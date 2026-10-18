Γαλλία: Γυναίκα ικέτευε διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ

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Βίντεο AP Newsroom

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Σκηνές ανεξέλεγκτου χάους, καταστροφών και λεηλασιών εξακολουθούν να καταγράφονται στους δρόμους των γαλλικών πόλεων, την ώρα που οι μαζικές κινητοποιήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ένα βίντεο που διακινείται τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει την ένταση που επικρατεί στο Παρίσι. Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται μια γυναίκα να στέκεται με αυταπάρνηση στην κατεστραμμένη είσοδο ενός σούπερ μάρκετ, επιχειρώντας να φράξει τον δρόμο σε ομάδα κουκουλοφόρων που ετοιμάζονταν να εισβάλουν στο κατάστημα.

Παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις της να σταματήσουν, οι νεαροί εισβολείς την αγνοούν επιδεικτικά, την απωθούν και μπαίνουν στο εσωτερικό για να αφαιρέσουν προϊόντα.

«Γιατί το κάνετε αυτό; Δεν είναι αυτός ο σκοπός!» ακούγεται να φωνάζει με αγανάκτηση η γυναίκα, προσπαθώντας μάταια να τους εξηγήσει ότι οι βανδαλισμοί και οι κλοπές δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα της διαμαρτυρίας.

Δες το βίντεο:

 

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