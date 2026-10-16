Σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων έχουν μετατραπεί τα Τίρανα, καθώς οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα, σήμερα, Παρασκευή. Χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν το πρωθυπουργικό γραφείο, ζητώντας την παραίτηση του Έντι Ράμα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις τούς απώθησαν, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται.

Bro, I didn’t know people were STILL protesting against their corrupt government in Albania 🇦🇱 Why is there no media coverage?! https://t.co/4Aqoqb8WPH — Persian Girl (@Persianserene1) October 16, 2026

Δακρυγόνα, καταστροφές σε δημόσια κτίρια, πυρκαγιές σε καταστήματα, τραυματισμοί και συλλήψεις συνθέτουν την εικόνα που μεταφέρεται από την αλβανική πρωτεύουσα. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με επίκεντρο τη στεγαστική κρίση και το αυξημένο κόστος ζωής, έχουν πλέον αποκτήσει ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα, με βασικό αίτημα την αποχώρηση της κυβέρνησης.

Συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία - AP Images

Αλβανία: Οι φοιτητές στους δρόμους με σύνθημα την παραίτηση Ράμα

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν την Πέμπτη να πλησιάσουν τόσο το Κοινοβούλιο, όσο και το πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, αναγκάζοντάς τους να οπισθοχωρήσουν, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές.

Protesters in Albania set fire to government buildings Thousands of anti-government demonstrators clashed with riot police in Tirana, the capital of Albania. The protesters attacked the Ministry of Finance, the Prime Minister's office, and several banks, throwing Molotov cocktails at the buildings and setting fire to parts of government and public facilities. — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 16, 2026

Πολλά δημόσια κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ καταστήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Η έκταση των καταστροφών δεν έχει αποτιμηθεί.

Συνεργεία του Δήμου Τιράνων εργάζονταν όλη τη νύχτα για να απομακρύνουν τα συντρίμμια και τα σπασμένα αντικείμενα από τους δρόμους, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν την εικόνα της πόλης μετά τα επεισόδια.

Οι διαδηλωτές στην Αλβανία επιχείρησαν να εισβάλουν στο γραφείο του Έντι Ράμα - AP Images

Οι φοιτητές ζητούν καλύτερες συνθήκες σπουδών, μείωση του κόστους ζωής και ουσιαστικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την αποφοίτησή τους. Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται, ωστόσο, η διαφθορά, την οποία οι ίδιοι περιγράφουν ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αλβανικής κοινωνίας.

Το σύνθημα «να πέσει η κυβέρνηση του Έντι Ράμα» αποτυπώνει πλέον την πολιτική διάσταση των κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα, αλλά έχουν εξελιχθεί σε ευθεία αμφισβήτηση της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές ζητούν από τον Έντι Ράμα να παραιτηθεί - AP Images

Η απάντηση του Έντι Ράμα: «Δεν θα παραιτηθώ»

Παρά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων, ο Έντι Ράμα επιμένει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία υπό την πίεση των κινητοποιήσεων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή πρέπει να προκύπτει μέσα από εκλογές.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αποδίδει στους διαδηλωτές ευρύτερες πολιτικές επιδιώξεις, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους δεν είναι μόνο η αποχώρησή του, αλλά και η αποσταθεροποίηση της χώρας.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση, το κόστος επιβίωσης και τη διαφθορά - AP Images

Παράλληλα, συνδέει την πολιτική αντιπαράθεση με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, υποστηρίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις απειλούν την προσπάθεια ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενταξιακή πορεία αποτελεί σημαντικό στοιχείο του πολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο εξελίσσεται η κρίση. Ωστόσο, η σύγκρουση στα Τίρανα έχει ως βασικό σημείο αναφοράς τα αιτήματα των διαδηλωτών για την καθημερινότητα, το κόστος ζωής και την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» στο πλευρό των φοιτητών

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και το περιβαλλοντικό κίνημα που είναι γνωστό ως «Επανάσταση των Φλαμίνγκο». Πρόκειται για περιβαλλοντικές οργανώσεις που διαδηλώνουν εδώ και 140 ημέρες, αντιδρώντας στην ανέγερση ξενοδοχείου σε παράκτια περιοχή της Αλβανίας, την οποία χαρακτηρίζουν βιότοπο.

Ο Έντι Ράμα απαντά στους διαδηλωτές ότι δεν θα παραιτηθεί - AP Images

Το κίνημα ζητά επίσης την παραίτηση του Έντι Ράμα, διευρύνοντας το μέτωπο των αντιδράσεων απέναντι στην κυβέρνηση.

Σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα διαδήλωση έξω από το υπουργείο Παιδείας.