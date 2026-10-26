Φτιάξτε παραδοσιακό κεμπάπ με τη γνήσια ανατολίτικη συνταγή

Με καλεσμένο τον Σελίμ από το Masterchef που μας δείχνει τα μυστικά

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Ο Χρήστος Μοίρας έχει έναν πολύ σημαντικό καλεσμένο σήμερα στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Είναι ο αγαπημένος Σελίμ, από το Masterchef και μαζί δείχνουν μία συνταγή για παραδοσιακό κεμπάπ.

Φτιάξτε παραδοσιακό κεμπάπ με τη γνήσια ανατολίτικη συνταγή

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Υλικά

Φτιάξτε παραδοσιακό κεμπάπ με τη γνήσια ανατολίτικη συνταγή

  • 500 γρ - 1 κιλό κιμάς (Ανάμικτος μοσχαρίσιος και αρνίσιος)
  • 1-2 κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης (ψιλοκομμένες ή περασμένες στο multi)
  • 1-2 πράσινες πιπεριές (ψιλοκομμένες)
  • 2 σκελίδες σκόρδο (λιωμένες)
  • 1 κουταλιά της σούπας πελτές πιπεριάς
  • Μπαχαρικά: Αλάτι, μαύρο πιπέρι, κόκκινο γλυκό πιπέρι και μπούκοβο

Εκτέλεση

Φτιάξτε παραδοσιακό κεμπάπ με τη γνήσια ανατολίτικη συνταγή

Προετοιμασία του Κιμά

  • Σε ένα μεγάλο μπολ βάζετε τον κιμά, τις πιπεριές, το σκόρδο και τον πιπεριάς.

Ζύμωμα

  • Προσθέτετε το αλάτι και τα μπαχαρικά.
  • Ζυμώνετε πολύ καλά το μείγμα για περίπου 5-10 λεπτά, μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.

Φτιάξτε παραδοσιακό κεμπάπ με τη γνήσια ανατολίτικη συνταγή

Στρώσιμο στο Ταψί

  • Απλώνετε το μείγμα του κιμά με τα χέρια σας σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, πιέζοντάς το ομοιόμορφα.
  • Αν θέλετε, χαράζετε ελαφρώς σε μερίδες με ένα μαχαίρι.

Ψήσιμο

  • Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200-220°C για περίπου 20-30 λεπτά, μέχρι το κρέας να ροδίσει και να ψηθεί καλά.
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