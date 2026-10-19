Προϊόντα από τις λεηλασίες στη Γαλλία πωλούνται στο Vinted

Πώς «αντέδρασε» η πλατφόρμα

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Στο Vinted βρέθηκαν να πωλούνται πολλά προϊόντα από τις λεηλασίες που συνέβησαν κατά τα επεισόδια των τελευταίων ημερών στη Γαλλία. Η πλατφόρμα αγοραπωλησίας μεταχειρισμένων ειδών προχωρά στην αφαίρεση αγγελιών που αφορούν τα προϊόντα αυτά.

Η Vinted αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους προορισμούς για την αγορά και την πώληση μεταχειρισμένων προϊόντων, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να διαθέτουν αντικείμενα που δεν χρειάζονται πλέον και να αναζητούν ευκαιρίες σε χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, η ευκολία με την οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές στο διαδίκτυο δημιουργεί παράλληλα την ανάγκη για αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ελέγχου των καταχωρίσεων. «Όταν παραβιάζονται οι κανόνες μας, λαμβάνουμε μέτρα κατά των εμπλεκόμενων λογαριασμών, τα οποία μπορεί να φτάσουν έως και τον οριστικό αποκλεισμό τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Vinted.

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Γαλλία: Κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης

Με τον πρωθυπουργό της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί να συγκαλεί από σήμερα το πρωί μία διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης και τους εκπροσώπους των λεγόμενων «κίτρινων γιλέκων» να ανακοινώνουν ότι το ερχόμενο Σάββατο προγραμματίζουν να διαδηλώσουν εκ νέου, το Παρίσι μετράει από σήμερα το πρωί τις πληγές του, δηλαδή κατεστραμμένα κτίρια, επιχειρήσεις, αστικές υποδομές κ.α.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος ωστόσο δεν την αποδέχτηκε, λαμβάνοντας υπόψη - όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του - την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, στη διαχείριση της κρίσης και στις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές απαγόρευσαν οποιαδήποτε συγκέντρωση και διαδήλωση στην Μασσαλία από τις δώδεκα το μεσημέρι έως τις οχτώ το βράδυ.

Χάος στη Γαλλία: Nέος γύρος επεισοδίων στο Παρίσι

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αντιδράσεις, ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών για την προεδρία της Δημοκρατίας Γκαμπριέλ Γκλιξμάν δήλωσε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη καμπή της ιστορίας της και ότι, αν θέλει να έχει δημοκρατία, θα πρέπει να διατηρηθεί η τάξη στο εσωτερικό της χώρας. Ο Γκλιξμάν κάλεσε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τις πράξεις βίας υπογραμμίζοντας ότι στην αντίθετη περίπτωση ωφελείται η ακροδεξιά. Κατηγόρησε επίσης τον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς και επίσης υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας Ζαν Λικ Μελανσόν ότι με τις ενέργειές του γίνεται αρωγός της Μαρί Λεπέν. Από την πλευρά του ο Μελανσόν θεώρησε υπεύθυνη για το χάος την κυβέρνηση.

Ευθύνες στον Μελανσόν επέρριψε και η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν λεγοντας ότι το κόμμα του εδώ και πολλά χρόνια κινείται σε λογικές βίαιων συγκρούσεων. Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία μίας δομής που θα συνδράμει τους επιχειρηματίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Στην περιοχή του Παρισιού εκτιμάται ότι επλήγησαν περί τα 400 εμπορικά καταστήματα.

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Τέλος ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Τζορντάν Μπαρντελά δήλωσε ότι «η Γαλλία βρίσκεται στο παρα ένα» και ότι το κράτος θα πρέπει να ξαναπάρει τον έλεγχο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα πρέπει να αναθεωρήσει συνολικά τις πολιτικές εσωτερικής ασφάλειας τις οποίες εφαρμόζει.

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