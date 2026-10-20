Από τη Γαλλία έως την Αλβανία: Οργή στους δρόμους και διαδηλώσεις

Υπό πίεση οι κυβερνήσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαλλία υπολογίζει ζημιές 1,2 δισ. ευρώ από πρόσφατα βίαια επεισόδια, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και νυχτερινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας.
  • Οι αρχές αναζητούν κλοπιμαία από λεηλασίες, με ελέγχους σε διαδικτυακές πλατφόρμες μεταπώλησης.
  • Στο Παρίσι υπάρχει ανησυχία για νέα επεισόδια λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα.
  • Στην Αλβανία, διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα για παιδεία, ακρίβεια και ανεργία.
  • Η ανεργία στους νέους φτάνει το 22,7% και το 33% των πολιτών αντιμετωπίζει σοβαρή υλική στέρηση.

Η Γαλλία μετρά τις πληγές της μετά τα βίαια επεισόδια των τελευταίων ημερών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ανεβάζουν το κόστος των καταστροφών σε 1,2 δισ. ευρώ. Το Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, εξετάζοντας το ενδεχόμενο νέου γύρου ταραχών.

Χάος στη Γαλλία: Υπό κατάληψη το Μουσείο Λούβρου - Απαγόρευση κυκλοφορίας

Εικόνες καταστροφής καταγράφονται σε επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τις φωτιές. 

Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε σε τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε περιοχές όπου εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος νέων επεισοδίων, μεταξύ των οποίων το Παρίσι και η Λιόν.

Στη Γαλλία επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων

Στη Γαλλία επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων

Όπως μετέδωσε από τη γαλλική πρωτεύουσα η ανταποκρίτρια του Star, Μαρία Δεναξά, η νύχτα κύλησε ήρεμα μετά την εφαρμογή των μέτρων. Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας ήταν έντονη στους δρόμους, ενώ ελικόπτερο της χωροφυλακής πετούσε πάνω από την πλατεία Δημοκρατίας.

Χάος στη Γαλλία: Nέος γύρος επεισοδίων στο Παρίσι

Οι γαλλικές αρχές επρόκειτο να αξιολογήσουν εκ νέου την κατάσταση και να αποφασίσουν αν θα επιβληθούν πρόσθετοι περιορισμοί τις επόμενες νύχτες.

Γαλλία: Έλεγχοι για τα κλοπιμαία και στις διαδικτυακές πλατφόρμες

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις γαλλικές αρχές είναι η αναζήτηση των προϊόντων που αφαιρέθηκαν από καταστήματα κατά τη διάρκεια των λεηλασιών.

Σύμφωνα με τη Μαρία Δεναξά, ανάμεσα στα αντικείμενα που έγιναν στόχος βρίσκονται τσάντες, ρούχα και ρολόγια μεγάλης αξίας. Οι γαλλικές αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τους δράστες, εξετάζοντας βίντεο από τις εισβολές σε επιχειρήσεις και αξιοποιώντας στοιχεία από τις έρευνες. Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Οι αρχές θα επανεξετάσουν τα μέτρα για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία

Οι αρχές θα επανεξετάσουν τα μέτρα για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει αγγελίες σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες μεταπώλησης, στις οποίες εμφανίζονται προϊόντα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι ενδέχεται να προέρχονται από τις πρόσφατες λεηλασίες.

Παρίσι: Φόβοι για νέα «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου»- Συναγερμός στις Αρχές

Όπως μετέδωσε η Μαρία Δεναξά, επικαλούμενη δημοσίευμα του Politico, η πλατφόρμα μεταχειρισμένων ειδών Vinted έχει ενισχύσει τους ελέγχους και αποσύρει ύποπτες αγγελίες. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η πώληση κλεμμένων αντικειμένων απαγορεύεται αυστηρά και ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής. Οι χρήστες που επιχειρούν να διαθέσουν τέτοια προϊόντα ενδέχεται να αποκλειστούν οριστικά από την πλατφόρμα.

Γαλλία: Ανησυχία για νέα επεισόδια στο Παρίσι

Παρά τη σχετική ηρεμία που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι γαλλικές αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Προϊόντα από τις λεηλασίες στη Γαλλία πωλούνται στο Vinted

Έντονες ανησυχίες υπάρχουν για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων με αφορμή τον σημερινό ποδοσφαιρικό αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Αλβανία: Διαδηλώσεις για την παιδεία, την ακρίβεια και την ανεργία

Την ίδια ώρα, ένταση επικρατεί και στην Αλβανία, όπου οι κινητοποιήσεις στα Τίρανα έχουν ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα και στρέφονται κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

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Φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, ζητώντας ουσιαστική δημόσια παιδεία, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και προοπτικές εργασίας στη χώρα τους.

Διαδηλώτρια στην Αλβανία - AP Images

Διαδηλώτρια στην Αλβανία - AP Images

Η απεσταλμένη του Star, Κατερίνα Ρίστα, βρέθηκε σε μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο, με τη συμμετοχή ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών.

Αλβανία: «Φλέγονται» για έκτη ημέρα τα Τίρανα - Διαδηλώσεις κι επεισόδια

Όπως ανέφερε, οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι, παρά την ύπαρξη δημόσιων πανεπιστημίων, οι φοιτητές επιβαρύνονται με έξοδα για βιβλία, διαμονή στις φοιτητικές εστίες και άλλες ανάγκες.

Από τη Γαλλία έως την Αλβανία: Οργή στους δρόμους και διαδηλώσεις

Την ίδια ώρα ο βασικός μισθός που λαμβάνει ένας εργαζόμενος φοιτητής στην Αλβανία δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ, ενώ το ενοίκιο στο κέντρο των Τιράνων μπορεί να υπερβαίνει τα 350 ευρώ.

Αλβανία: Άγρια επεισόδια σε φοιτητικές διαδηλώσεις με πολλούς τραυματίες

Ο Αλβανός πρωθυπουργός τοποθέτησε έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο κόκκινες καρέκλες, πάνω στις οποίες έγραψε τη λέξη «διάλογος». Ωστόσο, οι διαδηλωτές έσπασαν τις καρέκλες και τις έριξαν κάτω, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να συζητήσουν με μια κυβέρνηση, την οποία κατηγορούν για τη στάση της απέναντι στους φοιτητές και στους μαθητές.

Οι διαδηλωτές στην Αλβανία ζητούν την παραίτηση Ράμα - AP Images

Οι διαδηλωτές στην Αλβανία ζητούν την παραίτηση Ράμα - AP Images

Ο Έντι Ράμα υποσχέθηκε μπόνους 2.500 ευρώ στους αστυνομικούς που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή και αύξηση μισθών από 1η Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα προειδοποίησε ότι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις δε θα επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Αλβανία: Η οικονομική κρίση φέρνει και την κοινωνική κρίση

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Σύνταξης του Star, Ηλία Παπανικολάου, τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της Αλβανίας ενισχύουν τη δυσαρέσκεια.

Όπως σημείωσε το ποσοστό ανεργίας για τους νέους κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο 22,7% και συνολική ανεργία στο 10,9%. Το 25% των νέων βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης και εργασίας, και το 47% αντιμετωπίζει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Η Αλβανία κατατάσσεται στην 91η θέση μεταξύ 182 χωρών ως προς τον δείκτη διαφθοράς, ενώ ανέφερε ότι το 33% των πολιτών αντιμετωπίζει σοβαρή υλική στέρηση.

Η κρίση στη Γαλλία και οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία έχουν διαφορετικές αφετηρίες και χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα γεγονότα αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, τόσο στο πεδίο της δημόσιας ασφάλειας όσο και στην αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.

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