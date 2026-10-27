Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τους ηγέτες Νορβηγίας - Φινλανδίας

Διαφοροποιήθηκαν από την προηγούμενη πρακτική των Ευρωπαίων

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Mikhail Metzel)
Τηλεφωνική Επικοινωνία Πούτιν Με Ηγέτες Φινλανδίας-Νορβηγίας
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Οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας τον να δώσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία και αποκλίνοντας από την πάγια πρακτική μεταξύ των ηγετών της δυτικής Ευρώπης να αποφεύγουν την απευθείας επαφή με το Κρεμλίνο.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ και τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε ήταν μια προσπάθεια να επηρεαστεί η διπλωματική διαδικασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αλλάξει τη στάση του στρεφόμενος υπέρ της Ρωσίας και οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ουκρανία έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και 18 μήνες.

Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν τηλεφωνικά με τον Πούτιν και στη συνέχεια με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένκσι, όπως δήλωσε σύμβουλος του Ζελένσκι.

«Η συζήτηση ήταν ειλικρινής και ουσιώδης. Είμαστε γειτονικές χώρες της Ρωσίας. Η έκβαση αυτού του πολέμου θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε εμάς και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συνομιλίες», δήλωσε ο Στουμπ σε ανακοίνωση.

«Ο πόλεμος έρχεται με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικό επίπεδο. Τα δεινά και η καταστροφή θα επηρεάσουν γενιές. Στην τηλεφωνική επικοινωνία τονίσαμε τη σημασία της αποκλιμάκωσης», πρόσθεσε ο Νορβηγός ηγέτης από την πλευρά του.

Και οι δύο ηγέτες τόνισαν την ισχυρή τους στήριξη προς την Ουκρανία, η οποία, όπως είπαν, θα συνεχιστεί.

Καμία ένδειξη συμβιβασμού από το Κρεμλίνο 

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την τηλεφωνική επικοινωνία δεν άφησε να εννοηθεί ότι ο Πούτιν υπονόησε κάποιο συμβιβασμό σε σχέση με θέσεις που έχει διατυπώσει προηγουμένως.

«Τονίστηκε ότι η επίτευξη δίκαιης και μακροπρόθεσμης ειρήνης είναι δυνατή μόνο εάν τα νόμιμα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας λαμβάνονται υπόψιν πλήρως και άνευ όρων», δήλωσε το Κρεμλίνο.

«Την ίδια ώρα, έγινε αναφορά στις συγκρουσιακές πολιτικές των χωρών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που συμβάλλουν στην παράταση των εχθροπραξιών».

Οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης έχουν κατά βάση αποφύγει τις επαφές με τον Πούτιν από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε τον πλήρους κλίμακας πόλεμό της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο η στάση αυτή τους αφήνει στο περιθώριο καθώς στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ηγετικό ρόλο είχε ο Τραμπ, που θεωρείται από πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες απρόβλεπτος, ασταθής και επιρρεπής στο να συνταχθεί με τον Πούτιν σε βάρος της Ουκρανίας.

Η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε από τις συμφωνίες αυτόν μήνα, με τις οποίες ο Πούτιν συμφώνησε να προμηθεύσει ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ και ο Τραμπ χαλάρωσε τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ενώ δήλωσε ότι είναι ώρα οι Ουκρανοί να αντικαταστήσουν τον Ζελένσκι ως ηγέτη τους.

Η Δανή Πρωθυπουργός επικρίνει τους εταίρους της για την επικοινωνία αυτή 

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν επέκρινε την απόφαση της Φινλανδίας και της Νορβηγίας να μιλήσουν με τον Πούτιν, προσθέτοντας πως δεν βλέπει ενδείξεις ότι η Ρωσία επιθυμεί την ειρήνη.

«Νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη αντί να κινείται μεμονωμένα», δήλωσε η ίδια σήμερα στο δίκτυο DR.

Ο Στουμπ και ο Στέρε συμμετείχαν στο τηλεφώνημα αυτό ως ηγέτες των χωρών τους και δεν μίλησαν εξ ονόματος της Ευρώπης συνολικά, όπως δήλωσαν, προσθέτοντας ότι οι δύο βορειοευρωπαϊκές χώρες θα διατηρήσουν τη μακρά στήριξή τους προς την Ουκρανία.

Η Ρωσία κατηγορεί συχνά τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι κλιμακώνουν τον πόλεμο με το να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να αρνούνται να μιλήσουν στη Μόσχα.

Η Μόσχα αντιπαραβάλλει τη στάση τους με αυτήν του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει επαφές με τον Πούτιν και έχει προσπαθήσει --έως τώρα χωρίς επιτυχία-- να μεσολαβήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο δήλωσε στο Reuters ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν ο τελευταίος Ευρωπαίος ηγέτης που μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν. Η τηλεφωνική επικοινωνία, που πραγματοποιήθηκε φέτος τον Ιούλιο, δεν έγινε δημοσίως γνωστή και δεν απέφερε αποτελέσματα, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι ο Πούτιν είπε στον Στουμπ και τον Στέρε πως η Ρωσία δεν θα κάνει συμβιβασμούς σχετικά με τον στόχο της να καταλάβει το σύνολο της ουκρανικής περιφέρειας του Ντονμπάς. Οι Ευρωπαίοι απάντησαν λέγοντας ότι χρειάζεται «δίκαιη» ειρήνη, πρόσθεσε το πρόσωπο αυτό.

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