Ο Χρήστος Μοίρας έχει έναν πολύ σημαντικό καλεσμένο σήμερα στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Είναι ο αγαπημένος Σελίμ, από το Masterchef και μαζί δείχνουν μία συνταγή για παραδοσιακό κεμπάπ.
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Φτιάξτε μία συνταγή για κοτόπουλο με πένες αλα κρεμ, εύκολα και γρήγορα
Κεμπάπ με καλεσμένο τον Σελιμ
Υλικά
- 500 γρ - 1 κιλό κιμάς (Ανάμικτος μοσχαρίσιος και αρνίσιος)
- 1-2 κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης (ψιλοκομμένες ή περασμένες στο multi)
- 1-2 πράσινες πιπεριές (ψιλοκομμένες)
- 2 σκελίδες σκόρδο (λιωμένες)
- 1 κουταλιά της σούπας πελτές πιπεριάς
- Μπαχαρικά: Αλάτι, μαύρο πιπέρι, κόκκινο γλυκό πιπέρι και μπούκοβο
Εκτέλεση
Προετοιμασία του Κιμά
- Σε ένα μεγάλο μπολ βάζετε τον κιμά, τις πιπεριές, το σκόρδο και τον πιπεριάς.
Ζύμωμα
- Προσθέτετε το αλάτι και τα μπαχαρικά.
- Ζυμώνετε πολύ καλά το μείγμα για περίπου 5-10 λεπτά, μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.
Στρώσιμο στο Ταψί
- Απλώνετε το μείγμα του κιμά με τα χέρια σας σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, πιέζοντάς το ομοιόμορφα.
- Αν θέλετε, χαράζετε ελαφρώς σε μερίδες με ένα μαχαίρι.
Ψήσιμο
- Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200-220°C για περίπου 20-30 λεπτά, μέχρι το κρέας να ροδίσει και να ψηθεί καλά.