Νέος γύρος ταραχών στη Γαλλία - Επεισόδια στο Παρίσι

Συγκρούσεις και σε άλλες γαλλικές πόλεις

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Συγκρούσεις ξέσπασαν προς το τέλος της διαδήλωσης στο Παρίσι όπου χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν νωρίτερα σήμερα.

Γαλλία: Σε κλοιό διαδηλώσεων η χώρα - Δακρυγόνα κατά διαδηλωτών

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν γύρω στις 17.30, τοπική ώρα, λίγο μετά την άφιξη της πορείας στην Πορτ ντε Βενσέν. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση. 

Νωρίτερα, ταραχές σημειώθηκαν επίσης στη Λυών, το Μπορντό και τη Γκρενόμπλ ενώ οι αστυνομικοί εκτόξευσαν δακρυγόνα σε διαδηλωτές στο Κλερμόν-Φεράν, τη Λιλ και τη Νίκαια.

Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, νεαροί έσερναν μεγάλα μεταλλικά πλέγματα για να αποκλείσουν δρόμο, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και εκτόξευαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον αστυνομικών. 

Παρίσι: Στο «Μάτι» Της Αντιτρομοκρατικής Οι Πυροβολισμοί - Video

Ένταση στη γαλλική πρωτεύουσα

Σύμφωνα με την ανταπόκριση της Μαρίας Δεναξά από το Παρίσι για το Star, υπάρχουν αναφορές για επεισόδια και συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις έξω από σχολείο στο Παρίσι. Πρόκειται για το Λύκειο Ελέν Μπουσέ, στο 12ο διαμέρισμα.

Νέα επεισόδια στη Γαλλία - Συγκρούσεις στο Παρίσι

«Φρούριο» η Γαλλία: 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους για τις διαδηλώσεις

Υπάρχουν όμως και άλλες εστίες έντασης στη γαλλική πρωτεύουσα.  Σύμφωνα με μαρτυρίες, ταραχοποιοί προκαλούν τις αστυνομικές δυνάμεις με ρίψεις αιχμηρών αντικειμένων και οι αστυνομικοί απαντούν με δακρυγόνα.

Καλέσματα μέσω κοινωνικών δικτύων

Την ίδια ώρα, γίνονται καλέσματα μέσω κοινωνικών δικτύων που λειτουργούν μόνο με bluetooth για συγκεντρώσεις στην πλατεία Ντε λα Κονκόρντ, ώστε να γίνει εισβολή στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και σε άλλα συμβολικά μέρη της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η περιοχή του Προεδρικού Μεγάρου είναι περικυκλωμένη από τεθωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας, ενώ τριγύρω έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, καθώς το προηγούμενο Σάββατο οι ταραχοποιοί είχαν φτάσει στα 150 μέτρα από το Ελιζέ.

Μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις

Πάντως, παρά τις απαγορεύσεις ορισμένων κινητοποιήσεων, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, το γεγονός πως τουλάχιστον 24 σταθμοί του Μετρό δεν λειτούργησαν στο Παρίσι και τη βροχή, ο κόσμος βγήκε να διαδηλώσει μαζικά. Οι αρχές κάνουν λόγο για 110.000 διαδηλωτές.

Για την αποφυγή επεισοδίων, άλλαξε τελευταία στιγμή η διαδρομή της διαδήλωσης. Όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκαν μέσα στην ημέρα περισσότεροι από 3.000 έλεγχοι και 65 προσαγωγές ή συλλήψεις μόνο στο Παρίσι, καθώς και 135 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα έως τη μία το μεσημέρι.

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