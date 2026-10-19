Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, τις λεηλασίες και τους εμπρησμούς που σημειώθηκαν σε μεγάλες πόλεις της χώρας το Σάββατο. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, υπέβαλε την παραίτησή του, ωστόσο ο Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να την κάνει δεκτή, ζητώντας παράλληλα άμεσες αλλαγές στον τρόπο δράσης των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε «αποκλειστικά υπεύθυνος» για το γεγονός ότι «ξέφυγε ο έλεγχος στις διαδηλώσεις».

«Προσφέρθηκα να παραιτηθώ επειδή είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για ό,τι συνέβη», δήλωσε ο Νούνιεζ στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, αποδεχόμενος την «αδυναμία πρόβλεψης» για όσα έμελλε να εκτυλιχθούν.

O Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές υπέβαλε την παραίτησή του μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας - AP Images

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος έκρινε ότι η παραμονή του υπουργού Εσωτερικών στη θέση του είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συνέχεια στη διοίκηση των υπηρεσιών ασφαλείας. Την ίδια ώρα, απαίτησε πλήρη διαφάνεια για τις αστοχίες που καταγράφηκαν στην πρόληψη των επεισοδίων και τη συλλογή πληροφοριών.

Η απόφαση του Μακρόν έρχεται ενώ η κυβέρνηση δέχεται έντονες επικρίσεις για την αδυναμία των αρχών να αποτρέψουν την έκταση των καταστροφών. Παράλληλα, η κοινωνική δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος ζωής και την αύξηση των τιμών των καυσίμων εντείνει την πίεση προς το γαλλικό πολιτικό σύστημα.

Γαλλία: Βαρύς απολογισμός από τις ταραχές

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία έχουν πραγματοποιηθεί 2.397 συλλήψεις και 997 τραυματισμοί αστυνομικών και χωροφυλάκων, επτά εκ των οποίων σοβαρά. Στις διαδηλώσεις του Σαββάτου ένας πολίτης υπέστη ανακοπή και πέθανε, ένας 17χρονος ακρωτηριάστηκε από από έκρηξη αστυνομικής χειροβομβίδας κρότου-λάμψης ενώ μία 17χρονη έχασε το μάτι της.

Κατά τις διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.000 συλλήψεις - AP Images

Οι πανεθνικές κινητοποιήσεις για το κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια σε πολλές μεγάλες πόλεις.

Στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών, το Μπορντό και τη Λιμόζ καταγράφηκαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, καταστροφές δημόσιας περιουσίας, εμπρησμοί οχημάτων και λεηλασίες καταστημάτων.

Nationwide demonstrations in France erupted into riots on Saturday, with a town hall torched, shops ransacked, and buildings covered in graffiti as violent groups clashed with police in cities https://t.co/lgOhvQnF5m https://t.co/z1cZjwmNCi — Reuters (@Reuters) October 18, 2026

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων. Επιθέσεις σε δημοτικά κτίρια αναφέρθηκαν επίσης στη Μασσαλία και τη Λιλ, ενώ στο Μπορντό βανδαλίστηκε η κατοικία του νομάρχη της Ζιρόντ.

💔 Limoges has lost its architectural gem — the historic town hall's unique bell tower has been destroyed According to the city's mayor, local police were unable to contain a crowd of several hundred people. Rioters smashed windows and used a battering ram to break down the main door of the building, which was constructed nearly two centuries ago. — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026

Στην Παρίσι, ομάδες ταραξιών κινήθηκαν σε διαφορετικά σημεία, προκαλώντας ζημιές και λεηλασίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές ότι διαδηλωτές κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Μεγάρου των Ηλυσίων, θέτοντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού ασφαλείας.

Η γεωγραφική διασπορά των επεισοδίων και η ταχύτητα με την οποία μετακινούνταν οι ομάδες που συμμετείχαν στις επιθέσεις φέρεται να δυσχέραναν την αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων.

Γαλλία: Στο στόχαστρο ο Λοράν Νουνιές

Η διαχείριση των επεισοδίων πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση και τοπικούς αξιωματούχους να ζητούν εξηγήσεις για την προετοιμασία και την επιχειρησιακή ανταπόκριση των αρχών.

Η υποψήφια των Πρασίνων για την προεδρία, Μαρίν Τοντελιέ, ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ότι υποτίμησε την έκταση της κρίσης. Αντίστοιχες επικρίσεις διατυπώθηκαν από βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας, ενώ στελέχη του Εθνικού Συναγερμού κατηγόρησαν την κυβέρνηση για ανικανότητα και ανεπαρκή αστυνόμευση.

A left-wing French woman joined the student protests but was horrified when the second and third-generation migrants she was with started looting stores. She screamed “This isn’t the cause” They pushed her aside, told her to shut up and said they had “urgent shopping” to do https://t.co/GEWhMCUBSF — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, επισήμανε ότι το κράτος δεν κατάφερε να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Νουνιές απέρριψε τις κατηγορίες περί ανεπαρκούς σχεδιασμού. Υποστήριξε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρέθηκαν αντιμέτωπες με μαζικές ομάδες που επιδίωκαν να προκαλέσουν βανδαλισμούς και λεηλασίες, χρησιμοποιώντας τακτικές αιφνιδιασμού και διασποράς.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατηγορεί ακροαριστερούς διαδηλωτές για βανδαλισμούς και λεηλασίες - AP Images

Ο Μακρόν, πάντως, ζήτησε από τον υπουργό να εφαρμόσει «το συντομότερο δυνατό στο πεδίο νέους τρόπους δράσης (…) κατά των ταραξιών». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι αστοχίες στην πρόληψη και στη συλλογή πληροφοριών, ώστε να εξεταστεί πώς οδηγήθηκε η κατάσταση σε αυτή την κλιμάκωση.

Γαλλία: Η Μασσαλία στο επίκεντρο της οργής

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η έκταση των καταστροφών και στη Μασσαλία. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν προστάτευσε επαρκώς την περιοχή από τις επιθέσεις.

«Θέλω να μάθω γιατί σε αυτή την πόλη κάποιοι μπόρεσαν να καταστρέφουν ανενόχλητοι», δήλωσε, αμφισβητώντας την επάρκεια των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί.

WATCH: A shop owner in France was assaulted as he tried to defend his store, kicked to the ground and pelted with rocks by rioters. https://t.co/kuPVpS3mjZ — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι αρχικά είχε αναπτυχθεί μόνο μία μονάδα των ειδικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών CRS και ότι οι ενισχύσεις έφτασαν αργότερα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, από την πλευρά του, ανέφερε ότι περίπου 2.000 ταραξίες εμφανίστηκαν από νωρίς στη λεωφόρο Κανεμπιέρ, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αρκετοί από τους διαδηλωτές στη Γαλλία πραγματοποίησαν λεηλασίες σε καταστήματα - AP Images

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια στη Μασσαλία παρουσιάζουν αποκλίσεις. Τοπικά μέσα φέρονται να επικαλέστηκαν αριθμούς άνω των 30.000 ατόμων που χαρακτηρίστηκαν «πλιατσικολόγοι», μεταξύ των οποίων 8.000 «ταραξίες». Άλλες αναφορές, που αποδίδονται στη νομαρχία, κάνουν λόγο για 7.000 έως 8.000 ταραξίες και πλιατσικολόγους συνολικά.

PARIS LOOKS LIKE A WAR ZONE THIS MORNING. Burned-out cars. Debris everywhere. Luxury stores with smashed windows. Monuments tagged. People walking past the wreckage like it’s normal. This is what walking through the city looks like on October 18th after last night’s “protests.” This is what happens when a country imports millions who refuse to assimilate, ignores the crime that follows, and then pretends the resulting chaos is just “economic frustration.” It ended with hundreds of shops looted, cars torched, and streets looking like a battlefield. Over 1,800 arrested. France chose open borders over order. Now its capital looks like this. — TONY™ (@TONYxTWO) October 19, 2026

Στη Μασσαλία καταγράφηκαν επίσης 99 προσαγωγές που οδήγησαν σε κράτηση και συνδέονται με τα επεισόδια, καθώς και 118 τραυματισμοί μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Τρεις από τους τραυματίες χρειάστηκαν νοσηλεία.

Μακρόν: «Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν»

Στο διάγγελμά του, ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε με αυστηρό τόνο τις καταστροφές, κάνοντας λόγο για θυμό και ντροπή μπροστά στις εικόνες από τις γαλλικές πόλεις.

Στη Λιμόζ διαδηλωτές έκαψαν το δημαρχείο - AP Images

«Όλοι αισθανόμαστε θυμό και ντροπή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, αναφερόμενος στις λεηλασίες καταστημάτων, στις επιθέσεις κατά δημόσιων κτιρίων και στους εμπρησμούς.

BREAKING: 'How can French people do this to France?' French President Emmanuel Macron has said the country is feeling 'anger and shame' over recent protests in the country. Calling for peace, the president said 'nothing' justifies the riots and damage caused in multiple cities. https://t.co/7pAPurPqW0 — Sky News (@SkyNews) October 18, 2026

Στη συνέχεια, έστειλε μήνυμα ότι όσοι ευθύνονται για τις καταστροφές θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.

«Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν. Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», υπογράμμισε.

Επεισόδια στις διαδηλώσεις του Σαββάτου στο Παρίσι - AP Images

Ο Μακρόν απέδωσε μέρος της βίας σε ομάδες της άκρας Αριστεράς και σε εγκληματικά στοιχεία, ενώ άσκησε κριτική και στην Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Παράλληλα, επιχείρησε να διαχωρίσει τους ειρηνικούς διαδηλωτές από όσους συμμετείχαν σε βίαιες ενέργειες. Αναγνώρισε ότι η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων και τις συνθήκες στην εκπαίδευση συνιστά πραγματικό πρόβλημα που απαιτεί πολιτικές απαντήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους νέους που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι οι ανησυχίες τους για τις σπουδές, τις επαγγελματικές προοπτικές και το μέλλον τους πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σε διάγγελμά του ξεκαθάρισε ότι όσοι προκάλεσαν ζημιές θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους - AP Images

Γαλλία: Η ακρίβεια, τα καύσιμα και η πολιτική πίεση

Η κρίση εκτυλίσσεται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον για τη γαλλική κυβέρνηση. Το αυξημένο κόστος ζωής και οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής δυσαρέσκειας, ενώ οι καταστροφές έχουν εντείνει τη συζήτηση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των κρατικών μηχανισμών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκινά τριήμερη περιοδεία σε τέσσερις χώρες του Περσικού Κόλπου, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ, έως τις 21 Οκτωβρίου.

Η Γαλλία βρίσκεται στη δίνη μιας κοινωνικής και πολιτικής κρίσης εν όψει και τον προεδρικών εκλογών - AP Images

Στόχος είναι η εξασφάλιση προμηθειών πετρελαίου και ντίζελ, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων στη Γαλλία.

Το ενεργειακό ζήτημα συνδέεται με τις διαταραχές στις παραδόσεις υδρογονανθράκων από την περιοχή του Κόλπου, εν μέσω της κρίσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και της έντασης στην περιοχή του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, προετοιμάζει επαφές με πολιτικά κόμματα για την επίτευξη κοινής γραμμής για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής τους - AP Images

Με τις προεδρικές εκλογές να απέχουν περίπου έξι μήνες, η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την κρίση δημόσιας τάξης, την οικονομική δυσαρέσκεια και την πολιτική πίεση.

Η άρνηση του Μακρόν να αποδεχθεί την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών αποτρέπει, προς το παρόν, μια άμεση αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου. Ωστόσο, η απαίτηση για διαφάνεια και νέες επιχειρησιακές μεθόδους δείχνει ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη να εξετάσει τις αστοχίες που καταγράφηκαν.