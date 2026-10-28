Στις ΗΠΑ ο Μπολσονάρου: Αυτοανακηρύχτηκε πρόεδρος της Βραζιλίας!

«Εγκληματική οργάνωση έκλεψε τις εκλογές»

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Στις ΗΠΑ κατέφυγε μετά την εκλογική ήττα του ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της Βραζιλίας, ισχυριζόμενος ότι υπήρξε εκλογικό πραξικόπημα.
  • Αναχώρησε για το Μαϊάμι μετά την ήττα του στις εκλογές και την άρνηση του να παραδώσει τα διαβατήριά του σύμφωνα με εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου.
  • Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Χαβιέρ Μιλέι για τη βοήθειά τους στην απομάκρυνσή του από τη Βραζιλία.
  • Δεν παρουσίασε αποδείξεις για την εκλογική νοθεία, ενώ διεθνείς παρατηρητές χαρακτήρισαν τις εκλογές δίκαιες.
  • Η αναχώρησή του σχετίζεται με έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων, την οποία αρνείται.

Ο Bραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου αυτοανακηρύχθηκε σήμερα νόμιμος εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας, ισχυριζόμενος πως ένα εκλογικό πραξικόπημα του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας τού στέρησε τη νίκη του.

Νίκη Λούλα στη Βραζιλία - Ακύρωση των εκλογών ζητά ο Μπολσονάρου

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος έχασε την Κυριακή τις προεδρικές εκλογές και αναχώρησε από τη Βραζιλία για το Μαϊάμι, όπου ο ίδιος και η οικογένειά του έλαβαν θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ, ευχαρίστησε τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι που τον βοήθησαν να φύγει από τη χώρα του και τον καλωσόρισαν.

Φλάβιο Μπολσονάρου

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου και η οικογένειά του κατέφυγαν στις ΗΠΑ μετά την ήττα στις εκλογές της Βραζιλίας / Φωτογραφίες AP (Marta Lavandier)

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου και η οικογένειά του

Στις ΗΠΑ με την οικογένειά του ο Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα στις εκλογές Βραζιλίας

«Θέλω να πω, όχι μόνο στους 60.000.000 ψηφοφόρους μου, αλλά στον βραζιλιανό λαό, ότι είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος και ότι οι εγκληματίες που έκλεψαν τις εκλογές της Βραζιλίας είναι μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει εγκαθιδρύσει μια τυραννία», δήλωσε σε ανοικτή επιστολή που οι σύμμαχοί του μοιράστηκαν με δημοσιογράφους.

Ο Μπολσονάρου δεν παρέσχε αποδείξεις για την υποτιθέμενη εκλογική νοθεία. Διεθνείς παρατηρητές διαπίστωσαν ότι οι εκλογές της Κυριακής ήταν δίκαιες.

Ο Μπολοσνάρου και η οικογένειά του έφτασαν σήμερα στο Μαϊάμι, αναχωρώντας από τη Βραζιλία αφού ο ηττηθείς προεδρικός υποψήφιος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας να παραδώσει τα διαβατήριά του. Αναχώρησε κάτω από πέπλο μυστικότητας μετά τη δικαστική εντολή, η οποία σχετίζεται με έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε ενοχή.

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ΦΛΑΒΙΟ ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟΥ
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ΛΟΥΛΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ
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