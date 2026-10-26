Πέθανε ξαφνικά στα 51 του ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος

Ήταν ο σκηνοθέτης της σειράς «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»

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Πέθανε ξαφνικά στα 51 του ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος
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Η νέα σειρά που σκηνοθετούσε ο Διονύσης Φερεντίνος στο MEGA

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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει  η ξαφνική απώλεια του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου, σε ηλικία μόλις ηλικία 51 ετών.

Πέθανε ξαφνικά στα 51 του ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος

 Ο δημιουργός ο οποίος είχε υπογράψει μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, όπως το «Έχω παιδιά» (MEGA) και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» (Alpha), πέθανε ξαφνικά λίγο πριν την πρεμιέρα της σειράς του MEGA «Νταντά της γειτονιάς» που σκηνοθετούσε.


Σύμφωνα με πληροφορίες ο καταξιωμένος σκηνοθέτης ήταν στο σπίτι του στα νότια προάστια όταν ξαφνικά αισθάνθηκε πόνο στην πλάτη και δεν μπορούσε να περπατήσει. 

Λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς τις αισθήσεις του.

Κοντά του από την πρώτη στιγμή ήταν η σύντροφός του ενώ λίγο αργότερα στο νοσοκομείο κατέφθασε ο Λάμπρος Φισφής με τον οποίο ο σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί πέρυσι στη σειρά “Έχω παιδιά”.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης είχε δύο παιδιά και η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.


 

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