Το Star στη Γαλλία: Ζητάνε να κατέβει ο Στρατός στους δρόμους!

Έκρυθμη η κατάσταση - Εισβολές κουκουλοφόρων σε εμπορικά κέντρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κατάσταση στο Παρίσι είναι έκρυθμη πριν από τη διαδήλωση των Κίτρινων Γιλέκων το Σάββατο, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
  • 400 μαθητές στη Ρεν διαδήλωσαν παρά την απαγόρευση, αλλά σταμάτησαν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
  • Επιχειρηματίες και πολιτικοί ζητούν την ανάπτυξη του στρατού στους δρόμους λόγω φόβων για καταστροφές.
  • Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις και στρατιωτικούς σε σημεία της πρωτεύουσας.
  • Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τον εμπρησμό του Δημαρχείου της Λιμόζ, ακτιβιστής της άκρας Αριστεράς.

Nηνεμία πριν την καταιγίδα θυμίζει η κατάσταση σήμερα στην πρωτεύουσα της Γαλλίας Συνεργεία του δήμου μαζεύουν τα σπασμένα, όμως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη μεγάλη διαδήλωση που ετοιμάζουν τα Κίτρινα Γιλέκα το ερχόμενο Σάββατο. 

Παρίσι: Φόβοι για νέα «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου»- Συναγερμός στις Αρχές

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στο Παρίσι Μαρία Δεναξά, από το Παρίσι, στο κεντρικό δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλειας και την απαγόρευση της κυκλοφορίας το βράδυ σε αρκετές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως και σε άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις. 

Κατσαστροφές στο Παρίσι

Καταστροφές στο Παρίσι 

Πριν από λίγο έκλεισε μεγάλο εμπορικό κέντρο στην περιφέρεια του Παρισιού καθώς μπήκαν μέσα ταραχοποιοί κι έσπευσαν εκεί άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. 

Προϊόντα από τις λεηλασίες στη Γαλλία πωλούνται στο Vinted

Νωρίτερα,  στην πόλη Ρεν 400 μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση των διαδηλώσεων από τις τοπικές αρχές και βγήκαν στους δρόμους. Τους σταμάτησαν όμως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Νέα συγκέντρωση μαθητών στη Ρεν παρά την απαγόρευση κυκλοφοιρίας

Ανησυχία μετά το κάλεσμα των Κίτρινων Γιλέκων για νέες κινητοποιήσεις 

Κι όλα αυτά την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές από επιχειρηματίες αλλά και πολιτικούς κυρίως της κυβερνητικής συμμαχίας που ζητούν να κατέβει ο στρατός στους δρόμους, καθώς υπάρχουν φόβοι πως οι καταστροφές και οι λεηλασίες θα συνεχιστούν και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου που τα Κίτρινα Γιλέκα έχουν απευθύνει κάλεσμα για νέες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Ήδη πολλοί βουλευτές απαιτούν το Σάββατο να κλείσει η εθνοσυνέλευση καθώς φοβούνται την εισβολή ταραχοποιών. 

Χάος στη Γαλλία: Υπό κατάληψη το Μουσείο Λούβρου - Απαγόρευση κυκλοφορίας

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Πριν από λίγο ο  πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκoρνί ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενισχυμένων αστυνομικών δυνάμεων σε όλη τη Γαλλία αυτό το Σάββατο. Την ίδια ώρα ο υπουργός Εσωτερικών έκανε γνωστό πως στρατιωτικοί της επιχείρησης Sentinelle θα αναπτυχθούν εκείνη την ημέρα σε συγκεκριμένα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας όπως είναι ο Πύργος του Άιφελ. Ο υπουργός Εσωτερικών είπε επίσης πως εξετάζει και το ενδεχόμενο να απαγορεύσει  ορισμένες διαδηλώσεις, είτε έχουν δηλωθεί είτε όχι.

Φόβοι για νέο γύρο επεισοδίων

Φόβοι για νέο γύρο επεισοδίων

Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τον εμπρησμό του Δημαρχείου της Λιμόζ    

Εν τω μεταξύ, ο βασικός ύποπτος για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Πρόκειται για έναν που περιγράφεται ως  ακτιβιστής της άκρας Αριστεράς, ο οποίος ήταν ήδη καταχωρισμένος στο αρχείο S της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Η Υποδιεύθυνση Αντιτρομοκρατίας ανέλαβε την υπόθεση.

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