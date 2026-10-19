«Φλέγεται» η Αλβανία: Επεισόδια και ταραχές-Διαδηλώτρια νοσηλεύεται σε κώμα

Δακρυγόνα, μολότοφ και πλαστικές σφαίρες - Συγκρούσεις για έβδομη μέρα

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Πηγή: Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star (19/10/2026)

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Εκτός από τη Γαλλία, τεράστιο κύμα κινητοποιήσεων - κυρίως της νεολαίας - συγκλονίζει κι άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Στην Ιταλία, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης σε Μιλάνο και άλλες πόλεις. Χάος και στην Αλβανία για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.

Αλβανία: «Φλέγονται» για έκτη ημέρα τα Τίρανα - Διαδηλώσεις κι επεισόδια 

Χάος και στην Αλβανία για έβδομη συνεχόμενη ημέρα

Ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πέτρες, πυροτεχνήματα και βόμβες μολότοφ, έβαλαν φωτιά στις εισόδους των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, και επιτέθηκαν κατά του γραφείου του πρωθυπουργού Έντι Ράμα στα Τίρανα.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα, βομβίδες κρότου λάμψης, εκτοξευτήρες νερού, ακόμα και πλαστικές σφαίρες.

Χάος και στην Αλβανία για έβδομη συνεχόμενη ημέρα

Χάος και στην Αλβανία για έβδομη συνεχόμενη ημέρα

Διαδηλωτής δείχνει στην κάνερα σημάδι από χρήση πλαστικών σφαιρών από τις αστυνομικές δυνάμεις

Χάος και στην Αλβανία για έβδομη συνεχόμενη ημέρα

Μία διαδηλώτρια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κώμα μετά από ξυλοδαρμό.

Χιλιάδες νέοι, οργισμένοι για τη διαφθορά, την ανεργία, την κακή εκπαίδευση, ζητούν την παραίτηση του Ράμα.

Χάος και στην Αλβανία για έβδομη συνεχόμενη ημέρα

 Λένε ότι κατέβασε ειδικές δυνάμεις εναντίον τους.

Χάος και στην Αλβανία για έβδομη συνεχόμενη ημέρα

Στους δρόμους οι νέοι στην Αλβανία - «Παλεύω για το μέλλον μου μπρο»

Ο Έντι Ράμα πάντως αποκλείει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί και έδωσε συγχαρητήρια στους αστυνομικούς για το έργο τους, ενώ παράλληλα, ανέφερε ότι οι νέοι που είναι στους δρόμους «έχουν ανάγκη ψυχολογικής στήριξης».

Ιταλία: Συγκρούσεις διαδηλωτών-Αστυνομίας σε Μιλάνο και άλλες πόλεις

Ιταλία: Συγκρούσεις διαδηλωτών-Αστυνομίας σε Μιλάνο και άλλες πόλεις

 Επεισόδια και στην Ιταλία: Οδομαχίες και φωτιές μπροστά στον εμβληματικό καθεδρικό ναό Ντουόμο στο Μιλάνο.

 Ομάδες διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν κατά της ακρίβειας εκτόξευσαν πέτρες και αντικείμενα κατά των αστυνομικών.

 Τραυματίες και συλλήψεις στη «No Meloni day» σε 40 ιταλικές πόλεις.

Ιταλία: Ανώτατο Όριο Ξένων Μαθητών Στις Σχολικές Τάξεις - Video

 Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα.

 Ομάδες κουκουλοφόρων εισέβαλαν στη στοά «Βιτόριο Εμανουέλε» με πολυτελή καταστήματα.

 Η Μελόνι έκανε λόγο για «χούλιγκαν» που εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να σπείρουν το χάος και να κρατήσουν ολόκληρες πόλεις σε ομηρία.

Η «φωτιά» των διαδηλώσεων επεκτάθηκε και στο Βέλγιο

Βέλγιο διαδηλώσεις

Συγκρούσεις νεαρών με την αστυνομία και στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Πολλοί φορούσαν μάσκες.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού.

Οι ταραχές στο Βέλγιο πυροδοτήθηκαν από τις διαδηλώσεις στη γειτονική Γαλλία.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης και την ακρίβεια.|

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