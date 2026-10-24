Η σύντροφος του Χάαλαντ φτιάχνει κοτόπουλο με ελληνικό «άρωμα» - Η συνταγή

Η Ιζαμπέλα Χάουγκσενγκ εμπνέεται από την κουζίνα μας, και εντυπωσιάζει

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Η ελληνική κουζίνα εντυπωσιάζει και τους Σκανδιναβούς

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Οι ποδοσφαιριστές συνχά επιλέγουν να εμπιστεύονται την προετοιμασία των γευμάτων τους σε επαγγελματίες σεφ, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ ο πιο συμπαθής ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ 2026;

Σε διάφορα βίντεο που έχει ανεβάζει στο κανάλι του στο YouTube, ο σούπερ-σταρ της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Νορβηγίας δείχνει ότι ο ίδιος και η σύντροφός του, Ιζαμπέλα Χάουγκσενγκ, ετοιμάζουν το δείπνο μαζί.

Επιπλέον, ο λογαριασμός της Χάουγκσενγκ στο Instagram είναι γεμάτος συνταγές, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να φτιάξει σχεδόν τα πάντα στην κουζίνα, από σπιτικά pancakes και κοτόπουλο μέχρι γλυκά ψωμάκια, ακόμα και υγιεινά σνακ. Τα πιάτα της είναι συνήθως απλά στην παρασκευή και εξαιρετικά θρεπτικά.

Φτιάξτε μία συνταγή για κοτόπουλο με πένες αλα κρεμ, εύκολα και γρήγορα

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μαριναρισμένα σουβλάκια κοτόπουλου﻿ που φτιάχνει όταν χρειάζεται ένα γρήγορο, απλό και εύκολο δείπνο.

Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία στο βίντεο που ανέβασε και απολαύστε μία κλασική ελληνική γεύση, έστω και μέσω ...Αγγλίας.

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