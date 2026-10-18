Αλβανία: «Φλέγονται» για έκτη ημέρα τα Τίρανα - Διαδηλώσεις κι επεισόδια

Επίθεση στα γραφεία του κόμματος του Έντι Ράμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.26 , 19:55 Χάος στη Γαλλία: Nέα επεισόδια σε εξέλιξη στο Παρίσι
18.10.26 , 19:48 Lingo: Η ατάκα του Μουτσινά που έφερε γέλια και μετά τη νίκη
18.10.26 , 19:41 O Nίκος Μουτσινάς υποδέχτηκε τα ζευγάρια στο Lingo
18.10.26 , 19:05 BMW M3: Το συλλεκτικό με την ειδική πορτοκαλί βαφή
18.10.26 , 18:39 «Απόλυτη στήριξη» Τραμπ στον Νετανιάχου ενόψει εκλογών στο Ισραήλ
18.10.26 , 17:53 Αλβανία: «Φλέγονται» για έκτη ημέρα τα Τίρανα - Διαδηλώσεις κι επεισόδια
18.10.26 , 17:08 Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά του Καφηρέα
18.10.26 , 17:05 Άγριο επεισόδιο στην Πάτρα: 22χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 16χρονο
18.10.26 , 16:10 Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές
18.10.26 , 16:00 Τα μικρά σημάδια που προδίδουν την έλξη που νιώθει το κάθε ζώδιο
18.10.26 , 14:57 Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν σήμερα για τα αιματηρά επεισόδια
18.10.26 , 14:37 Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος - Νεκροί οι επιβαίνοντες
18.10.26 , 14:25 Σφοδρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Ένας σοβαρά τραυματίας
18.10.26 , 14:09 ΙQ 160: Μία συμβίωση... βασανιστική και ένα ζευγάρι στα άκρα!
18.10.26 , 14:00 Θέλεις να ενισχύσεις τον μεταβολισμό σου; Δες μερικά tips που θα βοηθήσουν
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Ποιοι διάσημοι βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας
Τα μικρά σημάδια που προδίδουν την έλξη που νιώθει το κάθε ζώδιο
Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο
Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές
Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος - Νεκροί οι επιβαίνοντες
Χάος στη Γαλλία: Nέα επεισόδια σε εξέλιξη στο Παρίσι
Market Pass: Έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα
Σφοδρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Ένας σοβαρά τραυματίας
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία AP
Σκηνικό πολέμου για 6η μέρα στην Αλβανία / ΕΡΤnews

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τραγούδια με τύμπανα και χορούς ξεκίνησε το μεσημέρι για 6η μέρα, η διαμαρτυρία των φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας στα Τίρανα, πολύ γρήγορα όμως οι διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς.

Αλβανία: Πέμπτη ημέρα επεισοδίων στα Τίρανα – Ζητούν να φύγει ο Ράμα

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με πετροβολισμούς εναντίον των αστυνομικών οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού. Στη συνέχεια οι διαδηλωτές  κατευθύνθηκαν προς την κεντρική πλατεία και επιτέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος και έσπασαν με πέτρες και λοστούς τα παράθυρα του κτιρίου. Η αστυνομία επενέβη με αντλίες νερού για να διαλύσει το πλήθος.

Βίαιες διαδηλώσεις συγκλονίζουν τα Τίρανα από την Τρίτη. Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση των πανεπιστημίων, τα υψηλά δίδακτρα και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι διαδηλώσεις, στις οποίες πρωτοστατούν φοιτητές και οι οποίες τροφοδοτούνται από την οργή για την καταγγελλόμενη κυβερνητική διαφθορά, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, εξαπλώθηκαν στο κέντρο των Τιράνων αλλά και σε άλλες πόλεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο αρχηγός της αστυνομίας εξήγησε τους λόγους για την εμπλοκή των ειδικών δυνάμεων RENEA κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στα Τίρανα γεγονός που είχε πυροδοτήσει χθες έντονες αντιδράσεις. Όπως υποστήριξε, είχε λάβει  κλήση στην αίθουσα επιχειρήσεων σχετικά με την παρουσία ένοπλων ατόμων μεταξύ των διαδηλωτών.

Αλβανία: Φοιτητές επιχείρησαν έφοδο στο γραφείο του Ράμα

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απέρριψε νωρίτερα σήμερα αιτήματα για παραίτησή του, τα οποία προέρχονται από τις κλιμακούμενες διαδηλώσεις, δηλώνοντας ότι αυτές δεν αποτελούν απειλή για την κυβέρνησή του, αλλά για την πρόοδο της χώρας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν αμφισβητούμαι εγώ, δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση, δεν αμφισβητείται η κυβερνητική πλειοψηφία ή το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές,  αυτό που αμφισβητείται είναι μια πορεία, μια αποστολή», δήλωσε ο Ράμα σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook. «Οι Αλβανοί πρέπει να σκεφτούν πολύ καθαρά: Θέλουν αυτό, θέλουν εκείνο, ή θέλουν την ΕΕ;»

Την ώρα που μιλούσε ο Ράμα, εκσκαφείς ξήλωναν και απομάκρυναν τις πλάκες του πεζοδρομίου έξω από το γραφείο του, στο κέντρο των Τιράνων, ενόψει ενός νέου κύκλου διαδηλώσεων.

Ο πρωθυπουργός έχει κατηγορήσει απροσδιόριστα ξένα συμφέροντα για τις διαμαρτυρίες και για, όπως είπε, μια απόπειρα επίθεσης με drone στο γραφείο του αυτή την εβδομάδα.

Αλβανία: Άγρια επεισόδια σε φοιτητικές διαδηλώσεις με πολλούς τραυματίες

Απαντώντας στις δηλώσεις Ράμα, ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα τις χαρακτήρισε ένα  δράμα με μονόλογο απέναντι στη βία και τις διαμαρτυρίες που δεν αποκαθιστά τη σταθερότητα και την κανονικότητα στη χώρα.

Μετά τον καθολικό αρχιεπίσκοπο Σκόδρας για την κατάσταση στη χώρα τοποθετήθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων  Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννης.

Μετά τη σημερινή θεία λειτουργία, ο Αρχιεπίσκοπος απηύθυνε επίσης έκκληση σε όσους έχουν την ευθύνη της λήψης αποφάσεων, να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα, γιατί η Αλβανία ανήκει σε όλους.

«Προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει όλους όσους έχουν την ευθύνη των αποφάσεων, ώστε να λαμβάνουν σοφές και ώριμες αποφάσεις στην υπηρεσία ολόκληρης της χώρας. Γιατί η Αλβανία ανήκει σε όλους. Όλοι όσοι ζουν εδώ είναι μέρος της και όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην οικοδόμηση της» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των πρώτων 5 ημερών των διαδηλώσεων είναι 272 τραυματίες, ανάμεσά τους 169 αστυνομικοί, 82 διαδηλωτές και 21 περαστικοί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΒΑΝΙΑ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΤΙΡΑΝΑ
 |
ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χάος Στη Γαλλία
Κοσμος
Χάος στη Γαλλία: Nέα επεισόδια σε εξέλιξη στο Παρίσι
Τραμπ: Απόλυτη Στήριξη Σε Νετανιάχου
Κοσμος
«Απόλυτη στήριξη» Τραμπ στον Νετανιάχου ενόψει εκλογών στο Ισραήλ
Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν σήμερα
Κοσμος
Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν σήμερα για τα αιματηρά επεισόδια
Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις
Κοσμος
Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις
Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
Κοσμος
Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Κοσμος
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Αλβανία: Πέμπτη ημέρα επεισοδίων στα Τίρανα – Ζητούν να φύγει ο Ράμα
Κοσμος
Αλβανία: Πέμπτη ημέρα επεισοδίων στα Τίρανα – Ζητούν να φύγει ο Ράμα
Γαλλία: Επεισόδια για την ακρίβεια -Μπήκαν μέσα στο Δημαρχείο της Μασσαλίας
Κοσμος
Χάος στη Γαλλία: Φλέγεται το Παρίσι - Επεισόδια και δακρυγόνα στους δρόμους
Μακρόν: Αντιδράσεις για τη βραδιά στη Σελίν Ντιόν πριν τις διαδηλώσεις
Κοσμος
Αντιδράσεις στη Γαλλία για τον Μακρόν που διασκέδαζε στην Σελίν Ντιον
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top