Τρίτη ημέρα συγκρούσεων, βίας και καταστροφών, στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να κορυφώνεται.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν παραιτείται, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Δημοκρατικού κόμματος Σαλί Μπερίσα τον απειλεί, διαμηνύοντας του, πως εάν δεν παραιτηθεί έχει να επιλέξει ανάμεσα στην τύχη του Τσαουσέσκου και του Ραμίζ Αλία.

Albânia à beira do caos: bancos e edifícios incendiados, polícia dispersa manifestantes. Milhares de pessoas foram às ruas de Tirana para protestar contra os altos custos da educação e a corrupção, exigindo a renúncia do primeiro-ministro. A insatisfação alimenta um projeto para construir um complexo turístico em área protegida, cujo investidor é genro de Donald Trump. #Albania #USA — Hugo Borges (@hbj_r77032) October 14, 2026

Ο πρόεδρος της χώρας Μπαϊράμ Μπεγκάι, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, εξέφρασε την λύπη του για τις πράξεις βίας και έκανε έκκληση για ηρεμία.

Los destrozos por las protestas en Albania han alcanzado sucursales bancarias, aulas y oficinas gubernamentales También prendieron fuego al Ministerio de Educación y ardieron dos plantas del edificio 🎙️@PoyatoClaudia #Canal24horas https://t.co/o40hhhmsOn — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 15, 2026

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Αλβανίας, είπε: «Καλώ όλους να επιλέξουν την συναίνεση, να αποφύγουν την βία και να μην επιτρέψουν τις εντάσεις να υπονομεύσουν την συνταγματική τάξη και την σταθερότητα της χώρας.

«Μάχες» σώμα με σώμα στα Τίρανα / Φωτογραφίες AP (Hameraldi Agolli)

Παραδομένα στα επεισόδια τα Τίρανα

Τα επεισόδια σήμερα ξεκίνησαν από το πρωί με τις εικόνες της καταστροφής στην αλβανική πρωτεύουσα να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

Υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά μνημεία , επιχειρήσεις βρέθηκαν στον στόχο κουκουλοφόρων με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

AP (Hameraldi Agolli)

Current situation in Albania 😯 https://t.co/UDmmCu2BWe — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) October 15, 2026

Ο υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπλεντί Γκονχία, ανακοίνωσε ότι στα Τίρανα έχουν υποστεί ζημιές οι εξωτερικοί χώροι του Εθνικού Μουσείου οι χώροι του Κουκλοθεάτρου, του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Students in Albania have taken to the streets over education costs, poor university conditions and bleak job prospects, with protests in the capital turning violent as police fire tear gas and water cannons. https://t.co/7MmZSR22lV — World Source News (@Worldsource24) October 14, 2026

Φωτογραφίες AP (Hameraldi Agolli)

Καθώς από σήμερα, οι διαμαρτυρίες πέρασαν και στις μεγάλες πόλεις, στο Δυρράχιο καταστράφηκαν έργα και εγκαταστάσεις από την Μπιενάλε Τέχνης, ενώ ζημιές υπέστη ο εξωτερικός χώρος του Τζαμιού Ετχεμ Μπέη, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως πολιτιστικό μνημείο .

Αργά το απόγευμα οι διαδηλωτές κινήθηκαν για ακόμη μία φορά προς το γραφείο του πρωθυπουργού όπου η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει. Οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας αυτή την ώρα συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους όπου ο δημοτικός φωτισμός έχει καταστραφεί και παντού υπάρχουν φωτιές είτε σε κάδους απορριμμάτων, είτε σε περίπτερα.

Ο πρόεδρος του αλβανικού Κοινοβουλίου Νίκο Πελέσι, ζήτησε αυτοσυγκράτηση.