Μεγάλες κινητοποιήσεις φέρνουν «τα πάνω - κάτω» στα Τίρανα, καθώς οι διαδηλώσεις φοιτητών στην Αλβανία πήραν διαστάσεις γενικευμένης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τους δρόμους γύρω από το υπουργείο Παιδείας να μετατρέπονται σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων. Η διαμαρτυρία, που ξεκίνησε με επίκεντρο τα προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης και την αβεβαιότητα για το επαγγελματικό μέλλον των νέων, εξελίχθηκε σε ευθεία αμφισβήτηση της κυβέρνησης του Έντι Ράμα, με μέρος των διαδηλωτών να ζητά πλέον την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τις συγκεντρώσεις να ξεφεύγουν από τα αρχικά τους αιτήματα και να συνοδεύονται από εκτεταμένα επεισόδια, καταστροφές και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα, οι διαδηλωτές δε δίστασαν να πετάξουν τούβλα και πέτρες στο υπουργείο Παιδείας της χώρας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Star, Μαίρη Τζώρα, οι εικόνες από την αλβανική πρωτεύουσα αποτυπώνουν το μέγεθος της αναταραχής, ενώ οι τραυματισμοί πολιτών, αστυνομικών και δημοσιογράφων εντείνουν την ανησυχία για την πορεία των κινητοποιήσεων.

Qindra studentë e qytetarë protestuan para Ministrisë së Arsimit, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe mundësi reale për të rinjtë në Shqipëri. https://t.co/0C8jyYUajJ — Citizens.al (@citizensalb) October 13, 2026

Αλβανία: Από τις διεκδικήσεις για την παιδεία στις συγκρούσεις με την αστυνομία

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται οι συνθήκες που επικρατούν στα πανεπιστήμια, αλλά και η έλλειψη προοπτικών που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι στη χώρα. Η δυσαρέσκεια, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα ζητήματα της εκπαίδευσης. Τα συνθήματα και οι απαιτήσεις τμήματος των συγκεντρωμένων στράφηκαν κατά της κυβέρνησης, δίνοντας στις κινητοποιήσεις σαφές αντικυβερνητικό χαρακτήρα.

Μεγάλες διαστάσεις έχουν λάβει οι κινητοποιήσεις φοιτητών στην Αλβανία / AP (Hameraldi Agolli)

Έξω από το υπουργείο Παιδείας σημειώθηκαν ιδιαίτερα σκληρές αντιπαραθέσεις. Διαδηλωτές έσπασαν μαρμάρινες επιφάνειες και μεταλλικά κιγκλιδώματα, ενώ πέτρες και άλλα αντικείμενα εκτοξεύτηκαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Η απάντηση της αστυνομίας περιλάμβανε χρήση χημικών και εκτοξευτήρων νερού για τη διάλυση του πλήθους, ενώ καταγγέλλονται περιστατικά βίας και καταγράφονται συλλήψεις.

Χάος έξω από το υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα / AP (Hameraldi Agolli)

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τεταμένη, καθώς οι συγκρούσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στον χώρο γύρω από το υπουργείο. Η έκταση των επεισοδίων και η ένταση της αντιπαράθεσης ανέδειξαν τη δυσκολία ελέγχου της κατάστασης, με τις δυνάμεις ασφαλείας να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη και τους διαδηλωτές να συνεχίζουν τις διαδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας.

Αλβανία: Εισβολή στο δημαρχείο, πυρπολήσεις και τραυματισμοί

Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε στο δημαρχείο των Τιράνων, όπου διαδηλωτές έσπασαν την είσοδο και εισήλθαν στο κτίριο, χρησιμοποιώντας βεγγαλικά. Παράλληλα, ξύλινα περίπτερα στην αγορά παραδόθηκαν στις φλόγες, κάδοι απορριμμάτων κάηκαν και στους δρόμους στήθηκαν οδοφράγματα, συνθέτοντας εικόνα εκτεταμένης αστικής αναταραχής.

Ζητούν την απομάκρυνση Ράμα οι διαδηλωτές / AP (Hameraldi Agolli)

Ο απολογισμός των τραυματιών περιλαμβάνει πολίτες και αστυνομικούς, ενώ ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο δημοσιογράφοι. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο ένας δημοσιογράφος δέχθηκε τούβλο στο κεφάλι. Τραυματισμό υπέστη και διπλωμάτης, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για νοσηλεία, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία σοβαρή διάσταση στα επεισόδια.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν τέσσερις αστυνομικοί και ο επικεφαλής του τμήματος Δημόσιας Τάξης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη μεταχείριση του 19χρονου Λεντζόν Μπάλα. Ο νεαρός, με κάταγμα στο πόδι και εμφανώς εξαντλημένος, μεταφέρεται από αστυνομικούς κοντά στο Κοινοβούλιο, χωρίς να του παρασχεθούν άμεσα πρώτες βοήθειες. «Δεν έχω καμία σχέση με τη συγκέντρωση, απλώς περνούσα από εκεί», δήλωσε. Παράλληλα, ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού και τη συμπεριφορά των αστυνομικών.

Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Πρεσβεία στα Τίρανα έχει προχωρήσει σε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση. Η πρεσβεία προειδοποιεί ότι η κατάσταση στην περιοχή μπορεί να γίνει επικίνδυνη και συνιστά σε όλους να αποφεύγουν το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες της τοπικής αστυνομίας. Η παρουσία διπλωματικού προσωπικού μεταξύ των τραυματιών, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις και τις καταστροφές, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κρίσης.

Ο απολογισμός των τραυματιών περιλαμβάνει πολίτες και αστυνομικούς, ενώ ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο δημοσιογράφοι / AP (Hameraldi Agolli)

Τα γεγονότα στην αλβανική πρωτεύουσα αναδεικνύουν τη μετατροπή μιας φοιτητικής κινητοποίησης σε ευρύτερη πολιτική σύγκρουση, μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους διαδηλωτές και την κυβέρνηση Ράμα.

