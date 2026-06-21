Αλβανία: Επεισόδια και διαμαρτυρίες στο χωριό Κακομέα του δήμου Χειμάρρας

Ξεχειλίζει η οργή - Oι διαδηλωτές γκρέμισαν τοιχία & έκοψαν συρματοπλέγματα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επεισόδια και διαμαρτυρίες σημειώθηκαν στο χωριό Κακομέα της Αλβανίας, με κατοίκους να καταγγέλλουν κλοπή γης τους.
  • Διαδηλωτές κατέστρεψαν φράχτες και τοιχία, διεκδικώντας πρόσβαση σε έκταση 700 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε σε επιχειρηματία το 2004.
  • Η περιοχή περιλαμβάνει μνημεία της Ορθοδοξίας, όπως η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και ανήκε στους προγόνους τους.
  • Η αστυνομία παρακολουθεί την κατάσταση χωρίς να παρεμβαίνει, ενώ οι διαμαρτυρίες δεν είναι πρωτοφανείς.
  • Οι κάτοικοι ζητούν την επιστροφή της γης και την ελεύθερη πρόσβαση στα θρησκευτικά τους μνημεία.

Εξαπλώνεται το κύμα αντιδράσεων στην Αλβανία. Επεισόδια σημειώθηκαν στο χωριό Κακομέα, ανάμεσα στους Αγίους Σαράντα και στη Χειμάρρα. Διαδηλωτές έριξαν φράχτες και τοιχία. Καταγγέλλουν ότι εκλάπη η γη τους. Πρόκειται για μια μεγάλη έκταση, εντός της οποίας βρίσκεται κι ένα παλιό μοναστήρι. Λένε ότι παραχωρήθηκε με αδιαφανείς διαδικασίες σε Αλβανό επιχειρηματία.

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Η οργή των κατοίκων στην περιοχή Κακομέας των Αγίων Σαράντα, ξεχειλίζει. Με μανία καταστρέφουν ό,τι επί 22 χρόνια τους απαγορεύει την πρόσβαση στην κλεμμένη  - όπως υποστηριζουν - γη τους και στην παραλία. 

Αλβανία: Επεισόδια και διαμαρτυρίες στο χωριό Κακομέα του δήμου Χειμάρρας

Γκρεμίζουν τοιχία, σπάνε κτήρια φύλαξης και τα πετούν στον γκρεμό. Κόβουν συρματοπλέγματα και φράχτες. Οπως φαίνεται και στα πλάνα, είναι εξαγριωμένοι και αποφασισμένοι να πάρουν πίσω τον τόπο τους. 

Αλβανία: Επεισόδια και διαμαρτυρίες στο χωριό Κακομέα του δήμου Χειμάρρας

Πρόκειται για εκατοντάδες κάτοικους και οικονομικούς μετανάστες που έφτασαν ακόμη κι από τη Νορβηγία. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο, όμως δεν παρεμβαίνει.

Η έκταση των 700 στρεμμάτων που φέρεται να παραχωρήθηκε το 2004 με αδιαφανείς διαδικασίες σε επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι γη των προγόνων τους. Αυτό φωνάζουν στα συνθήματά τους.

Αλβανία: Επεισόδια και διαμαρτυρίες στο χωριό Κακομέα του δήμου Χειμάρρας

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«Έντι Ράμα, έλα εδώ. Ρίξτε αυτόν τον τοίχο κάτω. Αφήστε τους ανθρώπους να έρχονται ελεύθερα. Επιτρέψτε τους να επισκεφθούν τα ερείπια των εκκλησιών τους, τα παλιά μοναστήρια και να προσευχηθούν», λέει διαδηλωτής.

Μέσα στον περιφραγμένο και απαγορευμένο χώρο, υπάρχουν μνημεία της Ορθοδοξίας, όπως η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η περιοχή πριν το καθεστώς Χότζα ανήκε στην Εκκλησία και στους κατοίκους της Νίβιτσας. Όμως μετά την πτώση του, δεν τους αποδόθηκε.

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Δεν είναι πρώτη φορά που διαμαρτύρονται οι κάτοικοι. Κατά το παρελθόν, μάλιστα, ήρθαν αντιμέτωποι με συλλήψεις. Η Κακομέα ανήκει στον Δήμο Χειμάρρας.

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