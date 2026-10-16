Αλβανία: Φοιτητές επιχείρησαν έφοδο στο γραφείο του Ράμα

Συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι διαδηλώσεις

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Σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων έχουν μετατραπεί τα Τίρανα, καθώς οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα, σήμερα, Παρασκευή. Χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν το πρωθυπουργικό γραφείο, ζητώντας την παραίτηση του Έντι Ράμα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις τούς απώθησαν, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται.

 

 

Χάος στα Τίρανα για τρίτη ημέρα: Φωτιές και συγκρούσεις με την αστυνομία

Δακρυγόνα, καταστροφές σε δημόσια κτίρια, πυρκαγιές σε καταστήματα, τραυματισμοί και συλλήψεις συνθέτουν την εικόνα που μεταφέρεται από την αλβανική πρωτεύουσα. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με επίκεντρο τη στεγαστική κρίση και το αυξημένο κόστος ζωής, έχουν πλέον αποκτήσει ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα, με βασικό αίτημα την αποχώρηση της κυβέρνησης.

Συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία - AP Images

Συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία - AP Images

Αλβανία: Οι φοιτητές στους δρόμους με σύνθημα την παραίτηση Ράμα

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν την Πέμπτη να πλησιάσουν τόσο το Κοινοβούλιο, όσο και το πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, αναγκάζοντάς τους να οπισθοχωρήσουν, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές.

 

 

Πολλά δημόσια κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ καταστήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Η έκταση των καταστροφών δεν έχει αποτιμηθεί.

Αλβανία: Άγρια επεισόδια σε φοιτητικές διαδηλώσεις με πολλούς τραυματίες

Συνεργεία του Δήμου Τιράνων εργάζονταν όλη τη νύχτα για να απομακρύνουν τα συντρίμμια και τα σπασμένα αντικείμενα από τους δρόμους, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν την εικόνα της πόλης μετά τα επεισόδια.

Οι διαδηλωτές στην Αλβανία επιχείρησαν να εισβάλουν στο γραφείο του Έντι Ράμα - AP Images

Οι διαδηλωτές στην Αλβανία επιχείρησαν να εισβάλουν στο γραφείο του Έντι Ράμα - AP Images

Οι φοιτητές ζητούν καλύτερες συνθήκες σπουδών, μείωση του κόστους ζωής και ουσιαστικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την αποφοίτησή τους. Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται, ωστόσο, η διαφθορά, την οποία οι ίδιοι περιγράφουν ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αλβανικής κοινωνίας.

Το σύνθημα «να πέσει η κυβέρνηση του Έντι Ράμα» αποτυπώνει πλέον την πολιτική διάσταση των κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα, αλλά έχουν εξελιχθεί σε ευθεία αμφισβήτηση της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές ζητούν από τον Έντι Ράμα να παραιτηθεί - AP Images

Οι διαδηλωτές ζητούν από τον Έντι Ράμα να παραιτηθεί - AP Images

Η απάντηση του Έντι Ράμα: «Δεν θα παραιτηθώ»

Παρά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων, ο Έντι Ράμα επιμένει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία υπό την πίεση των κινητοποιήσεων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή πρέπει να προκύπτει μέσα από εκλογές.

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Ο Αλβανός πρωθυπουργός αποδίδει στους διαδηλωτές ευρύτερες πολιτικές επιδιώξεις, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους δεν είναι μόνο η αποχώρησή του, αλλά και η αποσταθεροποίηση της χώρας.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση, το κόστος επιβίωσης και τη διαφθορά - AP Images

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση, το κόστος επιβίωσης και τη διαφθορά - AP Images

Παράλληλα, συνδέει την πολιτική αντιπαράθεση με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, υποστηρίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις απειλούν την προσπάθεια ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενταξιακή πορεία αποτελεί σημαντικό στοιχείο του πολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο εξελίσσεται η κρίση. Ωστόσο, η σύγκρουση στα Τίρανα έχει ως βασικό σημείο αναφοράς τα αιτήματα των διαδηλωτών για την καθημερινότητα, το κόστος ζωής και την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» στο πλευρό των φοιτητών

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και το περιβαλλοντικό κίνημα που είναι γνωστό ως «Επανάσταση των Φλαμίνγκο». Πρόκειται για περιβαλλοντικές οργανώσεις που διαδηλώνουν εδώ και 140 ημέρες, αντιδρώντας στην ανέγερση ξενοδοχείου σε παράκτια περιοχή της Αλβανίας, την οποία χαρακτηρίζουν βιότοπο.

Ο Έντι Ράμα απαντά στους διαδηλωτές ότι δεν θα παραιτηθεί - AP Images

Ο Έντι Ράμα απαντά στους διαδηλωτές ότι δεν θα παραιτηθεί - AP Images

Το κίνημα ζητά επίσης την παραίτηση του Έντι Ράμα, διευρύνοντας το μέτωπο των αντιδράσεων απέναντι στην κυβέρνηση.

Σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα διαδήλωση έξω από το υπουργείο Παιδείας.

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