Οι γαλλικές πόλεις παραμένουν σε κλίμα έντονης ανησυχίας μετά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, ενώ οι νέες κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν. Οι αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα μέτρα για την αποτροπή νέας κλιμάκωσης, με τη συνδρομή του στρατού στην περιφρούρηση να αναφέρεται ως ένα από τα πιθανά σενάρια.

Παρά την προσωρινή υποχώρηση της έντασης σε ορισμένες περιοχές, η ανησυχία παραμένει. Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία εξακολουθούν να ισχύουν όπου έχουν επιβληθεί, ενώ οι μαζικές συλλήψεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησης.

Γαλλία: Καταγγελίες για ασφυκτικές συνθήκες στα κρατητήρια

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Star στη Γαλλία, Μαρία Δεναξά, οι συνθήκες στους χώρους κράτησης προκαλούν έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με καταγγελίες, 86 νεαροί κρατούνται σε χώρο όπου υπάρχουν μόλις δέκα στρώματα, ενώ ορισμένοι ανήλικοι φέρεται να παραμένουν στο πάτωμα επί 48 ώρες.

Οι ίδιες αναφορές περιγράφουν υπερπλήρη κελιά και σοβαρές ελλείψεις σε βασικές συνθήκες υγιεινής, με μπουκάλια γεμάτα ούρα να εντοπίζονται στους χώρους κράτησης. Οι καταγγελίες αυτές αναδεικνύουν τις πιέσεις που δέχεται το σύστημα κράτησης μετά τις εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, η συνδικαλιστική συνομοσπονδία καλεί σε γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου, προμηνύοντας νέες κινητοποιήσεις σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνική ένταση παραμένει υψηλή.

Γαλλία: Εξαπλασιάστηκαν οι παραγγελίες για εξοπλισμό αυτοάμυνας

Ενδεικτική της ανησυχίας που επικρατεί στη γαλλική κοινωνία είναι, σύμφωνα με το BFMTV, η σημαντική αύξηση της ζήτησης για προϊόντα αυτοάμυνας. Διαδικτυακός έμπορος φέρεται να κατέγραψε εξαπλασιασμό των παραγγελιών από τις 18 Οκτωβρίου.

Στα προϊόντα που διαθέτει περιλαμβάνονται σπρέι δακρυγόνων, γκλομπ και συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης. Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ πολίτες και επιχειρήσεις παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων και λεηλασιών.

Γαλλία: Η Apple μπλόκαρε κλεμμένα iPhone

Μια διαφορετική εξέλιξη αφορά την παρέμβαση της Apple μετά τις λεηλασίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η εταιρεία απενεργοποίησε iPhone τα οποία είχαν κλαπεί από καταστήματα στη Γαλλία.

Όταν οι κάτοχοι των συσκευών επιχείρησαν να τις ενεργοποιήσουν, εμφανίστηκε στην οθόνη μήνυμα που ενημέρωνε ότι το τηλέφωνο είχε απενεργοποιηθεί και εντοπιστεί, καλώντας τους να το επιστρέψουν στο κατάστημα της Λιλ από όπου είχε αφαιρεθεί.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών για τον εντοπισμό κλεμμένων συσκευών και την αποτροπή της μεταπώλησής τους. Καθώς πλησιάζει το Σάββατο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα μέτρα ασφαλείας που θα λάβουν οι γαλλικές αρχές και στο κατά πόσο οι νέες κινητοποιήσεις θα εξελιχθούν χωρίς νέα επεισόδια.

