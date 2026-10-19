Γαλλία: Παραίτηση από τον υπουργό Εσωτερικών - Την απέρριψε ο Μακρόν

Η Γαλλία στη δίνη της κοινωνικής και πολιτικής κρίσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.10.26 , 11:06 Η Zeekr κέρδισε τις εντυπώσεις στην Auto Athina 2026
19.10.26 , 11:05 Δημήτρης Μακαλιάς για Φαίη Σκορδά: «Είπα αμέσως το "ναι"!»
19.10.26 , 10:51 Εξοικονόμηση ενέργειας: 23 τρόποι για μείωση κατανάλωσης
19.10.26 , 10:50 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό: ΕΝΦΙΑ, φορολογία, κενά ακίνητα
19.10.26 , 10:44 100 χρόνια Ducati: Τρεις ημέρες πάθους στις Σέρρες
19.10.26 , 10:18 Έχασες την πρεμιέρα του IQ160; Δες το επεισόδιο online!
19.10.26 , 10:18 Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
19.10.26 , 10:04 Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
19.10.26 , 10:04 Ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Συνέθλιψα τον αστράγαλό μου»
19.10.26 , 10:00 Το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, τον Δεκέμβριο
19.10.26 , 09:58 Μπήλιου: Eβδομαδιαίες προβλέψεις- Επανάληψη τετραγώνου & ανάδρομος Ερμής
19.10.26 , 09:45 Γαλλία: Παραίτηση από τον υπουργό Εσωτερικών - Την απέρριψε ο Μακρόν
19.10.26 , 09:32 Μεσσαροπούλου για Αργυρό: «Τελευταία κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο»
19.10.26 , 09:17 Κρατερός Κατσούλης: Εκτός εκπομπής λόγω ατυχήματος - Τι είπε η Μαρία Ηλιάκη
19.10.26 , 09:11 Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της
Πίερια: «Έκανε έναν ατυχή ελιγμό, υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του»
Ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Συνέθλιψα τον αστράγαλό μου»
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Μεσσαροπούλου για Αργυρό: «Τελευταία κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο»
Μαρία Μαζωνάκη: «Πάρε και την καρδιά μου» - Η ανάρτηση μετά το μνημόσυνο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, υπέβαλε παραίτηση μετά από σοβαρές ταραχές, αλλά ο Μακρόν την απέρριψε, ζητώντας αλλαγές στη δράση των δυνάμεων ασφαλείας.
  • Οι ταραχές οδήγησαν σε 2.397 συλλήψεις και 997 τραυματισμούς αστυνομικών, με σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους πολιτών.
  • Η κυβέρνηση δέχεται έντονες επικρίσεις για την αδυναμία πρόληψης των επεισοδίων, ενώ οι κοινωνικές ανησυχίες για την ακρίβεια εντείνονται.
  • Ο Μακρόν καταδίκασε τις καταστροφές και υποσχέθηκε ότι όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν, διαχωρίζοντας τους ειρηνικούς διαδηλωτές από τους ταραξίες.
  • Η κυβέρνηση προγραμματίζει επαφές με πολιτικά κόμματα για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι εκλογές πλησιάζουν.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, τις λεηλασίες και τους εμπρησμούς που σημειώθηκαν σε μεγάλες πόλεις της χώρας το Σάββατο. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, υπέβαλε την παραίτησή του, ωστόσο ο Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να την κάνει δεκτή, ζητώντας παράλληλα άμεσες αλλαγές στον τρόπο δράσης των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε «αποκλειστικά υπεύθυνος» για το γεγονός ότι «ξέφυγε ο έλεγχος στις διαδηλώσεις».

«Προσφέρθηκα να παραιτηθώ επειδή είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για ό,τι συνέβη», δήλωσε ο Νούνιεζ στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, αποδεχόμενος την «αδυναμία πρόβλεψης» για όσα έμελλε να εκτυλιχθούν.

O Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές υπέβαλε την παραίτησή του μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας - AP Images

O Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές υπέβαλε την παραίτησή του μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας - AP Images

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος έκρινε ότι η παραμονή του υπουργού Εσωτερικών στη θέση του είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συνέχεια στη διοίκηση των υπηρεσιών ασφαλείας. Την ίδια ώρα, απαίτησε πλήρη διαφάνεια για τις αστοχίες που καταγράφηκαν στην πρόληψη των επεισοδίων και τη συλλογή πληροφοριών.

Η απόφαση του Μακρόν έρχεται ενώ η κυβέρνηση δέχεται έντονες επικρίσεις για την αδυναμία των αρχών να αποτρέψουν την έκταση των καταστροφών. Παράλληλα, η κοινωνική δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος ζωής και την αύξηση των τιμών των καυσίμων εντείνει την πίεση προς το γαλλικό πολιτικό σύστημα.

Γαλλία: Βαρύς απολογισμός από τις ταραχές

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία έχουν πραγματοποιηθεί 2.397 συλλήψεις και 997 τραυματισμοί αστυνομικών και χωροφυλάκων, επτά εκ των οποίων σοβαρά. Στις διαδηλώσεις του Σαββάτου ένας πολίτης υπέστη ανακοπή και πέθανε, ένας 17χρονος ακρωτηριάστηκε από από έκρηξη αστυνομικής χειροβομβίδας κρότου-λάμψης ενώ μία 17χρονη έχασε το μάτι της. 

Κατά τις διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.000 συλλήψεις - AP Images

Κατά τις διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.000 συλλήψεις - AP Images

Οι πανεθνικές κινητοποιήσεις για το κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια σε πολλές μεγάλες πόλεις. 

Στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών, το Μπορντό και τη Λιμόζ καταγράφηκαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, καταστροφές δημόσιας περιουσίας, εμπρησμοί οχημάτων και λεηλασίες καταστημάτων.

 

 

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων. Επιθέσεις σε δημοτικά κτίρια αναφέρθηκαν επίσης στη Μασσαλία και τη Λιλ, ενώ στο Μπορντό βανδαλίστηκε η κατοικία του νομάρχη της Ζιρόντ.

 

 

Στην Παρίσι, ομάδες ταραξιών κινήθηκαν σε διαφορετικά σημεία, προκαλώντας ζημιές και λεηλασίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές ότι διαδηλωτές κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Μεγάρου των Ηλυσίων, θέτοντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού ασφαλείας.

Η γεωγραφική διασπορά των επεισοδίων και η ταχύτητα με την οποία μετακινούνταν οι ομάδες που συμμετείχαν στις επιθέσεις φέρεται να δυσχέραναν την αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων.

Γαλλία: Στο στόχαστρο ο Λοράν Νουνιές

Η διαχείριση των επεισοδίων πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση και τοπικούς αξιωματούχους να ζητούν εξηγήσεις για την προετοιμασία και την επιχειρησιακή ανταπόκριση των αρχών.

Η υποψήφια των Πρασίνων για την προεδρία, Μαρίν Τοντελιέ, ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ότι υποτίμησε την έκταση της κρίσης. Αντίστοιχες επικρίσεις διατυπώθηκαν από βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας, ενώ στελέχη του Εθνικού Συναγερμού κατηγόρησαν την κυβέρνηση για ανικανότητα και ανεπαρκή αστυνόμευση.

 

 

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, επισήμανε ότι το κράτος δεν κατάφερε να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Νουνιές απέρριψε τις κατηγορίες περί ανεπαρκούς σχεδιασμού. Υποστήριξε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρέθηκαν αντιμέτωπες με μαζικές ομάδες που επιδίωκαν να προκαλέσουν βανδαλισμούς και λεηλασίες, χρησιμοποιώντας τακτικές αιφνιδιασμού και διασποράς.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατηγορεί ακροαριστερούς διαδηλωτές για βανδαλισμούς και λεηλασίες - AP Images

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατηγορεί ακροαριστερούς διαδηλωτές για βανδαλισμούς και λεηλασίες - AP Images

Ο Μακρόν, πάντως, ζήτησε από τον υπουργό να εφαρμόσει «το συντομότερο δυνατό στο πεδίο νέους τρόπους δράσης (…) κατά των ταραξιών». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι αστοχίες στην πρόληψη και στη συλλογή πληροφοριών, ώστε να εξεταστεί πώς οδηγήθηκε η κατάσταση σε αυτή την κλιμάκωση.

Γαλλία: Η Μασσαλία στο επίκεντρο της οργής

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η έκταση των καταστροφών και στη Μασσαλία. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν προστάτευσε επαρκώς την περιοχή από τις επιθέσεις.

«Θέλω να μάθω γιατί σε αυτή την πόλη κάποιοι μπόρεσαν να καταστρέφουν ανενόχλητοι», δήλωσε, αμφισβητώντας την επάρκεια των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί.

 

 

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι αρχικά είχε αναπτυχθεί μόνο μία μονάδα των ειδικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών CRS και ότι οι ενισχύσεις έφτασαν αργότερα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, από την πλευρά του, ανέφερε ότι περίπου 2.000 ταραξίες εμφανίστηκαν από νωρίς στη λεωφόρο Κανεμπιέρ, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αρκετοί από τους διαδηλωτές στη Γαλλία πραγματοποίησαν λεηλασίες σε καταστήματα - AP Images

Αρκετοί από τους διαδηλωτές στη Γαλλία πραγματοποίησαν λεηλασίες σε καταστήματα - AP Images

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια στη Μασσαλία παρουσιάζουν αποκλίσεις. Τοπικά μέσα φέρονται να επικαλέστηκαν αριθμούς άνω των 30.000 ατόμων που χαρακτηρίστηκαν «πλιατσικολόγοι», μεταξύ των οποίων 8.000 «ταραξίες». Άλλες αναφορές, που αποδίδονται στη νομαρχία, κάνουν λόγο για 7.000 έως 8.000 ταραξίες και πλιατσικολόγους συνολικά.

 

 

Στη Μασσαλία καταγράφηκαν επίσης 99 προσαγωγές που οδήγησαν σε κράτηση και συνδέονται με τα επεισόδια, καθώς και 118 τραυματισμοί μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Τρεις από τους τραυματίες χρειάστηκαν νοσηλεία.

Μακρόν: «Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν»

Στο διάγγελμά του, ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε με αυστηρό τόνο τις καταστροφές, κάνοντας λόγο για θυμό και ντροπή μπροστά στις εικόνες από τις γαλλικές πόλεις.

Στη Λιμόζ διαδηλωτές έκαψαν το δημαρχείο - AP Images

Στη Λιμόζ διαδηλωτές έκαψαν το δημαρχείο - AP Images

«Όλοι αισθανόμαστε θυμό και ντροπή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, αναφερόμενος στις λεηλασίες καταστημάτων, στις επιθέσεις κατά δημόσιων κτιρίων και στους εμπρησμούς.

 

 

Στη συνέχεια, έστειλε μήνυμα ότι όσοι ευθύνονται για τις καταστροφές θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.

«Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν. Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», υπογράμμισε.

Επεισόδια στις διαδηλώσεις του Σαββάτου στο Παρίσι - AP Images

Επεισόδια στις διαδηλώσεις του Σαββάτου στο Παρίσι - AP Images

Ο Μακρόν απέδωσε μέρος της βίας σε ομάδες της άκρας Αριστεράς και σε εγκληματικά στοιχεία, ενώ άσκησε κριτική και στην Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν. 

Παράλληλα, επιχείρησε να διαχωρίσει τους ειρηνικούς διαδηλωτές από όσους συμμετείχαν σε βίαιες ενέργειες. Αναγνώρισε ότι η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων και τις συνθήκες στην εκπαίδευση συνιστά πραγματικό πρόβλημα που απαιτεί πολιτικές απαντήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους νέους που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι οι ανησυχίες τους για τις σπουδές, τις επαγγελματικές προοπτικές και το μέλλον τους πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σε διάγγελμά του ξεκαθάρισε ότι όσοι προκάλεσαν ζημιές θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους - AP Images

Ο Εμανουέλ Μακρόν σε διάγγελμά του ξεκαθάρισε ότι όσοι προκάλεσαν ζημιές θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους - AP Images

Γαλλία: Η ακρίβεια, τα καύσιμα και η πολιτική πίεση

Η κρίση εκτυλίσσεται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον για τη γαλλική κυβέρνηση. Το αυξημένο κόστος ζωής και οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής δυσαρέσκειας, ενώ οι καταστροφές έχουν εντείνει τη συζήτηση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των κρατικών μηχανισμών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκινά τριήμερη περιοδεία σε τέσσερις χώρες του Περσικού Κόλπου, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ, έως τις 21 Οκτωβρίου.

Η Γαλλία βρίσκεται στη δίνη μιας κοινωνικής και πολιτικής κρίσης εν όψει και τον προεδρικών εκλογών - AP Images

Η Γαλλία βρίσκεται στη δίνη μιας κοινωνικής και πολιτικής κρίσης εν όψει και τον προεδρικών εκλογών - AP Images

Στόχος είναι η εξασφάλιση προμηθειών πετρελαίου και ντίζελ, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων στη Γαλλία.

Το ενεργειακό ζήτημα συνδέεται με τις διαταραχές στις παραδόσεις υδρογονανθράκων από την περιοχή του Κόλπου, εν μέσω της κρίσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και της έντασης στην περιοχή του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. 

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, προετοιμάζει επαφές με πολιτικά κόμματα για την επίτευξη κοινής γραμμής για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής τους - AP Images

Οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής τους - AP Images

Με τις προεδρικές εκλογές να απέχουν περίπου έξι μήνες, η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την κρίση δημόσιας τάξης, την οικονομική δυσαρέσκεια και την πολιτική πίεση.

Η άρνηση του Μακρόν να αποδεχθεί την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών αποτρέπει, προς το παρόν, μια άμεση αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου. Ωστόσο, η απαίτηση για διαφάνεια και νέες επιχειρησιακές μεθόδους δείχνει ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη να εξετάσει τις αστοχίες που καταγράφηκαν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
 |
ΛΕΗΛΑΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μακρόν
Κοσμος
Διάγγελμα Μακρόν: Οργή για τα επεισόδια, οι ταραξίες θα λογοδοτήσουν
Χάος Στη Γαλλία
Κοσμος
Χάος στη Γαλλία: Nέος γύρος επεισοδίων στο Παρίσι
Τραμπ: Απόλυτη Στήριξη Σε Νετανιάχου
Κοσμος
«Απόλυτη στήριξη» Τραμπ στον Νετανιάχου ενόψει εκλογών στο Ισραήλ
Αλβανία: Διαδηλώσεις Για 6η Μέρα Στα Τίρανα
Κοσμος
Αλβανία: «Φλέγονται» για έκτη ημέρα τα Τίρανα - Διαδηλώσεις κι επεισόδια
Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν σήμερα
Κοσμος
Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν σήμερα για τα αιματηρά επεισόδια
Γαλλία: Γυναίκα ικέτευε διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ
Κοσμος
Γαλλία: Γυναίκα ικέτευε διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ
Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις
Κοσμος
Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις
Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
Κοσμος
Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Κοσμος
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top