίησε η Αμαλία Κωστοπούλου, δε θα μπορούσαν να λείπουν τα εντυπωσιακά πιάτα που απόλαυσε κατά την παραμονή της στο Λονδίνο, με χειροποίητα ζυμαρικά, εκλεκτές κοπές κρεάτων και σαλάτες.\

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο

Φωτογραφίες: Instagram.com
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ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΛΟΝΔΙΝΟ
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ΤΑΞΙΔΙ
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ΤΖΕΙΚ ΜΕΝΤΓΟΥΕΛ
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