Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις

«Φλέγεται» η χώρα: 800.000 διαδηλωτές στους δρόμους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.26 , 11:17 Ozric Tentacles: Στον δικό τους ψυχεδελικό κόσμο
18.10.26 , 11:00 «ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ» του Θανάση Δόβρη, από 19 Οκτωβρίου στο Ρεκτιφιέ
18.10.26 , 10:58 Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις
18.10.26 , 10:17 Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Ποιοι διάσημοι βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας
18.10.26 , 10:14 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρή φωνή στην Ευρώπη
18.10.26 , 10:00 Σου αρέσουν τα μακαρόνια; Δες και φτιάξε αυτές τις τρεις εύκολες συνταγές
18.10.26 , 09:21 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Έρχεται νέα επέκταση στις 16 Νοεμβρίου
18.10.26 , 09:09 Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
18.10.26 , 09:04 Nissan Qashqai e-Power: Δοκιμάζουμε τον πρωταθλητή οικονομίας
18.10.26 , 09:03 Όταν η Μελίνα Μερκούρη έπεσε στις ρόδες αυτοκινήτου για έναν άνδρα
18.10.26 , 08:34 Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη έφτασε η μητέρα του τραγουδιστή
18.10.26 , 08:16 Δείτε online την παιδική ταινία «Η οικογένεια του Μεγαλοπατούσα»
18.10.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Οκτωβρίου
17.10.26 , 23:49 Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
17.10.26 , 22:15 Η πρώτη “Lepas Global Elegant Week” είναι προ των πυλών
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Ποιοι διάσημοι βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας
Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη έφτασε η μητέρα του τραγουδιστή
Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις
Περρής για Δούκισσα Νομικού: «Της βγάζω το καπέλο, φέρθηκε λεβέντικα!»
Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Έρχεται νέα επέκταση στις 16 Νοεμβρίου
Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με την Cyber Monday
Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ένας νεκρός κατά τις άγριες διαδηλώσεις στη Γαλλία/ SKAI

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την απώλεια ενός διαδηλωτή θρηνεί η Γαλλία κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων ενάντια στο κύμα ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα. Ένας διαδηλωτής άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι έπειτα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη, την ώρα που σχεδόν 800.000 πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους σε δεκάδες πόλεις της χώρας, σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές εκρήξεις των τελευταίων ετών.

Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαζεντά της γαλλικής πρωτεύουσας, κατά μήκος της διαδρομής της κεντρικής πορείας. Ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε άμεσα από συνερευνητές του σε κοντινό σημείο παροχής επείγουσας βοήθειας στην περιοχή Σατό ντ' Ο, όπου δυστυχώς οι διασώστες δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή, με την Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού να επιβεβαιώνει λίγο αργότερα τον θάνατό του.

«Φλέγεται» η χώρα: 800.000 διαδηλωτές στους δρόμους

Η συμμετοχή στην πανεθνική διαμαρτυρία ξεπέρασε κάθε αρχική πρόβλεψη. Ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των συνδικάτων έκαναν λόγο για μισό εκατομμύριο διαδηλωτές, τα επικαιροποιημένα στοιχεία από εργατικές και φοιτητικές οργανώσεις —όπως η Φοιτητική Ένωση και δίκτυα των «Κίτρινων Γιλέκων»— ανέβασαν τον τελικό αριθμό στις 800.000.

Η οργή για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια αποτυπώθηκε με ογκώδεις πορείες τόσο στο Παρίσι όσο και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις, όπως το Μονπελιέ, το Στρασβούργο, τη Λιλ, το Μπορντό, τη Νάντη και τη Μασσαλία.

γαλλια

γαλλια

γαλλια

Πρωτοφανή επεισόδια: Στο στόχαστρο δημόσια κτίρια και καταστήματα

Πίσω από την ειρηνική διαμαρτυρία της πλειονότητας των διαδηλωτών, οργανωμένες ομάδες κουκουλοφόρων προκάλεσαν εκτεταμένα επεισόδια, μετατρέποντας αστικά κέντρα σε πεδία μάχης.

Η πιο σοκαριστική εικόνα της νύχτας καταγράφηκε στη Λιμόζ, όπου ταραξίες πυρπόλησαν περιπολικό έξω από το ιστορικό δημαρχείο της πόλης —κτίριο του 1883 εμπνευσμένο από το Δημαρχείο του Παρισιού—, έσπασαν την είσοδο και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε ταχύτατα στη στέγη, προκαλώντας την κατάρρευση του ιστορικού καμπαναριού και ανεπανόρθωτες καταστροφές, μπροστά στα μάτια έντρομων κατοίκων και δημοτικών υπαλλήλων.

Βαρύτατος τραυματισμός 17χρονου

Στο Σεντ-Ετιέν, ένας ανήλικος διαδηλωτής υπέστη ακρωτηριασμό στο χέρι, όταν επιχείρησε να πιάσει αστυνομική χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που είχε πέσει κοντά του.

 

 

Λεηλασίες και εισβολές

Στη Μασσαλία, εισβολείς έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους του δημαρχείου και λεηλάτησαν το κατάστημα της Hermès. Στο Μπορντώ στόχος έγινε το πολυκατάστημα Galeries Lafayette, στη Λυών καταστράφηκε το τουριστικό γραφείο της πόλης, ενώ στη Νίκαια ο ιδιοκτήτης καταστήματος παιχνιδιών δέχθηκε άγρια επίθεση και λιθοβολισμό από πλήθος που τον περικύκλωσε.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών για να αποτρέψουν την προέλαση των διαδηλωτών προς το προεδρικό μέγαρο και τα υπουργεία, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν και στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού CNews.

Ο απολογισμός της βίας είναι δραματικός. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι οι Αρχές προχώρησαν σε 1.200 συλλήψεις σε όλη τη γαλλική επικράτεια, ενώ 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

γαλλια

γαλλια

Η κυβερνητική αντίδραση ήταν άμεση και αυστηρή. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν εκφοβίζεται, αφήνοντας αιχμές κατά της αριστερής αντιπολίτευσης («Ανυπότακτη Γαλλία») και του Ζαν-Λικ Μελανσόν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαμήνυσε ότι «η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία» και δεσμεύτηκε για την παραδειγματική τιμωρία όσων επιχείρησαν να σπείρουν το χάος.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στις 5 Νοεμβρίου

Το συνδικάτο CGT έχει ήδη εξαγγείλει νέα πανεθνική απεργιακή κινητοποίηση για τις 5 Νοεμβρίου, βάζοντας στο στόχαστρο τον νέο κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατηγορούν την κυβέρνηση ότι περικόπτει βασικά κοινωνικά δικαιώματα, υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία και αδιαφορεί για την αδυναμία των νοικοκυριών να επιβιώσουν από τον μισθό τους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
Κοσμος
Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Κοσμος
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Αλβανία: Πέμπτη ημέρα επεισοδίων στα Τίρανα – Ζητούν να φύγει ο Ράμα
Κοσμος
Αλβανία: Πέμπτη ημέρα επεισοδίων στα Τίρανα – Ζητούν να φύγει ο Ράμα
Γαλλία: Επεισόδια για την ακρίβεια -Μπήκαν μέσα στο Δημαρχείο της Μασσαλίας
Κοσμος
Χάος στη Γαλλία: Φλέγεται το Παρίσι - Επεισόδια και δακρυγόνα στους δρόμους
Μακρόν: Αντιδράσεις για τη βραδιά στη Σελίν Ντιόν πριν τις διαδηλώσεις
Κοσμος
Αντιδράσεις στη Γαλλία για τον Μακρόν που διασκέδαζε στην Σελίν Ντιον
Ορμούζ: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου
Κοσμος
Ορμούζ: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου
Ο Πάπας Λέων Θα Πάρει Εξιτήριο Από Το Νοσοκομείο Σήμερα
Κοσμος
Ο πάπας Λέων θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα το απόγευμα
Ο Τραμπ Μπλοκάρει Τις Κυρώσεις Κατά Της Ρωσίας που Υπέγραψε
Κοσμος
Ο Τραμπ μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας που υπέγραψε τον Σεπτέμβριο
Γκίλφοϊλ: Ποιος Είναι Ο Ελληνοαμερικανός Συνεργάτης Της
Κοσμος
Γκίλφοϊλ: Ο Ελληνοαμερικανός συνεργάτης της που καλείται για εξηγήσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top