Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ

Οι Γάλλοι στους δρόμους διαμαρτύρονται για την ακρίβεια

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Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 800.000 διαδηλωτές στους δρόμους της Γαλλίας, με 550.000 να συμμετέχουν σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.
  • Σοβαρές συγκρούσεις κοντά στο προεδρικό μέγαρο στο Παρίσι, με 400+ συλλήψεις και πυρκαγιές σε δημόσια κτίρια.
  • Διαδηλωτής έχασε το χέρι του από έκρηξη χειροβομβίδας στο Σεντ-Ετιέν, ενώ εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη βία και κάλεσε σε ενότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν.
  • Η κυβέρνηση απέδωσε τις βιαιότητες σε ακραίες ομάδες και δήλωσε ότι δεν θα υποκύψει στον εκφοβισμό.

Συγκρούσεις κοντά στο προεδρικό μέγαρο στο Παρίσι, πυρκαγιές σε δημόσια κτίρια και ο σοβαρός τραυματισμός διαδηλωτή στο Σεντ-Ετιέν σημάδεψαν τις μαζικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου στη Γαλλία.

Οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 400, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για το κόστος ζωής και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση.

Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ

Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ

Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ

Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ

Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ

Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ

Συγκρούσεις σε μικρή απόσταση από το Ελιζέ

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η ένταση επεκτάθηκε από την Πλατεία Δημοκρατίας προς άλλες κεντρικές περιοχές. Ομάδες με καλυμμένα πρόσωπα επιχείρησαν να πλησιάσουν το Ελιζέ, προτού απωθηθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τους Times, ορισμένοι έφτασαν σε απόσταση περίπου 140 μέτρων από την προεδρική κατοικία.

Η Le Parisien περιέγραψε εικόνα «αστικού ανταρτοπολέμου» στην οδό Καμπασέρ, με πέτρες στον δρόμο, αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο και διαδηλωτές να σπρώχνουν οικίσκο εργοταξίου προς τις δυνάμεις ασφαλείας.

Επεισόδια καταγράφηκαν επίσης κοντά στο υπουργείο Εργασίας, ενώ στόχος επίθεσης έγιναν τα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει ομάδες που πετούσαν αντικείμενα και πυροτεχνήματα.

Κάηκε ο πύργος στο δημαρχείο της Λιμόζ 

Στη Λιμόζ, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές εισήλθαν στο δημαρχείο και εκδηλώθηκε φωτιά στο εσωτερικό του. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, αναφέρθηκε δημόσια στην εισβολή και στην πυρκαγιά, κατά την ενημέρωση για τα επεισόδια.

Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ

Στη Λυών πυρπολήθηκε το γραφείο τουρισμού, ενώ στη Μασσαλία καταγράφηκαν επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και φθορές. Ζημιές αναφέρθηκαν ακόμη στο δημαρχείο της Λιλ. Στην Γκρενόμπλ, πυρκαγιά σε κτίριο οδήγησε στην απομάκρυνση ενοίκων.

Διαδηλωτής έχασε το χέρι του στο Σεντ-Ετιέν

Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Σεντ-Ετιέν, όπου διαδηλωτής έχασε το χέρι του από έκρηξη χειροβομβίδας που είχε εκτοξευθεί από αστυνομικούς. Την πληροφορία μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο τραυματίας φέρεται να επιχείρησε να πιάσει το αντικείμενο. Οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση. Στην ίδια πόλη καταγράφηκαν συγκρούσεις, σπασμένες προσόψεις καταστημάτων και καταστροφές σε εξοπλισμό δημόσιων χώρων.

Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους

Το υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τη συμμετοχή στις 550.000 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα, από τους οποίους 110.000 στο Παρίσι. Οι διοργανωτές έδωσαν υψηλότερη εκτίμηση, κάνοντας λόγο για 800.000 διαδηλωτές.

Οι κινητοποιήσεις συνδέουν τα αιτήματα μαθητών και φοιτητών για καλύτερες συνθήκες σπουδών με τη δυσαρέσκεια εργαζομένων και νοικοκυριών για την ακρίβεια. Παρά τα σοβαρά επεισόδια, μεγάλο μέρος των συγκεντρώσεων πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, όπως επισημαίνουν τα διεθνή δημοσιεύματα.

Μακρόν: «Δεν υπάρχει χώρος για βία»

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε ενότητα απέναντι σε όσους «σπέρνουν το χάος», υπογραμμίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία και ότι οι υπεύθυνοι για καταστροφές θα τιμωρηθούν.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εσωτερικών που μεταδόθηκε, περίπου 60 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με δύο να διακομίζονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η κυβέρνηση απέδωσε τις βιαιότητες σε ακραίες ομάδες, ενώ ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι δεν θα υποκύψει στον εκφοβισμό.

 

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