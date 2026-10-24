«Φρούριο» η Γαλλία: 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους για τις διαδηλώσεις

Κλειστά το Λούβρο και άλλα μουσεία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής με 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους λόγω πανεθνικών διαδηλώσεων.
  • Η κυβέρνηση έχει κλείσει το Λούβρο και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα στο Παρίσι για λόγους ασφαλείας.
  • Απαγορεύονται οι διαδηλώσεις εκτός από αυτές που διοργανώνονται από συνδικάτα, με περιορισμούς σε πολλές πόλεις.
  • Αναβλήθηκαν ποδοσφαιρικοί αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του Παρί Σεν Ζερμέν, λόγω των κινητοποιήσεων.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με μαθητικές οργανώσεις, αλλά οι μαθητές παραμένουν δυσαρεστημένοι με τις απαντήσεις της κυβέρνησης.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γαλλία σήμερα, Σάββατο, με περίπου 70.000 αστυνομικούς και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, ενόψει των πανεθνικών διαδηλώσεων. Η κυβέρνηση λαμβάνει αυξημένα μέτρα προστασίας μετά τα βίαια επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ κλειστά θα παραμείνουν το Λούβρο και άλλα σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα στο Παρίσι.

Γαλλία: Κίνδυνος νέων ταραχών, ενώ ο Μακρόν λαμβάνει μέτρα

Οι αρχές ανησυχούν για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, πληθαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι εκκλήσεις για βίαιες ενέργειες και λεηλασίες. Παράλληλα, σε αρκετές γαλλικές πόλεις έχουν επιβληθεί περιορισμοί ή απαγορεύσεις στις συγκεντρώσεις.

Μεγάλες διαδηλώσεις αναμένονται σήμερα στη Γαλλία

Μεγάλες διαδηλώσεις αναμένονται σήμερα στη Γαλλία

Γαλλία: 70.000 αστυνομικοί και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι περίπου 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα βρίσκονται στους δρόμους για την αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων.

 

 

«Έχουμε εντοπίσει πολυάριθμες εκκλήσεις από κινήματα της άκρας Αριστεράς και της ριζοσπαστικής άκρας Αριστεράς», ανέφερε ο υπουργός σε συνέντευξη Τύπου.

Καταστηματάρχες παίρνουν μέτρα στο Παρίσι για να προφυλλάξουν τις επιχειρήσεις τους από τυχόν επεισόδια

Καταστηματάρχες παίρνουν μέτρα στο Παρίσι για να προφυλλάξουν τις επιχειρήσεις τους από τυχόν επεισόδια

Στην επιχείρηση προβλέπεται να συμμετάσχουν επίλεκτες αστυνομικές μονάδες, περίπου 20 τεθωρακισμένα οχήματα και 15 οχήματα εκτόξευσης νερού.

Παρίσι: Αστυνομικοί Πήραν Σηκωτούς Φοιτητές Που Απέκλεισαν Πανεπιστήμιο

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας έρχεται μία εβδομάδα μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου. Οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων συγκρούσεων και να προστατεύσουν καταστήματα, δημόσιους χώρους και πολιτιστικά ιδρύματα.

 

 

Γαλλία: Πού επιτρέπονται οι διαδηλώσεις και πού ισχύουν απαγορεύσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιτραπούν μόνο οι διαδηλώσεις που διοργανώνονται από συνδικάτα. Οι τοπικές αρχές έχουν, παράλληλα, προχωρήσει σε περιορισμούς, με διαφορετικές αποφάσεις ανά πόλη.

Γαλλία: Ασφυκτική πίεση στα κρατητήρια - Ανήλικοι στο πάτωμα επί 48 ώρες

Στο Παρίσι έχει εγκριθεί μία πορεία. Η διαδρομή της τροποποιήθηκε έπειτα από απόφαση των αρχών, προκαλώντας την αντίδραση της διασυνδικαλιστικής επιτροπής που τη διοργανώνει, η οποία χαρακτήρισε την αλλαγή «απαράδεκτη».

 

 

Ο αρχηγός της αστυνομίας κάλεσε τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να εξετάσουν, όπου είναι δυνατόν, την προσφυγή σε ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Παράλληλα, ο δήμος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Υπό τον φόβο επεισοδίων έχουν κινητοποιήθει χιλιάδες αστυνομικοί σε όλη τη Γαλλία

Υπό τον φόβο επεισοδίων έχουν κινητοποιήθει χιλιάδες αστυνομικοί σε όλη τη Γαλλία

Στη Λυόν, το κέντρο της πόλης θα παραμείνει αποκλεισμένο για τους διαδηλωτές, ενώ στο Στρασβούργο εγκρίθηκε μία πορεία που διοργανώνεται από το συνδικάτο CGT, στην άκρη του ιστορικού κέντρου. Η νομαρχία απαγόρευσε τις υπόλοιπες πορείες, διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις στις περιοχές που καλύπτει η σχετική απόφαση.

Παρίσι: Φόβοι για νέα «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου»- Συναγερμός στις Αρχές

Στη Μασσαλία, αντίθετα, δόθηκε τελικά άδεια για τη διεξαγωγή διαδήλωσης, παρά την αρχική απαγόρευση συγκεντρώσεων που είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη.

Στη Μιλούζ απαγορεύονται οι διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης, αλλά έχει εγκριθεί στατική συγκέντρωση σε πλατεία ανάμεσα στον σιδηροδρομικό σταθμό και το κέντρο.

Οι αρχές έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς για τη διεξαγωγή των διαδηλώσεων

Οι αρχές έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς για τη διεξαγωγή των διαδηλώσεων

Ιδιαίτερη κινητοποίηση αναμένεται και στην Ορλεάνη, όπου πραγματοποιείται συνέδριο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN).

Χάος στη Γαλλία: Υπό κατάληψη το Μουσείο Λούβρου - Απαγόρευση κυκλοφορίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πόλη αναμένονται από 20.000 έως 30.000 ακτιβιστές που αντιτίθενται στο κόμμα. Η διαδρομή της προγραμματισμένης πορείας τους τροποποιήθηκε, ενώ στην περιοχή προβλέπεται να αναπτυχθούν περίπου 3.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Γαλλία: Κλειστά το Λούβρο και μεγάλα μουσεία στο Παρίσι

Τα μέτρα ασφαλείας επηρεάζουν και την πολιτιστική ζωή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το Σάββατο θα παραμείνουν κλειστά το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και το Μουσείο Πικάσο, καθώς και άλλοι χώροι πολιτισμού. Στα ιδρύματα περιλαμβάνονται επίσης η Όπερα του Παρισιού, το Ανάκτορο των Βερσαλλιών, τα Ιδρύματα Καρτιέ και Λουί Βιτόν, το Χρηματιστήριο και η Εθνική Βιβλιοθήκη.

Γαλλία: Παραίτηση από τον υπουργό Εσωτερικών - Την απέρριψε ο Μακρόν

Το υπουργείο Πολιτισμού έχει ζητήσει από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα για «την ασφάλεια των επισκεπτών, την προστασία του προσωπικού και τη διαφύλαξη των έργων τέχνης».

Οι Γάλλοι για μια ακόμα φορά θα βγουν στους δρόμους

Οι Γάλλοι για μια ακόμα φορά θα βγουν στους δρόμους

Παράλληλα, η έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel στο Γκραν Παλαί ολοκληρώθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό της.

Γαλλία: Αναβάλλονται ποδοσφαιρικοί αγώνες

Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν και το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έχουν αναβληθεί αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι για το Σαββατοκύριακο.

Μεταξύ αυτών είναι η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο στο Παρίσι. Ο αγώνας μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Μακρόν: Συνάντηση με μαθητικές οργανώσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής με μαθητικές οργανώσεις, για πρώτη φορά από την έναρξη των κινητοποιήσεών τους.

Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν σήμερα για τα αιματηρά επεισόδια

Οι μαθητές περιέγραψαν τη συνάντηση ως θετική ως προς το κλίμα, ξεκαθάρισαν όμως ότι δεν θεωρούν πως τα αιτήματά τους έχουν ικανοποιηθεί.

Οι μαθητές θα βρίσκονται και πάλι στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων

Οι μαθητές θα βρίσκονται και πάλι στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Ναταναέλ Κομπαρί, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μαθητικής ένωσης Renouveau.

Οι διεκδικήσεις των μαθητών, που διαρκούν εδώ και περίπου έναν μήνα, αφορούν τις κτιριακές υποδομές των σχολείων και την κατάργηση της πλατφόρμας επαγγελματικού προσανατολισμού Parcoursup, η οποία συνδέεται με την πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις

Ο Κομπαρί εξέφρασε, πάντως, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Γάλλος πρόεδρος «τους ακούει» και αναφέρθηκε σε υπόσχεση για «πλήρη αναθεώρηση» του Parcoursup. Παράλληλα, παρέπεμψε στην προγραμματισμένη συνάντηση των μαθητικών οργανώσεων με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα.

Διαδηλώσεις θα γίνουν στο Παρίσι, τη Λυόν και άλλες πόλεις

Διαδηλώσεις θα γίνουν στο Παρίσι, τη Λυόν και άλλες πόλεις

Από την πλευρά του, ο Λουί Λετουμπλόν, από την οργάνωση Les Lycéens, διατήρησε επιφυλακτική στάση, λέγοντας: «Παραμένουμε πολύ επιφυλακτικοί, δεδομένου ότι ο Εμανουέλ Μακρόν (...) έχει ασκήσει μια πολιτική καταστροφής των δημόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης».

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