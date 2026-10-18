Την απώλεια ενός διαδηλωτή θρηνεί η Γαλλία κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων ενάντια στο κύμα ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα. Ένας διαδηλωτής άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι έπειτα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη, την ώρα που σχεδόν 800.000 πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους σε δεκάδες πόλεις της χώρας, σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές εκρήξεις των τελευταίων ετών.

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαζεντά της γαλλικής πρωτεύουσας, κατά μήκος της διαδρομής της κεντρικής πορείας. Ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε άμεσα από συνερευνητές του σε κοντινό σημείο παροχής επείγουσας βοήθειας στην περιοχή Σατό ντ' Ο, όπου δυστυχώς οι διασώστες δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή, με την Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού να επιβεβαιώνει λίγο αργότερα τον θάνατό του.

«Φλέγεται» η χώρα: 800.000 διαδηλωτές στους δρόμους

Η συμμετοχή στην πανεθνική διαμαρτυρία ξεπέρασε κάθε αρχική πρόβλεψη. Ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των συνδικάτων έκαναν λόγο για μισό εκατομμύριο διαδηλωτές, τα επικαιροποιημένα στοιχεία από εργατικές και φοιτητικές οργανώσεις —όπως η Φοιτητική Ένωση και δίκτυα των «Κίτρινων Γιλέκων»— ανέβασαν τον τελικό αριθμό στις 800.000.

Η οργή για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια αποτυπώθηκε με ογκώδεις πορείες τόσο στο Παρίσι όσο και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις, όπως το Μονπελιέ, το Στρασβούργο, τη Λιλ, το Μπορντό, τη Νάντη και τη Μασσαλία.

Πρωτοφανή επεισόδια: Στο στόχαστρο δημόσια κτίρια και καταστήματα

Πίσω από την ειρηνική διαμαρτυρία της πλειονότητας των διαδηλωτών, οργανωμένες ομάδες κουκουλοφόρων προκάλεσαν εκτεταμένα επεισόδια, μετατρέποντας αστικά κέντρα σε πεδία μάχης.

Η πιο σοκαριστική εικόνα της νύχτας καταγράφηκε στη Λιμόζ, όπου ταραξίες πυρπόλησαν περιπολικό έξω από το ιστορικό δημαρχείο της πόλης —κτίριο του 1883 εμπνευσμένο από το Δημαρχείο του Παρισιού—, έσπασαν την είσοδο και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε ταχύτατα στη στέγη, προκαλώντας την κατάρρευση του ιστορικού καμπαναριού και ανεπανόρθωτες καταστροφές, μπροστά στα μάτια έντρομων κατοίκων και δημοτικών υπαλλήλων.

Βαρύτατος τραυματισμός 17χρονου

Στο Σεντ-Ετιέν, ένας ανήλικος διαδηλωτής υπέστη ακρωτηριασμό στο χέρι, όταν επιχείρησε να πιάσει αστυνομική χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που είχε πέσει κοντά του.

Police have clashed with protesters across France. At least 400 people have now been arrested at the protests, according to France's interior minister. Sky's @AliBunkallSKY was in Paris to witness the unrest. https://t.co/A6C5ZEpqz7 — Sky News (@SkyNews) October 17, 2026

Λεηλασίες και εισβολές

Στη Μασσαλία, εισβολείς έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους του δημαρχείου και λεηλάτησαν το κατάστημα της Hermès. Στο Μπορντώ στόχος έγινε το πολυκατάστημα Galeries Lafayette, στη Λυών καταστράφηκε το τουριστικό γραφείο της πόλης, ενώ στη Νίκαια ο ιδιοκτήτης καταστήματος παιχνιδιών δέχθηκε άγρια επίθεση και λιθοβολισμό από πλήθος που τον περικύκλωσε.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών για να αποτρέψουν την προέλαση των διαδηλωτών προς το προεδρικό μέγαρο και τα υπουργεία, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν και στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού CNews.

Ο απολογισμός της βίας είναι δραματικός. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι οι Αρχές προχώρησαν σε 1.200 συλλήψεις σε όλη τη γαλλική επικράτεια, ενώ 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κυβερνητική αντίδραση ήταν άμεση και αυστηρή. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν εκφοβίζεται, αφήνοντας αιχμές κατά της αριστερής αντιπολίτευσης («Ανυπότακτη Γαλλία») και του Ζαν-Λικ Μελανσόν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαμήνυσε ότι «η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία» και δεσμεύτηκε για την παραδειγματική τιμωρία όσων επιχείρησαν να σπείρουν το χάος.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στις 5 Νοεμβρίου

Το συνδικάτο CGT έχει ήδη εξαγγείλει νέα πανεθνική απεργιακή κινητοποίηση για τις 5 Νοεμβρίου, βάζοντας στο στόχαστρο τον νέο κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατηγορούν την κυβέρνηση ότι περικόπτει βασικά κοινωνικά δικαιώματα, υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία και αδιαφορεί για την αδυναμία των νοικοκυριών να επιβιώσουν από τον μισθό τους.