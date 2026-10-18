Χάος στη Γαλλία: Nέα επεισόδια σε εξέλιξη στο Παρίσι

Καταστροφές σε πολλές πόλεις - 17χρονη έχασε το μάτι της στη Μιλούζ

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Η ανταποκρίτρια του STAR στη Γαλλία, Μαρία Δεναξά, μεταδίδει για τις ταραχές στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαλλία βιώνει σοβαρά επεισόδια βίας με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες, ενώ μια 17χρονη έχασε το ένα της μάτι στη Μιλούζ.
  • Νέα επεισόδια σημειώνονται στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, με βανδαλισμούς και λεηλασίες.
  • Τα "Κίτρινα Γιλέκα" καλούν σε νέες κινητοποιήσεις για τις 5 Νοεμβρίου.
  • Ο πρόεδρος Μακρόν θα απευθύνει διάγγελμα και αναμένεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Καταστήματα κλείνουν σε πολλές περιοχές λόγω της έκρυθμης κατάστασης.

Ένα από τα χειρότερα κύματα βίας βιώνει η Γαλλία, όπου οι μαζικές κινητοποιήσεις στους δρόμους της χώρας κλιμακώθηκαν, αφήνοντας πίσω τους έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες. Μια 17χρονη έχασε το ένα της μάτι κατά τη διάρκεια επεισοδίων στη Μιλούζ.

Η χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη μετατράπηκε σε ένα ατελείωτο πεδίο μάχης, με βανδαλισμούς σε δημόσια κτίρια, λεηλασίες σε καταστήματα και κυνηγητό με τους αστυνομικούς. 

Σε περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας βρίσκονται σε εξέλιξη νέα επεισόδια, λίγο πριν το διάγγελμα Μακρόν. 

Χάος στη Γαλλία: Nέα επεισόδια σε εξέλιξη στο Παρίσι

Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και εικόνες χάους στις διαδηλώσεις 

Σκηνές αντάρτικου πόλεων επαναλαμβάνονται απόψε, με ταραχοποιούς να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να τα λεηλατούν, να πυρπολούν ποδήλατα, κάδους απορριμμάτων και να ξηλώνουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, για να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Συμπλοκές βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στη Μασσαλία και στη Λιλ, στη Γκρενόμπλ και άλλες γαλλικές πόλεις.

Όλες αυτές οι καταστροφές οφείλονται σε ταραχοποιούς, αλλά και σε ομάδες μεταναστών που έχουν πολύ έντονο στοιχείο στη Γαλλία. Είναι ενδεικτικό πως η περιοχή της πλατείας Δημοκρατίας, είναι περικυκλωμένη από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και είναι έντονη η μυρωδιά των δακρυγόνων και του καμένου, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του STAR στη Γαλλία, Μαρία Δεναξά στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.

Χάος στη Γαλλία: Nέα επεισόδια σε εξέλιξη στο Παρίσι

Οι Γάλλοι φαίνεται ότι δεν πρόκειται να το βάλουν κάτω. Τα «Κίτρινα Γιλέκα» ήδη απευθύνουν κάλεσμα για νέες κινητοποιήσεις για τις 5 Νοεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό, μια 17χρονη έχασε χθες το ένα της μάτι κατά τη διάρκεια επεισοδίων στη Μιλούζ.

Νύχτα οργής στη Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Έφτασαν κοντά στο Ελιζέ

Μέσα σ’ αυτή την έκρυθμη κατάσταση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει απόψε διάγγελμα στους Γάλλους. Αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις εννιά το βράδυ και θα κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια, ο Μακρόν θα αναχωρήσει για περιοδεία στη Μέση Ανατολή.

Είναι τόσο απρόβλεπτη η κατάσταση στη Γαλλία, που οι τοπικές αρχές στην πόλη της Ορλεάνης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των καταστημάτων μέχρι νεωτέρας. Ενώ ο δήμαρχος της Λιμόζ ανακοίνωσε πως θα παραιτηθεί εάν εντός 48 ωρών η κυβέρνηση δεν αναλάβει τις εργασίες αποκατάστασης του δημαρχείου της πόλης.

 

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