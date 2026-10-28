Ισπανία: Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων - Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια

Τραγωδία με 68 νεκρούς στην Ούρδα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία με τουλάχιστον 68 νεκρούς, έρευνες σε εξέλιξη.
  • Η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ τρένων Iryo και Renfe κοντά στον σταθμό της Ούρδα.
  • Πιθανό ανθρώπινο λάθος λόγω βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης.
  • Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας.
  • Η τραγωδία είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από το 2013.

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 68 ανθρώπους.  

Τραγωδία Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο

Ώρες μετά το θανατηφόρο δυστύχημα, οι δασώστες ψάχνουν εξονυχιστικά στα συντρίμμια αναζητώντας θύματα, στον τόπο της τραγωδίας. 

 

 

Επιβάτες που απομακρύνθηκαν από τα τρένα περπατούσαν κατά μήκος ενός δρόμου κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Ορισμένοι ήταν αιμόφυρτοι ή είχαν δεμένα τα τραύματά τους, ενώ άλλοι έσερναν τις βαλίτσες τους. Εθελοντές τούς προσέφεραν νερό, το οποίο, όπως ανέφεραν, είχε σταλεί από γειτονικές πόλεις. 

 

 

Εκατοντάδες ασθενοφόρα, νεκροφόρες και ελικόπτερα έχουν σταθμεύσει δίπλα σε ένα τρένο, αρκετά βαγόνια του οποίου παρέμεναν πάνω σε υπερυψωμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής. 

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία

Εικόνες από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος / Φωτογραφίες AP (Manu Fernandez)

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Την ίδια στιγμή, παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια ήταν διάσπαρτα στην πλαγιά κάτω από τη γραμμή, όπου είχαν καταλήξει τουλάχιστον τρία βαγόνια, πέφτοντας από το υπερυψωμένο τμήμα. 

Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους έχει διακοπεί προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ομάδων διάσωσης και να επιτραπεί η απομάκρυνση των θυμάτων.  

 

 

Πώς έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία 

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η σύγκρουση σημειώθηκε «στις 08:54» (09:54 ώρα Ελλάδας) μεταξύ δύο τρένων, ενός της Iryo και ενός της Renfe, κοντά στον σταθμό της Ούρδα, στην περιφέρεια της Καστίλης-Λα Μάντσα. 

Η Iryo είναι ιδιωτική εταιρεία, κατά 51% θυγατρική των ιταλικών σιδηροδρόμων FS, ενώ η Renfe είναι η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας. 

Oι πρώτες εκτιμήσεις για το δυστύχημα κάνουν λόγο για ανθρώπινο λάθος. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, τεχνικός φέρεται να μην ενημέρωσε ότι δύο συρμοί κινούνταν στην ίδια γραμμή, μετά από βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης.  

 

 

«Μιλάμε για 64 νεκρούς, εκ των οποίων 40 στο τρένο της Iryo και 24 σε εκείνο της Renfe. Ο αριθμός αυτός πιθανότατα θα αυξηθεί κι άλλοΕίναι τεράστιο, είναι ανείπωτο», δήλωσε νωρίς το απόγευμα ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πέιχ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 

Προς το παρόν, η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει διακοπεί μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας, της νότιας περιφέρειας της Ισπανίας. 

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινός, η τραγωδία στην Ούρδα αποτελεί τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από τον φονικό εκτροχιασμό του 2013, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους. 

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