Η Αφροδίτη Γραμμέλη τοποθετήθηκε για το τέλος της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1, την πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου και τα σενάρια για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα, σε δηλώσεις της στο Happy Day.

Η δημοσιογράφος ρωτήθηκε τι είχε ειπωθεί από το κανάλι όταν ολοκληρώθηκε η περσινή εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, στην οποία συμμετείχε. Η απάντησή της ήταν σαφής: «Όχι, θα κοπεί. Το “παγώνει” έχει και ένα ξεπάγωμα, το κόψιμο είναι κόψιμο».

Στην ίδια τοποθέτηση ξεκαθάρισε και τη στάση της απέναντι στις εξελίξεις στην ίδια ζώνη του ΑΝΤ1, όπου το περασμένο σαββατοκύριακο έκανε πρεμιέρα η νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά, For You.

Η θέση της Αφροδίτης Γραμμέλη για την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1

Αναφερόμενη στη μεταφορά της Φαίης Σκορδά στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου, επέλεξε να μην ανοίξει τη συζήτηση. Όπως είπε: «Εμένα δε με ενοχλεί τίποτα, απλώς δε θα το σχολιάσω ποτέ. Εμένα έληξε το συμβόλαιό μου με τον ΑΝΤ1, δεν ήθελα να συνεχίσουμε. Νομίζω έκλεισε ο κύκλος μου, έκανα πάρα πολλές εκπομπές. Εγώ όταν ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο μου υπήρχε η εξής μία εκπομπή: Το Πρωινό. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, άρα δεν είχαμε κάτι να συζητήσουμε».

Τι είπε για τη Φαίη Σκορδά και την ΕΡΤ

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στη συγκεκριμένη ζώνη, η Αφροδίτη Γραμμέλη κράτησε χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας τη φιλική τους σχέση. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να μιλήσω για την εκπομπή, η Φαίη είναι ένας άνθρωπος που έχω μιλήσει και πριν την πρεμιέρα και μετά την πρεμιέρα της γιατί είναι φίλη μου και την αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να πάει πάρα πολύ καλά, αλλά θα αποφύγω να μιλήσω για την πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1».

Στο σκέλος που αφορά το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, η Αφροδίτη Γραμμέλη επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές με την ΕΡΤ, χωρίς να ανακοινώνει οριστική συμφωνία. Απαντώντας στα σχετικά ερωτήματα, είπε: «Ακόμη δεν υπάρχει κάτι επίσημο, είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΕΡΤ. Μέχρι στιγμής πάντως σε ό,τι έχει γίνει και σε ό,τι έχει συζητηθεί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι πάρα πολύ ήρεμη».