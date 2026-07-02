Αλβανία: Επεισόδια έξω από τη Βουλή για το θέρετρο Κούσνερ

Αυγά, αύρες και σπρέι πιπεριού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.07.26 , 21:01 Γνωστή influencer αποκάλυψε πως η δίχρονη κόρη της έχει καρκίνο
02.07.26 , 21:00 Πετράλωνα: Ένοικος πολυκατοικίας στο Star - «Είχαν στραβώσει τα αλουμίνια»
02.07.26 , 20:58 Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
02.07.26 , 20:26 Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό ανασύρθηκε εξάχρονο παιδί από πισίνα
02.07.26 , 20:04 ΕΦΚΑ: Αυτή είναι η ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις
02.07.26 , 19:59 Άννα Φόνσου: «Η απουσία σου, πληγή στην καρδιά μου, άδειασε η αγκαλιά μου»
02.07.26 , 19:53 Αλβανία: Επεισόδια έξω από τη Βουλή για το θέρετρο Κούσνερ
02.07.26 , 19:34 Πολυκατοικίες: Σαρωτικές αλλαγές σε κοινόχρηστα και κανονισμούς
02.07.26 , 19:15 Όμιλος VW: Θέλει να κατακτήσει την αγορά με νέα ηλεκτρικά μοντέλα
02.07.26 , 19:14 Η Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε το αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους
02.07.26 , 19:00 Madonna: Πώς η σήψη την οδήγησε σε κώμα – Η συγκλονιστική της μαρτυρία
02.07.26 , 18:29 Alfa Romeo: Στήριξε τον ποδηλατικό αγώνα Podeidonia Tour 2026
02.07.26 , 18:24 Φωτιά στην Άρτα: 112 στον Άγιο Σπυρίδωνα - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
02.07.26 , 18:17 Τρεις οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη
02.07.26 , 17:51 Σπυροπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα δεύτερα γενέθλια του γιου της
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό ανασύρθηκε εξάχρονο παιδί από πισίνα
Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Άρη - Ουρανού & τα 4 ζώδια που πρέπει να προσέχουν
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Χρηστίδου: «Το Mega της πρότεινε την πρωινή ζώνη μετά το φινάλε της Σκορδά»
Οικονομόπουλος: Έσβησε τα 42 κεράκια και ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία
Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Άννα Φόνσου: «Η απουσία σου, πληγή στην καρδιά μου, άδειασε η αγκαλιά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Hameraldi Agolli)
Επεισόδια έξω από το αλβανικό Κοινοβούλιο / Reuters

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αλβανική αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υπό πίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει μια αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο των Τιράνων, με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς και σε ορισμένους βουλευτές, ενώ επιχείρησαν να διασπάσουν και τον κλοιό ασφαλείας.

Αλβανία: Επεισόδια και διαμαρτυρίες στο χωριό Κακομέα του δήμου Χειμάρρας

Επεισόδια Αλβανία

Διαδηλωτές έξω από το Κοινοβούλιο της Αλβανίας / AP (Hameraldi Agolli)

Διαδηλώσεις οργανώνονται από τα τέλη Μαΐου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία. Για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, ένα μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο. Η αστυνομία απώθησε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε μικροσυμπλοκές και πολλές συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο.

Στην Αθήνα ο Έλληνας τραυματίας από τα επεισόδια της Αλβανίας

Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Έσπασαν επίσης τα τζάμια ενός αστυνομικού οχήματος, που ήταν σταθμευμένο σε κοντινό δρόμο.

Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τέσσερις τραυματίες - τρεις αστυνομικούς και έναν διαδηλωτή.

Χάος μεταξύ διαδηλωτών κι αστυνομίας / AP (Hameraldi Agolli)

Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τέσσερις τραυματίες - τρεις αστυνομικούς και έναν διαδηλωτή.

Την Τρίτη είχαν συλληφθεί έξι διαδηλωτές που εκτόξευαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών.

Επεισόδια Αλβανία: H στιγμή που σέρνουν στο έδαφος Έλληνα πολίτη

«Διαδηλώνουμε και ποιο είναι το θέμα; Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση. Η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη» είπε στο Reuters ο Ασλάν Ντοτζάνι.

Μια νέα διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΒΑΝΙΑ
 |
ΤΖΑΡΕΝΤ ΚΟΥΣΝΕΡ
 |
ΘΕΡΕΤΡΟ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top