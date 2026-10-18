Διάγγελμα Μακρόν: Οργή για τα επεισόδια, οι ταραξίες θα λογοδοτήσουν

«Ακροαριστεροί και παραβατικοί πίσω από τις ταραχές»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.26 , 22:28 Τα Φαντάσματα: Ένα Like Έβαλε σε Μπελάδες τον Χάρη
18.10.26 , 22:14 Τα Φαντάσματα: Ο διάλογος ανάμεσα στη Μαρίνα και την πιθανή αδερφή της
18.10.26 , 22:08 Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.500.000 ευρώ
18.10.26 , 21:18 Διάγγελμα Μακρόν: Οργή για τα επεισόδια, οι ταραξίες θα λογοδοτήσουν
18.10.26 , 21:00 Παναθηναϊκός: Συγκίνηση και φόρος τιμής στον «Καπετάνιο» στο ΟΑΚΑ
18.10.26 , 20:35 Πιερία: Πιλότος καναντέρ και πατέρας 4 παιδιών ο ένας από τους δύο νεκρούς
18.10.26 , 19:55 Χάος στη Γαλλία: Nέα επεισόδια σε εξέλιξη στο Παρίσι
18.10.26 , 19:48 Lingo: Η ατάκα του Μουτσινά που έφερε γέλια και μετά τη νίκη
18.10.26 , 19:41 O Nίκος Μουτσινάς υποδέχτηκε τα ζευγάρια στο Lingo
18.10.26 , 19:05 BMW M3: Το συλλεκτικό με την ειδική πορτοκαλί βαφή
18.10.26 , 18:39 «Απόλυτη στήριξη» Τραμπ στον Νετανιάχου ενόψει εκλογών στο Ισραήλ
18.10.26 , 17:53 Αλβανία: «Φλέγονται» για έκτη ημέρα τα Τίρανα - Διαδηλώσεις κι επεισόδια
18.10.26 , 17:08 Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά του Καφηρέα
18.10.26 , 17:05 Άγριο επεισόδιο στην Πάτρα: 22χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 16χρονο
18.10.26 , 16:10 Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές
Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Ποιοι διάσημοι βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας
Τα μικρά σημάδια που προδίδουν την έλξη που νιώθει το κάθε ζώδιο
Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Η Πάολα σε σπάνια κοινή εμφάνιση με τον Φώτη Ζογλοπίτη και την κόρη τους
«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του
Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές
Πιερία: Πιλότος καναντέρ και πατέρας 4 παιδιών ο ένας από τους δύο νεκρούς
Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο
Θοδωρής Αθερίδης για τη γιατρό στο Κολωνάκι: «Προκάλεσα άθελά μου φασαρία»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Γαλλία: Πλιάτσικο, καταστροφές και 1.200 συλλήψεις στις ταραχές / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διάγγελμα στους Γάλλους πολίτες απηύθυνε ο Εμανουέλ Μακρόν για τις βίαιες διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη χώρα.

Χάος στη Γαλλία: Nέα επεισόδια σε εξέλιξη στο Παρίσι

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «όλοι νιώθουμε οργή και ντροπή». «Δημόσια κτήρια, καταστήματα και δημαρχεία δέχθηκαν επιθέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταστράφηκαν. Πολλές εκατοντάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Όταν είδαμε τις εικόνες, όλοι σκεφτήκαμε: τι είχαν στο μυαλό τους; Πώς μπορούν οι Γάλλοι να κάνουν κάτι τέτοιο στη Γαλλία;».

Ξεκαθάρισε ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τις ταραχές και τις ζημιές που προκλήθηκαν», ενώ επανέλαβε ότι «είναι αφόρητο να βλέπουμε τις πόλεις, τους δρόμους των πόλεων, να λεηλατούνται έτσι».

Επισήμανε την «αχαλίνωτη βία» που άσκησαν «επαναστατικά στοιχεία από ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες, στα οποία προσχώρησαν πολυάριθμα παραβατικά στοιχεία».

Μακρόν: «Oι ταραξίες θα λογοδοτήσουν για ό,τι έκαναν»

Ο Μακρόν επισήμανε ότι «οι ταραξίες θα λογοδοτήσουν για ό,τι έκαναν».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη στους αιρετούς αξιωματούχους και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη βία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την κυβέρνηση να αντλήσει «όλα τα μαθήματα» από τη βία του Σαββάτου, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάτι ανάλογο «δεν πρόκειται να ξανασυμβεί». 

Παράλληλα, σχολίασε ότι «πρέπει να εξετάσουμε τι εκφράστηκε στη χώρα. Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας διαδήλωσαν με νόμιμα αιτήματα. Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τους διαδηλωτές με εκείνους που προκάλεσαν ζημιές, εξεγέρθηκαν και λεηλάτησαν».

Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ανέφερε επίσης ότι «υπάρχουν νόμιμα αιτήματα σχετικά με το κόστος διαβίωσης και την τιμή των καυσίμων. Πολλές από τις αιτίες αυτού του φαινομένου βρίσκονται στον πόλεμο του Περσικού Κόλπου, στον οποίο η Γαλλία δεν συμμετείχε. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες. Μοιραζόμαστε την ανησυχία τους. Αυτή η ανησυχία είναι κοινή σε πολλές άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης».

Μακρόν: «Κατανοώ τη βαθιά ανησυχία των νέων»

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κατανοεί τη «βαθιά ανησυχία» που εκφράζουν οι νέοι στα σχολεία και τα πανεπιστήμια τις τελευταίες εβδομάδες. Ανέφερε τις ανησυχίες τους για το μέλλον, τις συνθήκες διαβίωσης και σπουδών, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη θέση τους στην κοινωνία.

Χάος στη Γαλλία: Φλέγεται το Παρίσι - Επεισόδια και δακρυγόνα στους δρόμους

«Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να υποβαθμίζονται οι δυσκολίες», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα. «Η ευθύνη μας είναι επομένως διπλή: να ακούσουμε τον θυμό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες του και να υποστηρίξουμε σταθερά το κράτος δικαίου»,σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, προτρέποντας τους πολίτες να μην συγχέουν τα αιτήματα με τη βία.

Μακρόν: «Πρέπει να είμαστε ενωμένοι»

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τον γαλλικό λαό να δώσει προτεραιότητα στον δημοκρατικό διάλογο έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

«Όλοι όσοι σήμερα σας λένε ότι το επείγον είναι να βγούμε στους δρόμους, να διαδηλώσουμε, να δημιουργήσουμε αταξία, έχουν μόνο έναν στόχο: να βλάψουν τη Δημοκρατία», υποστήριξε.

«Η χώρα μας αξίζει μια επιτυχημένη προεδρική εκλογή σε έξι μήνες», δήλωσε, ζητώντας «ενότητα, ηρεμία και σεβασμό», ενώ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να «καταδικάσουν απερίφραστα κάθε βία και να ζητήσουν ηρεμία».

«Η χώρα χρειάζεται τάξη και ηρεμία, όχι κλιμάκωση», είπε, λέγοντας προς τους Γάλλους «Πρέπει να ενωθούμε».

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος απηύθυνε προειδοποίηση προς τους υπεύθυνους για τη βία: «Θα είμαστε ασυμβίβαστοι. Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία ή ατιμωρησία».

Οι διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας και για άλλα κοινωνικά αιτήματα έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις στη Γαλλία.

Νέα συγκέντρωση στην Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, επισκιάζεται από εντάσεις, την επόμενη ημέρα της εκτεταμένης βίας και των λεηλασιών στην πρωτεύουσα.

Συγκρούσεις εκατοντάδων ατόμων με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χάος Στη Γαλλία
Κοσμος
Χάος στη Γαλλία: Nέα επεισόδια σε εξέλιξη στο Παρίσι
Τραμπ: Απόλυτη Στήριξη Σε Νετανιάχου
Κοσμος
«Απόλυτη στήριξη» Τραμπ στον Νετανιάχου ενόψει εκλογών στο Ισραήλ
Αλβανία: Διαδηλώσεις Για 6η Μέρα Στα Τίρανα
Κοσμος
Αλβανία: «Φλέγονται» για έκτη ημέρα τα Τίρανα - Διαδηλώσεις κι επεισόδια
Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν σήμερα
Κοσμος
Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν σήμερα για τα αιματηρά επεισόδια
Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις
Κοσμος
Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις
Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
Κοσμος
Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Κοσμος
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Αλβανία: Πέμπτη ημέρα επεισοδίων στα Τίρανα – Ζητούν να φύγει ο Ράμα
Κοσμος
Αλβανία: Πέμπτη ημέρα επεισοδίων στα Τίρανα – Ζητούν να φύγει ο Ράμα
Γαλλία: Επεισόδια για την ακρίβεια -Μπήκαν μέσα στο Δημαρχείο της Μασσαλίας
Κοσμος
Χάος στη Γαλλία: Φλέγεται το Παρίσι - Επεισόδια και δακρυγόνα στους δρόμους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top