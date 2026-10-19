Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και τα επεισόδια στη Γαλλία, με το Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να «σπάσει» τις μαζικές διαδηλώσεις των Γάλλων πολιτών.

Ακόμη μία νύχτα σημαδεύτηκε από καταστροφές, λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και τη Δευτέρα, ενώ μαθητές και φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Μάλιστα, το Μουσείο του Λούβρου βρίσκεται υπό κατάληψη, με τους επισκέπτες να απομακρύνονται από τον χώρο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια Μαρία Δεναξά.

Υπό κατάληψη το Μουσείο του Λούβρου / Φωτογραφίες AP (Christophe Ena)

Γαλλία: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας

Νωρίτερα, ο π πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνύ ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τους περιφερειάρχες να εφαρμόσουν ορισμένα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας σήμερα το βράδυ «μερικού ή περιορισμένου τοπικά χαρακτήρα» για την προστασία των καταστημάτων, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο σκηνών χάους σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

Ο χάρτης των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα δοθεί στη δημοσιότητα το απόγευμα έπειτα από συνομιλίες με τους δημάρχους, δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης έπειτα από την ολοκλήρωση της υπουργικής συνεδρίασης για την διαχείριση της κρίσης.

A look at France following a second night of violent rioting. https://t.co/4QJNjFCg7N — Breaking911 (@Breaking911) October 19, 2026

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιβληθεί αν κριθεί χρήσιμο, αλλά τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας μοιάζουν περισσότερο κατάλληλα», είπε.

Φωτογραφία AP (Emma Da Silva)

Φωτογραφία AP( Emma Da Silva)

Νύχτα κόλασης στη Γαλλία: Επεισόδια και λεηλάτηση καταστημάτων

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββατοκύριακου, ομάδες διαδηλωτών έσπασαν βιτρίνες, λεηλάτησαν καταστήματα και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία. Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε για ακόμη μία φορά η πλατεία Δημοκρατίας, στο κέντρο του Παρισιού.

1h du matin la boutique Yves saint Laurent à #Paris https://t.co/G78Hi3W1Z8 — A T Media (@ATmediaa) October 18, 2026

The best movies from Paris! https://t.co/Y9f2rmt69u — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 19, 2026

Φωτογραφία AP (Emma Da Silva)

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς αντίστοιχες εικόνες καταστροφής καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μασσαλία και η Λιμόζ. Σε ορισμένες περιοχές, οι Αρχές προχώρησαν σε περιοριστικά μέτρα, απαγορεύοντας συγκεντρώσεις.

Την ίδια ώρα, οι καταστηματάρχες επιχειρούν να αποτιμήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star