Οι ποδοσφαιριστές συνχά επιλέγουν να εμπιστεύονται την προετοιμασία των γευμάτων τους σε επαγγελματίες σεφ, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Σε διάφορα βίντεο που έχει ανεβάζει στο κανάλι του στο YouTube, ο σούπερ-σταρ της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Νορβηγίας δείχνει ότι ο ίδιος και η σύντροφός του, Ιζαμπέλα Χάουγκσενγκ, ετοιμάζουν το δείπνο μαζί.

Επιπλέον, ο λογαριασμός της Χάουγκσενγκ στο Instagram είναι γεμάτος συνταγές, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να φτιάξει σχεδόν τα πάντα στην κουζίνα, από σπιτικά pancakes και κοτόπουλο μέχρι γλυκά ψωμάκια, ακόμα και υγιεινά σνακ. Τα πιάτα της είναι συνήθως απλά στην παρασκευή και εξαιρετικά θρεπτικά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μαριναρισμένα σουβλάκια κοτόπουλου﻿ που φτιάχνει όταν χρειάζεται ένα γρήγορο, απλό και εύκολο δείπνο.

Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία στο βίντεο που ανέβασε και απολαύστε μία κλασική ελληνική γεύση, έστω και μέσω ...Αγγλίας.