Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γαλλία σήμερα, Σάββατο, με περίπου 70.000 αστυνομικούς και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, ενόψει των πανεθνικών διαδηλώσεων. Η κυβέρνηση λαμβάνει αυξημένα μέτρα προστασίας μετά τα βίαια επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ κλειστά θα παραμείνουν το Λούβρο και άλλα σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα στο Παρίσι.

Οι αρχές ανησυχούν για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, πληθαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι εκκλήσεις για βίαιες ενέργειες και λεηλασίες. Παράλληλα, σε αρκετές γαλλικές πόλεις έχουν επιβληθεί περιορισμοί ή απαγορεύσεις στις συγκεντρώσεις.

Μεγάλες διαδηλώσεις αναμένονται σήμερα στη Γαλλία

Γαλλία: 70.000 αστυνομικοί και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι περίπου 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα βρίσκονται στους δρόμους για την αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων.

Voici le nouveau parcours imposé par la préfecture de police de Paris pour la manifestation du 24 octobre, après l'interdiction du parcours Bastille-Nation ➡️ https://t.co/tIOJhEt593 https://t.co/NifvhT3Rq6 — Le Parisien (@le_Parisien) October 23, 2026

«Έχουμε εντοπίσει πολυάριθμες εκκλήσεις από κινήματα της άκρας Αριστεράς και της ριζοσπαστικής άκρας Αριστεράς», ανέφερε ο υπουργός σε συνέντευξη Τύπου.

Καταστηματάρχες παίρνουν μέτρα στο Παρίσι για να προφυλλάξουν τις επιχειρήσεις τους από τυχόν επεισόδια

Στην επιχείρηση προβλέπεται να συμμετάσχουν επίλεκτες αστυνομικές μονάδες, περίπου 20 τεθωρακισμένα οχήματα και 15 οχήματα εκτόξευσης νερού.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας έρχεται μία εβδομάδα μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου. Οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων συγκρούσεων και να προστατεύσουν καταστήματα, δημόσιους χώρους και πολιτιστικά ιδρύματα.

Around 70,000 members of the security forces are being mobilised across France ahead of protests tomorrow. Authorities are under pressure to maintain order after looting and rioting took place last weekend. @AlexRossiSky reports from Paris ⬇️ Latest: https://t.co/2QGwjdzLqH https://t.co/xT33nY2WuY — Sky News (@SkyNews) October 23, 2026

Γαλλία: Πού επιτρέπονται οι διαδηλώσεις και πού ισχύουν απαγορεύσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιτραπούν μόνο οι διαδηλώσεις που διοργανώνονται από συνδικάτα. Οι τοπικές αρχές έχουν, παράλληλα, προχωρήσει σε περιορισμούς, με διαφορετικές αποφάσεις ανά πόλη.

Στο Παρίσι έχει εγκριθεί μία πορεία. Η διαδρομή της τροποποιήθηκε έπειτα από απόφαση των αρχών, προκαλώντας την αντίδραση της διασυνδικαλιστικής επιτροπής που τη διοργανώνει, η οποία χαρακτήρισε την αλλαγή «απαράδεκτη».

Around 70,000 members of the security forces are being mobilised across France ahead of protests tomorrow. Authorities are under pressure to maintain order after looting and rioting took place last weekend. @AlexRossiSky reports from Paris ⬇️ Latest: https://t.co/2QGwjdzLqH https://t.co/xT33nY2WuY — Sky News (@SkyNews) October 23, 2026

Ο αρχηγός της αστυνομίας κάλεσε τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να εξετάσουν, όπου είναι δυνατόν, την προσφυγή σε ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Παράλληλα, ο δήμος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Υπό τον φόβο επεισοδίων έχουν κινητοποιήθει χιλιάδες αστυνομικοί σε όλη τη Γαλλία

Στη Λυόν, το κέντρο της πόλης θα παραμείνει αποκλεισμένο για τους διαδηλωτές, ενώ στο Στρασβούργο εγκρίθηκε μία πορεία που διοργανώνεται από το συνδικάτο CGT, στην άκρη του ιστορικού κέντρου. Η νομαρχία απαγόρευσε τις υπόλοιπες πορείες, διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις στις περιοχές που καλύπτει η σχετική απόφαση.

Στη Μασσαλία, αντίθετα, δόθηκε τελικά άδεια για τη διεξαγωγή διαδήλωσης, παρά την αρχική απαγόρευση συγκεντρώσεων που είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη.

Στη Μιλούζ απαγορεύονται οι διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης, αλλά έχει εγκριθεί στατική συγκέντρωση σε πλατεία ανάμεσα στον σιδηροδρομικό σταθμό και το κέντρο.

Οι αρχές έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς για τη διεξαγωγή των διαδηλώσεων

Ιδιαίτερη κινητοποίηση αναμένεται και στην Ορλεάνη, όπου πραγματοποιείται συνέδριο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πόλη αναμένονται από 20.000 έως 30.000 ακτιβιστές που αντιτίθενται στο κόμμα. Η διαδρομή της προγραμματισμένης πορείας τους τροποποιήθηκε, ενώ στην περιοχή προβλέπεται να αναπτυχθούν περίπου 3.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Γαλλία: Κλειστά το Λούβρο και μεγάλα μουσεία στο Παρίσι

Τα μέτρα ασφαλείας επηρεάζουν και την πολιτιστική ζωή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το Σάββατο θα παραμείνουν κλειστά το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και το Μουσείο Πικάσο, καθώς και άλλοι χώροι πολιτισμού. Στα ιδρύματα περιλαμβάνονται επίσης η Όπερα του Παρισιού, το Ανάκτορο των Βερσαλλιών, τα Ιδρύματα Καρτιέ και Λουί Βιτόν, το Χρηματιστήριο και η Εθνική Βιβλιοθήκη.

Το υπουργείο Πολιτισμού έχει ζητήσει από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα για «την ασφάλεια των επισκεπτών, την προστασία του προσωπικού και τη διαφύλαξη των έργων τέχνης».

Οι Γάλλοι για μια ακόμα φορά θα βγουν στους δρόμους

Παράλληλα, η έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel στο Γκραν Παλαί ολοκληρώθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό της.

Γαλλία: Αναβάλλονται ποδοσφαιρικοί αγώνες

Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν και το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έχουν αναβληθεί αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι για το Σαββατοκύριακο.

Μεταξύ αυτών είναι η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο στο Παρίσι. Ο αγώνας μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Μακρόν: Συνάντηση με μαθητικές οργανώσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής με μαθητικές οργανώσεις, για πρώτη φορά από την έναρξη των κινητοποιήσεών τους.

Οι μαθητές περιέγραψαν τη συνάντηση ως θετική ως προς το κλίμα, ξεκαθάρισαν όμως ότι δεν θεωρούν πως τα αιτήματά τους έχουν ικανοποιηθεί.

Οι μαθητές θα βρίσκονται και πάλι στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Ναταναέλ Κομπαρί, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μαθητικής ένωσης Renouveau.

Οι διεκδικήσεις των μαθητών, που διαρκούν εδώ και περίπου έναν μήνα, αφορούν τις κτιριακές υποδομές των σχολείων και την κατάργηση της πλατφόρμας επαγγελματικού προσανατολισμού Parcoursup, η οποία συνδέεται με την πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Ο Κομπαρί εξέφρασε, πάντως, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Γάλλος πρόεδρος «τους ακούει» και αναφέρθηκε σε υπόσχεση για «πλήρη αναθεώρηση» του Parcoursup. Παράλληλα, παρέπεμψε στην προγραμματισμένη συνάντηση των μαθητικών οργανώσεων με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα.

Διαδηλώσεις θα γίνουν στο Παρίσι, τη Λυόν και άλλες πόλεις

Από την πλευρά του, ο Λουί Λετουμπλόν, από την οργάνωση Les Lycéens, διατήρησε επιφυλακτική στάση, λέγοντας: «Παραμένουμε πολύ επιφυλακτικοί, δεδομένου ότι ο Εμανουέλ Μακρόν (...) έχει ασκήσει μια πολιτική καταστροφής των δημόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης».