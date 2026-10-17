Νέες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών σημειώθηκαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα Τίρανα, καθώς οι φοιτητικές κινητοποιήσεις με αίτημα την παραίτηση του Έντι Ράμα συνεχίστηκαν για πέμπτη ημέρα.

Η ένταση επικεντρώθηκε έξω από το υπουργείο Παιδείας, με το Reuters να καταγράφει χρήση βλημάτων που, σύμφωνα με το πρακτορείο, φαίνεται να ήταν λαστιχένια.

Χιλιάδες νέοι συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση στην εκπαίδευση και ζητώντας πολιτική αλλαγή. Οι συγκεντρώσεις έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερη αμφισβήτηση της κυβέρνησης, ενώ ο Αλβανός πρωθυπουργός απορρίπτει το ενδεχόμενο παραίτησης.

Πέτρες, φωτιές και ζημιές στο κέντρο

Το κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές κατά τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τη Le Monde, δημόσια κτίρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, τράπεζες έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ έχουν ξηλωθεί φωτεινοί σηματοδότες και πινακίδες.

Στους δρόμους έχουν μείνει σπασμένα γυαλιά και κομμάτια από πλακόστρωτα. Η εφημερίδα περιγράφει την αλλαγή της εικόνας των Τιράνων από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, όταν η μαζική συμμετοχή φοιτητών έδωσε νέα δυναμική στο αντικυβερνητικό κίνημα.

Ήδη από την Παρασκευή, χιλιάδες νέοι είχαν διασχίσει την πόλη, ενώ καταγράφηκαν σπασμένες βιτρίνες και καταστροφές σε σηματοδότες. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με επαναλαμβανόμενα επεισόδια, καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται καθημερινά.

Έλεγχος για τη στάση των αστυνομικών

Η αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού για να απωθήσει το πλήθος. Το Σάββατο, δημοσιογράφοι του Reuters εντόπισαν λαστιχένια σφαιρίδια στο έδαφος, ενώ βλήματα χτύπησαν δύο συνεργάτες του πρακτορείου και διαδηλωτές.

Ο αρχηγός της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι επτά αστυνομικοί τέθηκαν σε αναστολή καθηκόντων και ελέγχονται πειθαρχικά για υπέρβαση αρμοδιοτήτων και παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, χωρίς να προσδιορίσει τα περιστατικά.

Τα αιτήματα για την παιδεία και την εργασία

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις ανεπαρκείς εκπαιδευτικές υποδομές, το υψηλό κόστος σπουδών, την περιορισμένη οικονομική στήριξη και τις δυσκολίες εύρεσης εργασίας μετά την αποφοίτηση.

Σύμφωνα με την El País, πανεπιστήμια στο Ελμπασάν και στη Σκόδρα είχαν αναστείλει μαθήματα σε ένδειξη αλληλεγγύης. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία εξέφρασε ανησυχία για τη βία και ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Πολιτικές πιέσεις στην κυβέρνηση

Η οργή των διαδηλωτών συνδέεται επίσης με καταγγελίες για διαφθορά και με την αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχε η 25χρονη βουλευτής Μαριάνα Κοτσέκου, η οποία είχε εκλεγεί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα και πλέον είναι ανεξάρτητη.

Ο Ράμα, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, επιμένει ότι διαθέτει εκλογική εντολή. Η διεύρυνση της διαμαρτυρίας, ωστόσο, αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνησή του, με τους νέους να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων.