Διάγγελμα στους Γάλλους πολίτες απηύθυνε ο Εμανουέλ Μακρόν για τις βίαιες διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη χώρα.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «όλοι νιώθουμε οργή και ντροπή». «Δημόσια κτήρια, καταστήματα και δημαρχεία δέχθηκαν επιθέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταστράφηκαν. Πολλές εκατοντάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Όταν είδαμε τις εικόνες, όλοι σκεφτήκαμε: τι είχαν στο μυαλό τους; Πώς μπορούν οι Γάλλοι να κάνουν κάτι τέτοιο στη Γαλλία;».

French President Macron: We all feel angry tonight. We feel shame as well, seeing the disasters that unfolded in our streets. https://t.co/ZFBH8GVDQX — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

Ξεκαθάρισε ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τις ταραχές και τις ζημιές που προκλήθηκαν», ενώ επανέλαβε ότι «είναι αφόρητο να βλέπουμε τις πόλεις, τους δρόμους των πόλεων, να λεηλατούνται έτσι».

Επισήμανε την «αχαλίνωτη βία» που άσκησαν «επαναστατικά στοιχεία από ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες, στα οποία προσχώρησαν πολυάριθμα παραβατικά στοιχεία».

Μακρόν: «Oι ταραξίες θα λογοδοτήσουν για ό,τι έκαναν»

Ο Μακρόν επισήμανε ότι «οι ταραξίες θα λογοδοτήσουν για ό,τι έκαναν».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη στους αιρετούς αξιωματούχους και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη βία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την κυβέρνηση να αντλήσει «όλα τα μαθήματα» από τη βία του Σαββάτου, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάτι ανάλογο «δεν πρόκειται να ξανασυμβεί».

Παράλληλα, σχολίασε ότι «πρέπει να εξετάσουμε τι εκφράστηκε στη χώρα. Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας διαδήλωσαν με νόμιμα αιτήματα. Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τους διαδηλωτές με εκείνους που προκάλεσαν ζημιές, εξεγέρθηκαν και λεηλάτησαν».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ανέφερε επίσης ότι «υπάρχουν νόμιμα αιτήματα σχετικά με το κόστος διαβίωσης και την τιμή των καυσίμων. Πολλές από τις αιτίες αυτού του φαινομένου βρίσκονται στον πόλεμο του Περσικού Κόλπου, στον οποίο η Γαλλία δεν συμμετείχε. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες. Μοιραζόμαστε την ανησυχία τους. Αυτή η ανησυχία είναι κοινή σε πολλές άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης».

Μακρόν: «Κατανοώ τη βαθιά ανησυχία των νέων»

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κατανοεί τη «βαθιά ανησυχία» που εκφράζουν οι νέοι στα σχολεία και τα πανεπιστήμια τις τελευταίες εβδομάδες. Ανέφερε τις ανησυχίες τους για το μέλλον, τις συνθήκες διαβίωσης και σπουδών, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη θέση τους στην κοινωνία.

«Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να υποβαθμίζονται οι δυσκολίες», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα. «Η ευθύνη μας είναι επομένως διπλή: να ακούσουμε τον θυμό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες του και να υποστηρίξουμε σταθερά το κράτος δικαίου»,σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, προτρέποντας τους πολίτες να μην συγχέουν τα αιτήματα με τη βία.

Μακρόν: «Πρέπει να είμαστε ενωμένοι»

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τον γαλλικό λαό να δώσει προτεραιότητα στον δημοκρατικό διάλογο έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

«Όλοι όσοι σήμερα σας λένε ότι το επείγον είναι να βγούμε στους δρόμους, να διαδηλώσουμε, να δημιουργήσουμε αταξία, έχουν μόνο έναν στόχο: να βλάψουν τη Δημοκρατία», υποστήριξε.

«Η χώρα μας αξίζει μια επιτυχημένη προεδρική εκλογή σε έξι μήνες», δήλωσε, ζητώντας «ενότητα, ηρεμία και σεβασμό», ενώ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να «καταδικάσουν απερίφραστα κάθε βία και να ζητήσουν ηρεμία».

«Η χώρα χρειάζεται τάξη και ηρεμία, όχι κλιμάκωση», είπε, λέγοντας προς τους Γάλλους «Πρέπει να ενωθούμε».

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος απηύθυνε προειδοποίηση προς τους υπεύθυνους για τη βία: «Θα είμαστε ασυμβίβαστοι. Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία ή ατιμωρησία».

Οι διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας και για άλλα κοινωνικά αιτήματα έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις στη Γαλλία.

Νέα συγκέντρωση στην Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, επισκιάζεται από εντάσεις, την επόμενη ημέρα της εκτεταμένης βίας και των λεηλασιών στην πρωτεύουσα.

Συγκρούσεις εκατοντάδων ατόμων με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης βρίσκονται σε εξέλιξη.