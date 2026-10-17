«Φλέγεται» η Γαλλία από το μεσημέρι του Σαββάτου. Επεισόδια έχουν ξεσπάσει κατά διάρκεια των κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα στο Παρίσι και διαδηλωτές να εισβάλλουν στο δημαρχείο της Μασσαλίας.

Μέχρι το μεσημέρι, οι αρχές είχαν ανακοινώσει τουλάχιστον 166 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι συγκεντρώσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το περιβάλλον του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, είχαν καταγραφεί 140 δράσεις διαμαρτυρίας και περίπου 32.800 συμμετέχοντες εκτός της περιοχής του Παρισιού. Τα στοιχεία αφορούσαν την εικόνα μέχρι εκείνη την ώρα και δεν αποτελούσαν τον τελικό απολογισμό της ημέρας.

Παρίσι: Ένταση πριν ξεκινήσει η πορεία

Στη γαλλική πρωτεύουσα, οι συγκρούσεις άρχισαν στην Πλατεία Δημοκρατίας πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πορείας, στις 14:00 τοπική ώρα. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων, ενώ ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν πυροτεχνήματα. Πολλοί από όσους βρίσκονταν στο σημείο φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Η αστυνομική παρουσία ήταν αυξημένη από το πρωί, με ελέγχους σε δρόμους και σημεία συγκέντρωσης. Σε ορισμένες περιοχές είχαν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις. Παράλληλα, αρκετοί σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί κατόπιν αστυνομικής εντολής, μεταξύ άλλων κοντά στα Ηλύσια Πεδία, το προεδρικό μέγαρο και κυβερνητικά κτίρια.

Διαδηλωτές παραβίασαν την είσοδο του δημαρχείου Μασσαλίας

Στη Μασσαλία, ομάδα διαδηλωτών παραβίασε την είσοδο του δημαρχείου, στο Παλιό Λιμάνι, και μπήκε στον χώρο υποδοχής. Η παραμονή τους ήταν σύντομη, καθώς απομακρύνθηκαν μετά την επέμβαση της αστυνομίας.

Ο δήμαρχος Μπενουά Παγιάν δήλωσε στο BFM ότι οι ζημιές στον συγκεκριμένο χώρο ήταν περιορισμένες. Στην πόλη αναφέρθηκαν επίσης φθορές σε καταστήματα και σε εγκαταστάσεις της δημοτικής αστυνομίας.

Η ακρίβεια συναντά τα αιτήματα των μαθητών

Το κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις έφερε στους δρόμους ανθρώπους με διαφορετικά αιτήματα, αλλά κοινή ανησυχία για το βιοτικό τους επίπεδο. Στις συγκεντρώσεις συμμετείχαν μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και υποστηρικτές των «Κίτρινων Γιλέκων».

Οι μαθητικές διαμαρτυρίες, που είχαν αρχίσει τον προηγούμενο μήνα, επικεντρώνονταν στις ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις ανεπαρκείς σχολικές υποδομές. Σταδιακά, συνδέθηκαν με τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, τις ανισότητες και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η παρουσία διαδηλωτών με κίτρινα γιλέκα παραπέμπει στο κίνημα που εμφανίστηκε το 2018, με αφετηρία την αντίθεση στη φορολόγηση των καυσίμων. Στη συνέχεια, εκείνες οι κινητοποιήσεις διευρύνθηκαν, εκφράζοντας ευρύτερα αιτήματα για την αγοραστική δύναμη και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Έκκληση Μακρόν για ηρεμία

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε απευθύνει έκκληση για ηρεμία την Παρασκευή, από τις Βρυξέλλες. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία πρέπει να ασκείται με σεβασμό στους ανθρώπους και στην περιουσία.

Την ίδια ώρα, ο τρόπος αστυνόμευσης βρίσκεται υπό έλεγχο, έπειτα από τραυματισμούς σε προηγούμενες συγκεντρώσεις. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει τουλάχιστον 24 καταγγελίες για αστυνομική βία, σύμφωνα με το Reuters.