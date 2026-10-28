Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 68 ανθρώπους.

Ώρες μετά το θανατηφόρο δυστύχημα, οι δασώστες ψάχνουν εξονυχιστικά στα συντρίμμια αναζητώντας θύματα, στον τόπο της τραγωδίας.

Spain mourns.😓 Near Toledo, a high-speed train crashed into the back of another train that had STOPPED on the track. At least 39 people are dead, say local emergency services. 544 passengers were on board. https://t.co/gngAM9XATz — Rajat Jain (@RajatJain) October 28, 2026

Επιβάτες που απομακρύνθηκαν από τα τρένα περπατούσαν κατά μήκος ενός δρόμου κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Ορισμένοι ήταν αιμόφυρτοι ή είχαν δεμένα τα τραύματά τους, ενώ άλλοι έσερναν τις βαλίτσες τους. Εθελοντές τούς προσέφεραν νερό, το οποίο, όπως ανέφεραν, είχε σταλεί από γειτονικές πόλεις.

BREAKING: Death toll rises to 46 after trains collide near Toledo, Spain - Okdiario https://t.co/y7GrLA5lZl — BNO News Live (@BNODesk) October 28, 2026

Εκατοντάδες ασθενοφόρα, νεκροφόρες και ελικόπτερα έχουν σταθμεύσει δίπλα σε ένα τρένο, αρκετά βαγόνια του οποίου παρέμεναν πάνω σε υπερυψωμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Εικόνες από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος / Φωτογραφίες AP (Manu Fernandez)

Την ίδια στιγμή, παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια ήταν διάσπαρτα στην πλαγιά κάτω από τη γραμμή, όπου είχαν καταλήξει τουλάχιστον τρία βαγόνια, πέφτοντας από το υπερυψωμένο τμήμα.

Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους έχει διακοπεί προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ομάδων διάσωσης και να επιτραπεί η απομάκρυνση των θυμάτων.

BREAKING: Officials confirm 46 dead, 179 injured in Toledo, Spain train collision; numbers expected to rise significantly. https://t.co/6EqEwl5n8O — WBC24 (@WBC24News) October 28, 2026

Πώς έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η σύγκρουση σημειώθηκε «στις 08:54» (09:54 ώρα Ελλάδας) μεταξύ δύο τρένων, ενός της Iryo και ενός της Renfe, κοντά στον σταθμό της Ούρδα, στην περιφέρεια της Καστίλης-Λα Μάντσα.

Η Iryo είναι ιδιωτική εταιρεία, κατά 51% θυγατρική των ιταλικών σιδηροδρόμων FS, ενώ η Renfe είναι η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας.

Oι πρώτες εκτιμήσεις για το δυστύχημα κάνουν λόγο για ανθρώπινο λάθος. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, τεχνικός φέρεται να μην ενημέρωσε ότι δύο συρμοί κινούνταν στην ίδια γραμμή, μετά από βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης.

DEADLY TRAIN COLLISION IN SPAIN At least 50 people have reportedly died and 179 others have been injured in a collision involving two high-speed trains near Toledo, Spain. Rescue operations are ongoing, and the death toll could rise further. https://t.co/8lfrkE0gn9 — News Algebra (@NewsAlgebraIND) October 28, 2026

«Μιλάμε για 64 νεκρούς, εκ των οποίων 40 στο τρένο της Iryo και 24 σε εκείνο της Renfe. Ο αριθμός αυτός πιθανότατα θα αυξηθεί κι άλλο. Είναι τεράστιο, είναι ανείπωτο», δήλωσε νωρίς το απόγευμα ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πέιχ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Προς το παρόν, η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει διακοπεί μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας, της νότιας περιφέρειας της Ισπανίας.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινός, η τραγωδία στην Ούρδα αποτελεί τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από τον φονικό εκτροχιασμό του 2013, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους.