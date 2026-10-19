Παρίσι: Φόβοι για νέα «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου»- Συναγερμός στις Αρχές

Ο πρωθυπουργός ζήτησε απαγόρευση της κυκλοφορίας

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέες διαδηλώσεις προγραμματίζονται απόψε στο Παρίσι, με την κατάσταση να είναι τεταμένη μετά από πρόσφατα επεισόδια.
  • Η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ελέγχοντας άτομα στην πλατεία της Δημοκρατίας.
  • Ο πρωθυπουργός Λεκορνί ζητά τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας για την αποτροπή βίας και λεηλασιών.
  • Υπάρχουν αναφορές για συμμετοχή ατόμων με βαρύ οπλισμό σε ταραχές, πιθανώς με ισλαμιστικές διασυνδέσεις.
  • Οι γαλλικές αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν νέα επεισόδια και να προστατεύσουν την ασφάλεια των πολιτών.

Νέες διαδηλώσεις προαναγγέλλονται για απόψε στη Γαλλία, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες των προηγούμενων ημερών. Μέσω των κοινωνικών δικτύων διακινούνται καλέσματα για συγκεντρώσεις στην πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης της έντασης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από τη γαλλική πρωτεύουσα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Μαρία Δεναξά, στην πλατεία της Δημοκρατίας άρχισαν να συγκεντρώνονται και πάλι άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, την ώρα που η αστυνομία πραγματοποιούσε ελέγχους και ζητούσε από τους παρευρισκόμενους να απομακρυνθούν από το σημείο, εκτιμώντας ότι η κατάσταση ενδέχεται να ξεφύγει.

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Γαλλία: Στο τραπέζι τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τους περιφερειάρχες να εξετάσουν την εφαρμογή τοπικών περιορισμών στην κυκλοφορία, με στόχο την προστασία των καταστημάτων και την αποτροπή νέων περιστατικών βίας και λεηλασιών.

Οι γαλλικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν πολλαπλές εστίες έντασης, γεγονός που δυσχεραίνει την άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων σε όλα τα σημεία όπου εκδηλώνονται επεισόδια.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν πληροφορίες δημοσιευμάτων εφημερίδας που βασίζεται σε στοιχεία της γαλλικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με αυτά, αστυνομικές δυνάμεις στο Παρίσι, τη Μασσαλία και τη Λυών φέρονται να ήρθαν αντιμέτωπες με άτομα που συμμετείχαν σε ταραχές και λεηλασίες και τα οποία φέρεται να έφεραν βαρύ οπλισμό.

Υπάρχουν αναφορές για πιθανές διασυνδέσεις ορισμένων από τα εμπλεκόμενα άτομα με ισλαμιστικούς κύκλους που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

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Γαλλία: Φόβοι για την ασφάλεια

Όπως μετέφερε η Μαρία Δεναξά, οι αστυνομικοί που βρίσκονται στην πλατεία της Δημοκρατίας πραγματοποιούν ελέγχους σε άτομα που προσεγγίζουν το σημείο, καθώς εκφράζονται φόβοι για την πιθανότητα οπλοφορίας και για ενδεχόμενο κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας των συγκεντρωμένων.

Η εικόνα που διαμορφώνεται παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική, με τις γαλλικές αρχές να επιχειρούν να αποτρέψουν την επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων και να περιορίσουν τις καταστροφές.


 

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