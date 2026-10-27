Δέκα χρόνια μετά τη μεγάλη περιπέτεια που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, ο Στέφανος ετοιμάζεται να κρατήσει την ελληνική σημαία στη Γιαννούλη της Λάρισας, ως σημαιοφόρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Το παιδί που είχε σωθεί κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες σε ηλικία 3,5 ετών, σήμερα είναι έφηβος και θα είναι σημαιοφόρος.

Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στο διαμέρισμα της οικογένειας από ένα αναμμένο κερί. Ο μικρός Στέφανος βρισκόταν τότε στο σαλόνι, στο καροτσάκι του, ενώ η μητέρα του είχε πάει στην τουαλέτα. Ένας πυροσβέστης κατάφερε να τον βγάλει από το σπίτι, σώζοντάς του τη ζωή.

Ακολούθησαν κρίσιμες ημέρες στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Τα χρόνια που πέρασαν συνοδεύτηκαν από επανειλημμένες επεμβάσεις αποκατάστασης και συνεχή θεραπευτική στήριξη, με τη μητέρα του να παραμένει σταθερά δίπλα του.

Η φωτιά, η νοσηλεία στο «Αγλαΐα Κυριακού» και η μάχη για μια καλύτερη ζωή

Η μητέρα του Στέφανου είχε μιλήσει στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τον Ιούνιο του 2017, λίγους μήνες μετά την πυρκαγιά, περιγράφοντας όσα έζησε εκείνες τις στιγμές. Όπως είπε: «Να μην είχε γίνει αυτό, να βρισκόμουν εγώ στη θέση του παιδιού».

Στην ίδια συνέντευξη περιέγραψε την αδυναμία της να φτάσει το παιδί της μέσα στη φωτιά: «Να μην μπορώ να σώσω το παιδί. Να μην μπορείς να κινητοποιηθείς. Να μπεις μες στη φωτιά, μες στη φλόγα και να την σβήσεις. Ήμουν μέσα. Άπλωνα τα χέρια μου γιατί το καρότσι ήταν καλοκαιρινό. Απλώνω τα χέρια μου για να το φτάσω. Δεν έβλεπα. Βγαίνω έξω να πάρω ανάσα. Δεύτερη φορά δεν μπορούσα να μπω μέσα και το άκουγα να κλαίει. Σε μια στιγμή δεν το άκουγα και μετά ήρθε η πυροσβεστική».

Η εξομολόγηση της μητέρας του Στέφανου είχε αποτυπώσει το μέγεθος της δοκιμασίας, αλλά και την πορεία που ακολούθησε με το παιδί να συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη μέχρι σήμερα.

Σημαιοφόρος ο Στέφανος στη Γιαννούλη – Η συγκίνηση της μητέρας

Φέτος, η εικόνα είναι διαφορετική. Την Τετάρτη στη Γιαννούλη, ο 14χρονος Στέφανος θα κρατήσει τη σημαία και η μητέρα του θα βρίσκεται δίπλα του, υπερήφανη για την πορεία του παιδιού της. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», η Δήμητρα αναφέρθηκε στη στάση που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια: «Ναι, εγώ έχω προχωρήσει, δεν έδωσα σημασία σε ότι και να έχουν πει για μένα. Κοιτάω μόνο την υγεία του παιδιού μου, να κάνω ότι καλύτερο μπορώ και να μπορέσει να φτάσει ο Στέφανος στο σημείο που αυτός μπορεί. Όχι όπου θέλω εγώ, όπου είναι οι δυνατότητές του».

Συγκινημένη αναφέρθηκε και στην απόφαση του σχολείου να ορίσει τον Στέφανο σημαιοφόρο. Όπως είπε: «Αυτό όταν μου το ανακοίνωσε η διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου με την οποία έχω άριστη συνεργασία. Έβαλα τα κλάματα από συγκίνηση γιατί λέω ότι στο παιδί μου είδαν τη διαφορά και την πορεία του. Ότι ο Στέφανος έχει μεγάλη πρόοδο. Είναι πολύ ήσυχος. Έχει ηρεμήσει και του αξίζει να είναι σημαιοφόρος. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο για μένα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»