Εξαπλώνεται το κύμα αντιδράσεων στην Αλβανία. Επεισόδια σημειώθηκαν στο χωριό Κακομέα, ανάμεσα στους Αγίους Σαράντα και στη Χειμάρρα. Διαδηλωτές έριξαν φράχτες και τοιχία. Καταγγέλλουν ότι εκλάπη η γη τους. Πρόκειται για μια μεγάλη έκταση, εντός της οποίας βρίσκεται κι ένα παλιό μοναστήρι. Λένε ότι παραχωρήθηκε με αδιαφανείς διαδικασίες σε Αλβανό επιχειρηματία.

Η οργή των κατοίκων στην περιοχή Κακομέας των Αγίων Σαράντα, ξεχειλίζει. Με μανία καταστρέφουν ό,τι επί 22 χρόνια τους απαγορεύει την πρόσβαση στην κλεμμένη - όπως υποστηριζουν - γη τους και στην παραλία.

Γκρεμίζουν τοιχία, σπάνε κτήρια φύλαξης και τα πετούν στον γκρεμό. Κόβουν συρματοπλέγματα και φράχτες. Οπως φαίνεται και στα πλάνα, είναι εξαγριωμένοι και αποφασισμένοι να πάρουν πίσω τον τόπο τους.

Πρόκειται για εκατοντάδες κάτοικους και οικονομικούς μετανάστες που έφτασαν ακόμη κι από τη Νορβηγία. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο, όμως δεν παρεμβαίνει.

Η έκταση των 700 στρεμμάτων που φέρεται να παραχωρήθηκε το 2004 με αδιαφανείς διαδικασίες σε επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι γη των προγόνων τους. Αυτό φωνάζουν στα συνθήματά τους.

«Έντι Ράμα, έλα εδώ. Ρίξτε αυτόν τον τοίχο κάτω. Αφήστε τους ανθρώπους να έρχονται ελεύθερα. Επιτρέψτε τους να επισκεφθούν τα ερείπια των εκκλησιών τους, τα παλιά μοναστήρια και να προσευχηθούν», λέει διαδηλωτής.

Μέσα στον περιφραγμένο και απαγορευμένο χώρο, υπάρχουν μνημεία της Ορθοδοξίας, όπως η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η περιοχή πριν το καθεστώς Χότζα ανήκε στην Εκκλησία και στους κατοίκους της Νίβιτσας. Όμως μετά την πτώση του, δεν τους αποδόθηκε.

Δεν είναι πρώτη φορά που διαμαρτύρονται οι κάτοικοι. Κατά το παρελθόν, μάλιστα, ήρθαν αντιμέτωποι με συλλήψεις. Η Κακομέα ανήκει στον Δήμο Χειμάρρας.